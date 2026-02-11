  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • ❄️ Кубок Содружества. Халили выиграла спринт, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я, Смольская – 4-я, Сливко – 5-я
79

❄️ Кубок Содружества. Халили выиграла спринт, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я, Смольская – 4-я, Сливко – 5-я

Анастасия Халили выиграла спринт на Кубке Содружества в Сочи.

11 февраля на этапе Кубка Содружества в Сочи прошел женский спринт. Победу одержала Анастасия Халили.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

5-й этап

Сочи

Женщины

Спринт

1. Анастасия Халили – 21.53,0 (1)

2. Кристина Резцова – 10,9 (0)

3. Наталия Шевченко – 47,0 (2)

4. Динара Смольская (Беларусь) – 55,7 (1)

5. Виктория Сливко – 1.01,8 (1)

6. Инна Терещенко – 1.09,3 (1)

7. Екатерина Мошкова – 1.16,1 (2)

8. Алина Плицева – 1.33,1 (0)

9. Анастасия Гришина – 1.33,5 (0)

10. Елизавета Фролова – 1.35,8 (1)

11. Елизавета Бурундукова – 1.39,1 (2)

12. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1.41,1 (2)

13. Анна Сола (Беларусь) – 1.43,3 (3)

14. Анастасия Егорова – 1.50,1 (3)

15. Виктория Метеля – 2.01,3 (2)

16. Жанна Максимович – 2.16,5 (1)

17. Ирина Казакевич – 2.18,2 (4)

18. Полина Шевнина – 2.19,1 (2)...

20. Светлана Миронова – 2.26,1 (2)

21. Анастасия Шевченко – 2.27,3 (2)

