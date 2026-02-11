Халили о российском биатлоне: «Думаю, уровень у нас все-таки просел, и мы бы все равно проигрывали на международных стартах»

Халили: думаю, уровень российских биатлонистов за период отстранения просел.

Призер Олимпиады-2022 Карим Халили считает, что уровень российского биатлона снизился за время отстранения от международных стартов.

Халили выиграл спринтерскую гонку на Кубке Содружества в Сочи.

– Сложно оценивать результат, глядя на то, как ребята бегут на Олимпиаде и показывают хороший уровень. Как мне кажется, у нас уровень все-таки в этом году просел. Сложно оценивать, но думаю, мы все равно бы проигрывали.

Из того, что есть на сегодняшний день, я выжал максимум. В Раубичах последняя гонка для меня была тяжелая, затем заболел. После этого я думал, как сделать все возможное, чтобы набрать форму.

– Вы сказали, что очень сильно просели в биатлоне. Почему именно в этом году и что сломалось?

– По скорости. Я сужу по своим ощущениям, насколько я медленно передвигаюсь по трассе в этом году. Да, я проигрываю, но для такого состояния должен проигрывать еще больше. На мой взгляд, относительно Кубка мира скорости в России упали.

– Грустно это осознавать?

– Нужно сравнить себя с ними и после этого уже делать выводы, потому что это, может быть, только мои ощущения. В любом случае у нас здесь есть конкуренция, каждый хочет победить.

Думаю, что все выжимают максимум из ситуации, которая есть в России в плане подготовки. Но до того момента, пока мы не посоревнуемся с иностранными ребятами… Может быть, там не такой высокий уровень в плане функционала.

В лыжных гонках Йоханнес Клэбо показывает феноменальный уровень, в биатлоне такого суперлидера на сегодняшний день нет. Но есть несколько человек, которые действительно выделяются относительно общей массы людей, – сказал Халили.

