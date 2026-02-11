Бывшая девушка Лагрейда об измене биатлониста: «Трудно простить такое – даже после признания в любви на весь мир»

Бывшая девушка Лагрейда: мне трудно будет его простить.

Бывшая девушка олимпийского чемпиона по биатлону Стурлы Лагрейда заявила, что ей будет сложно простить спортсмена после его публичного признания в измене.

Накануне норвежец Лагрейд стал бронзовым призером индивидуальной гонки на Олимпиаде-2026 в Италии. После гонки он рассказал в интервью, что три месяца назад изменил своей девушке, с которой встречался полгода.

«Я имел шанс на настоящую любовь, и все так испортил. Не обязательно прощать меня. Но если есть хоть какой-то шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, пусть даже это медийно убьет меня в прямом эфире, я готов, лишь бы получить этот крохотный шанс», – сказал Лагрейд после церемонии награждения.

«Трудно простить такое. Даже после признания в любви на весь мир.

Я не выбирала оказаться в таком положении, и для меня это нелегко. Мы были на связи, он знает мое мнение по этому поводу», – сказала девушка, пожелавшая остаться анонимной.

