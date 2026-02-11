  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Бывшая девушка Лагрейда об измене биатлониста: «Трудно простить такое – даже после признания в любви на весь мир»
68

Бывшая девушка Лагрейда об измене биатлониста: «Трудно простить такое – даже после признания в любви на весь мир»

Бывшая девушка Лагрейда: мне трудно будет его простить.

Бывшая девушка олимпийского чемпиона по биатлону Стурлы Лагрейда заявила, что ей будет сложно простить спортсмена после его публичного признания в измене. 

Накануне норвежец Лагрейд стал бронзовым призером индивидуальной гонки на Олимпиаде-2026 в Италии. После гонки он рассказал в интервью, что три месяца назад изменил своей девушке, с которой встречался полгода. 

«Я имел шанс на настоящую любовь, и все так испортил. Не обязательно прощать меня. Но если есть хоть какой-то шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, пусть даже это медийно убьет меня в прямом эфире, я готов, лишь бы получить этот крохотный шанс», – сказал Лагрейд после церемонии награждения.

«Трудно простить такое. Даже после признания в любви на весь мир.

Я не выбирала оказаться в таком положении, и для меня это нелегко. Мы были на связи, он знает мое мнение по этому поводу», – сказала девушка, пожелавшая остаться анонимной. 

«Я совершил глупость». Норвежский биатлонист разрыдался после медали и признался в измене

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: VG
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoсборная Норвегии
светская хроника
logoОлимпиада-2026
68 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
К командиру части приходит жена офицера с просьбой:
– Повлияйте на моего мужа. Он мне изменяет!
– Ну уж так сразу и изменяет. У вас что, имеются доказательства? – Имеются! Я нашла у него в кармане бюстгальтер!
Командир в рассеянности берет белье. В этот момент раздается сигнал общей тревоги. Командир запихивает бюстгальтер к себе в карман и говорит:
– Ладно, потом мы с ним разберемся.
Вечером уставший командир возвращается домой. Сел ужинать. Жена его спрашивает:
– А вам жалованье сегодня давали?
– Да. Пойди в кармане поищи.
Жена возвращается, держа в руках деньги и бюстгальтер:
– Шутник ты у меня, Петя! Я третий день этот лифчик ищу, а ты его в кармане носишь…
Ответ Сергей Круг
К командиру части приходит жена офицера с просьбой: – Повлияйте на моего мужа. Он мне изменяет! – Ну уж так сразу и изменяет. У вас что, имеются доказательства? – Имеются! Я нашла у него в кармане бюстгальтер! Командир в рассеянности берет белье. В этот момент раздается сигнал общей тревоги. Командир запихивает бюстгальтер к себе в карман и говорит: – Ладно, потом мы с ним разберемся. Вечером уставший командир возвращается домой. Сел ужинать. Жена его спрашивает: – А вам жалованье сегодня давали? – Да. Пойди в кармане поищи. Жена возвращается, держа в руках деньги и бюстгальтер: – Шутник ты у меня, Петя! Я третий день этот лифчик ищу, а ты его в кармане носишь…
Смешнее было бы если бы он честно попытался объяснить )
Женщина если любит она по факту обязана принимать после измены, содержать своего мужа материально, дарить подарки, следить за настроением, давать деньги на стрижечки и хотелки, принимать чужих детей от других женщин
Ответ dn8zmw5c
Женщина если любит она по факту обязана принимать после измены, содержать своего мужа материально, дарить подарки, следить за настроением, давать деньги на стрижечки и хотелки, принимать чужих детей от других женщин
На стрижечки - это прям обязательно. По себе сужу - стоит пропустить одну, хожу потом весь день без настроения ☹️
Ответ dn8zmw5c
Женщина если любит она по факту обязана принимать после измены, содержать своего мужа материально, дарить подарки, следить за настроением, давать деньги на стрижечки и хотелки, принимать чужих детей от других женщин
Наконец-то кто-то описал нормальные, здоровые отношения!
Подумаешь, биатлонист один раз пальнул не туда. Тоже мне проблема.
Ответ ТриединаяСвятаяРусь
Подумаешь, биатлонист один раз пальнул не туда. Тоже мне проблема.
Её тоже можно понять: он закрыл не ту мишень.
Ответ ТриединаяСвятаяРусь
Подумаешь, биатлонист один раз пальнул не туда. Тоже мне проблема.
зашёл не на тот круг
Прощать измену, а уж тем более в цветочно конфетный период. Нужно бытб полной дурой- беги от него деванька. Обычный позер и страдалец....
Ответ filippa
Прощать измену, а уж тем более в цветочно конфетный период. Нужно бытб полной дурой- беги от него деванька. Обычный позер и страдалец....
Да ладно измена (хотя конечно это самый главный фактор разлада, конечно), но кому нужен мало что изменщик, так ещё и размазня?
Он же реально обоих подставил.
Он допустил косяк и мог как угодно пытаться загладить его ЛИЧНО, тогда в теории мог быть шанс.

