Бывшая девушка Лагрейда об измене биатлониста: «Трудно простить такое – даже после признания в любви на весь мир»
Бывшая девушка олимпийского чемпиона по биатлону Стурлы Лагрейда заявила, что ей будет сложно простить спортсмена после его публичного признания в измене.
Накануне норвежец Лагрейд стал бронзовым призером индивидуальной гонки на Олимпиаде-2026 в Италии. После гонки он рассказал в интервью, что три месяца назад изменил своей девушке, с которой встречался полгода.
«Я имел шанс на настоящую любовь, и все так испортил. Не обязательно прощать меня. Но если есть хоть какой-то шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, пусть даже это медийно убьет меня в прямом эфире, я готов, лишь бы получить этот крохотный шанс», – сказал Лагрейд после церемонии награждения.
«Трудно простить такое. Даже после признания в любви на весь мир.
Я не выбирала оказаться в таком положении, и для меня это нелегко. Мы были на связи, он знает мое мнение по этому поводу», – сказала девушка, пожелавшая остаться анонимной.
«Я совершил глупость». Норвежский биатлонист разрыдался после медали и признался в измене
Он же реально обоих подставил.
Он допустил косяк и мог как угодно пытаться загладить его ЛИЧНО, тогда в теории мог быть шанс.
А так выходит он вынес на публику сопли что кувыркался в постели с другой и просит прощения. То есть и её публично втянул в факт чужого перепихона. Ей от этого наверное вдвойне приятно🤦
