❄️ Кубок Содружества. Халили выиграла спринт, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я, Смольская – 4-я, Сливко – 5-я
11 февраля на этапе Кубка Содружества в Сочи прошел женский спринт. Победу одержала Анастасия Халили.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26
5-й этап
Сочи
Женщины
Спринт
1. Анастасия Халили – 21.53,0 (1)
2. Кристина Резцова – 10,9 (0)
3. Наталия Шевченко – 47,0 (2)
4. Динара Смольская (Беларусь) – 55,7 (1)
5. Виктория Сливко – 1.01,8 (1)
6. Инна Терещенко – 1.09,3 (1)
7. Екатерина Мошкова – 1.16,1 (2)
8. Алина Плицева – 1.33,1 (0)
9. Анастасия Гришина – 1.33,5 (0)
10. Елизавета Фролова – 1.35,8 (1)
11. Елизавета Бурундукова – 1.39,1 (2)
12. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1.41,1 (2)
13. Анна Сола (Беларусь) – 1.43,3 (3)
14. Анастасия Егорова – 1.50,1 (3)
15. Виктория Метеля – 2.01,3 (2)
16. Жанна Максимович – 2.16,5 (1)
17. Ирина Казакевич – 2.18,2 (4)
18. Полина Шевнина – 2.19,1 (2)...
20. Светлана Миронова – 2.26,1 (2)
21. Анастасия Шевченко – 2.27,3 (2)
как же местный эксперт счастлив 4 месту 😂😂
Метеля - ниже среднего, но после болезни вообще не айс;
Зырянова - одна из худших гонок в сезоне по скорости;
Гришина - худшая гонка в сезоне по скорости;
Коваленко - худшая гонка в сезоне по скорости;
Фролова - по среднему;
Дюжева - худшая гонка в сезоне по скорости;
Терещенко - средняя скорость в гонке выше среднего(тавтология), но откровенно капнула на последнем круге;
Суханова - худшая гонка в сезоне по скорости;
Щадрина - худшая гонка в сезоне по скорости;
Караман - худшая гонка в сезоне по скорости;
Болдырева - худшая гонка в сезоне по скорости.
По сути Терещенко, Фролова и Метеля - более менее "горнячки".
Самое удивительное, что Халили сказала во вью, что стреляла не так быстро, как ей бы хотелось и что лёжа чуть задержала 1ый выстрел и из-за этого промахнулась ( между прочим за 12.7 изготовилась-это ни разу не медленно ) , да и вообще в целом стремится стрелять быстрее. Но быстрее-это уже уровень Симон, а француженка, простите, ещё раз повторюсь, так не бегает. В общем, хоть я и дилетант, но, думаю, что не надо ещё быстрее Халили на рубеже работать-с её ходом в этом нет необходимости.
Эти девчонки уровень Топ-6 КМ. Нет-нет, не в отдельной гонки, а вообще в этом сезоне на КМ. Ну, хорошо, не ТОП-6, но Топ-8 точно. Разумеется при условии равного инвентаря или хотя бы не слишком хуже, чем у соперниц. Да, неизвестно, что будет в следующем сезоне, как они будут себя чувствовать, но конкретно в этом сезоне-это ТОП-8!!!