А так выходит он вынес на публику сопли что кувыркался в постели с другой и просит прощения. То есть и её публично втянул в факт чужого перепихона. Ей от этого наверное вдвойне приятно🤦
Ответ filippa
Прощать измену, а уж тем более в цветочно конфетный период. Нужно бытб полной дурой- беги от него деванька. Обычный позер и страдалец....
Бэкхемы справились, иногда стоит простить, если осознал и покаялся.
даже если тебя поймали на чужой женщине, не признавайся, скажи что это происки наших общих врагов.*
п.с. какой то старый фильм про мафию.
Ответ Amico Megobari
даже если тебя поймали на чужой женщине, не признавайся, скажи что это происки наших общих врагов.* п.с. какой то старый фильм про мафию.
англосаксов
Ответ Amico Megobari
даже если тебя поймали на чужой женщине, не признавайся, скажи что это происки наших общих врагов.* п.с. какой то старый фильм про мафию.
Жмурки. Михалыч
Как же здорово, что Губерниев сейчас не комментирует мировой биатлон, представляю, что было бы
Ответ Федя Букин
беги от него
От него или от неё уточни интересно ведь
а это интереснее, чем переписка Каутского с Энгельсом
Ответ Винни-Грет
а это интереснее, чем переписка Каутского с Энгельсом
"А то конгресс, немцы какие-то" (с)
Ответ Винни-Грет
а это интереснее, чем переписка Каутского с Энгельсом
И Ивана Грозного с друзьями.
Держите в курсе! И обязательно на главной!
Ответ GeorgeCostensa
Держите в курсе! И обязательно на главной!
Предлагаю создать группу в мессенджере.
Этой девушке нужно порвать с этим нытиком раз и навсегда. Он замаскированный энерговампир. И так и будет изменять а потом устраивать вселенские истерики.....
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я совершил глупость». Норвежский биатлонист разрыдался после медали и признался в измене
10 февраля, 22:10
Эрик Перро: «Личная олимпийская медаль приносит огромное удовлетворение. Рад, что провел отличную гонку»
10 февраля, 16:42
Йохан-Олав Ботн: «Я чувствовал, что бегу финишный круг с Баккеном. Надеюсь, он сегодня смотрел гонку»
10 февраля, 16:20
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Биатлон. Спринт. Пройс стартует 40-й, Жанмонно – 42-й, Вирер – 46-й, Симон – 48-й, Эльвира Оберг – 58-й, Брезаз-Буше – 60-й
сегодня, 12:25
Олимпиада-2026, 14 февраля, все медали дня: биатлонистки выступят в спринте, лыжницы – в эстафете
сегодня, 11:13
❄️ Кубок Содружества. Сливко выиграла масс-старт, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я
сегодня, 10:41
❄️ Кубок Содружества. Бажин победил в масс-старте, Халили – 2-й, Латыпов – 3-й
сегодня, 08:44
Расписание трансляций пятого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи
сегодня, 05:57
Жаклен о том, что проиграл бронзу Лагрейду: «Боже мой, меня победил изменник. Я разгромлю его в гонке преследования»
вчера, 17:35
«Сегодня меня занимали мысли только о гонке. Поговорим о спорте?» Лагрейд не стал отвечать на вопросы о личной жизни после бронзы на Олимпиаде
вчера, 17:19
Фийон-Майе сравнялся по количеству золота на Олимпиадах с Тихоновым, Гроссом и Свенсеном – по 4. Больше только у Йоханнеса Бо (5), Фуркада (6) и Бьорндалена (8)
вчера, 16:08
Кентен Фийон-Майе: «Золото Олимпиады посвящаю своей девушке Лидии, с которой мы ждем ребенка»
вчера, 14:42
Олимпиада-2026. Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в спринте, Фийон-Майе уступил 5 секунд, Жаклен – первый по скорострельности
вчера, 14:13
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Рекомендуем