Расписание трансляций пятого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
logoсборная Беларуси жен
спринт (жен)
logoсборная России жен
logoКубок Содружества
Алина Плицева
Ксения Караман
Жанна Максимович
Виолетта Шадрина
logoЕлена Кручинкина
logoАнастасия Шевченко
logoСветлана Миронова
logoМаргарита Болдырева
logoИрина Шаклеина (Кручинкина)
logoАнастасия Зырянова
logoКристина Резцова
logoАнастасия Гришина
logoИнна Терещенко
Кристина Павлушина
logoТамара Дербушева (Воронина)
Ксения Воробей (Шнейдер)
logoВиктория Метеля
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Елизавета Насотович
logoПолина Шевнина
logoЕкатерина Мошкова
Екатерина Суханова
logoИрина Казакевич
logoАнастасия Егорова
logoВиктория Сливко
logoАнна Сола
Елизавета Фролова
logoЮлия Коваленко (Шеллер)
logoЕлизавета Бурундукова (Каплина)
logoАнастасия Халили (Гореева)
Анастасия Киреева
Анна Григорьева
logoКира Дюжева
logoДинара Смольская (Алимбекова)
79 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Отличная тройка, наши три звезды)
вынос тела Смольской с пьедестала)
Динара думала в сказку попала 😂😂
как же местный эксперт счастлив 4 месту 😂😂
Вообще, конечно, это редкая дурь: при наличии такой великолепной трассы - сложной, горной - ее ни разу за 4 года зимой не использовали.
Ответ volga_olga
Вообще, конечно, это редкая дурь: при наличии такой великолепной трассы - сложной, горной - ее ни разу за 4 года зимой не использовали.
Дорого. Газпром цену ломит.
Ответ volga_olga
Вообще, конечно, это редкая дурь: при наличии такой великолепной трассы - сложной, горной - ее ни разу за 4 года зимой не использовали.
Молодежь вся в среднегорье "поплыла" откровенно.
Метеля - ниже среднего, но после болезни вообще не айс;
Зырянова - одна из худших гонок в сезоне по скорости;
Гришина - худшая гонка в сезоне по скорости;
Коваленко - худшая гонка в сезоне по скорости;
Фролова - по среднему;
Дюжева - худшая гонка в сезоне по скорости;
Терещенко - средняя скорость в гонке выше среднего(тавтология), но откровенно капнула на последнем круге;
Суханова - худшая гонка в сезоне по скорости;
Щадрина - худшая гонка в сезоне по скорости;
Караман - худшая гонка в сезоне по скорости;
Болдырева - худшая гонка в сезоне по скорости.
По сути Терещенко, Фролова и Метеля - более менее "горнячки".
Халили выиграет.
Наталья в своей манере прохождения закл. круга, все-таки завоевла 🥉. Нельзя не отметить 6 место Инны Терещенко.
Наташа Шевченко полностью идёт последний круг в одни ноги с Халили. 42 сек было и сейчас также. Так что с медалью.
Первая троица прям зажгли, все молодцы. Настя порадовала и скоростью и стрельбой, в лучших традициях КМ. Смотрел и КМ и ОИ с такими скоростями и такой классной техникой бега как у наших призеров редко кто бегает, все достойны международных стартов.
Халили просто поразила своей скорострельностью. За 20 секунд работать стоя и лежа в горах.... и на 2 рубежа 40.7 секунд затратить всего лишь -это уровень Витоцци и немного слабее Симон. Ну только простите, ни Симон, ни Витоцци так быстро не бегут по трассе, как это делает Настя. Это при том, что у тех же французов так-то и сервисеры получше лыжи готовят и в горах их спортсмены чувствуют себя как рыба в воде.
Самое удивительное, что Халили сказала во вью, что стреляла не так быстро, как ей бы хотелось и что лёжа чуть задержала 1ый выстрел и из-за этого промахнулась ( между прочим за 12.7 изготовилась-это ни разу не медленно ) , да и вообще в целом стремится стрелять быстрее. Но быстрее-это уже уровень Симон, а француженка, простите, ещё раз повторюсь, так не бегает. В общем, хоть я и дилетант, но, думаю, что не надо ещё быстрее Халили на рубеже работать-с её ходом в этом нет необходимости.
Ответ Калифорниец 24
Халили просто поразила своей скорострельностью. За 20 секунд работать стоя и лежа в горах.... и на 2 рубежа 40.7 секунд затратить всего лишь -это уровень Витоцци и немного слабее Симон. Ну только простите, ни Симон, ни Витоцци так быстро не бегут по трассе, как это делает Настя. Это при том, что у тех же французов так-то и сервисеры получше лыжи готовят и в горах их спортсмены чувствуют себя как рыба в воде. Самое удивительное, что Халили сказала во вью, что стреляла не так быстро, как ей бы хотелось и что лёжа чуть задержала 1ый выстрел и из-за этого промахнулась ( между прочим за 12.7 изготовилась-это ни разу не медленно ) , да и вообще в целом стремится стрелять быстрее. Но быстрее-это уже уровень Симон, а француженка, простите, ещё раз повторюсь, так не бегает. В общем, хоть я и дилетант, но, думаю, что не надо ещё быстрее Халили на рубеже работать-с её ходом в этом нет необходимости.
Что за бред ты несёшь, несчастный
Общий средний уровень спортсменок сегодня не впечатлил (кроме Терещенко) , но то, что показала сегодня именно тройка лидеров (Шевченко, Резцова, Халили) -это прям вау-эффект, особенно, если учесть, что Резцова бежала на фоне болезни.
Эти девчонки уровень Топ-6 КМ. Нет-нет, не в отдельной гонки, а вообще в этом сезоне на КМ. Ну, хорошо, не ТОП-6, но Топ-8 точно. Разумеется при условии равного инвентаря или хотя бы не слишком хуже, чем у соперниц. Да, неизвестно, что будет в следующем сезоне, как они будут себя чувствовать, но конкретно в этом сезоне-это ТОП-8!!!
Ответ Калифорниец 24
Общий средний уровень спортсменок сегодня не впечатлил (кроме Терещенко) , но то, что показала сегодня именно тройка лидеров (Шевченко, Резцова, Халили) -это прям вау-эффект, особенно, если учесть, что Резцова бежала на фоне болезни. Эти девчонки уровень Топ-6 КМ. Нет-нет, не в отдельной гонки, а вообще в этом сезоне на КМ. Ну, хорошо, не ТОП-6, но Топ-8 точно. Разумеется при условии равного инвентаря или хотя бы не слишком хуже, чем у соперниц. Да, неизвестно, что будет в следующем сезоне, как они будут себя чувствовать, но конкретно в этом сезоне-это ТОП-8!!!
Топ -26
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Биатлон. Спринт. Пройс стартует 40-й, Жанмонно – 42-й, Вирер – 46-й, Симон – 48-й, Эльвира Оберг – 58-й, Брезаз-Буше – 60-й
сегодня, 12:25
Олимпиада-2026, 14 февраля, все медали дня: биатлонистки выступят в спринте, лыжницы – в эстафете
сегодня, 11:13
❄️ Кубок Содружества. Сливко выиграла масс-старт, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я
сегодня, 10:41
❄️ Кубок Содружества. Бажин победил в масс-старте, Халили – 2-й, Латыпов – 3-й
сегодня, 08:44
Расписание трансляций пятого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи
сегодня, 05:57
Жаклен о том, что проиграл бронзу Лагрейду: «Боже мой, меня победил изменник. Я разгромлю его в гонке преследования»
вчера, 17:35
«Сегодня меня занимали мысли только о гонке. Поговорим о спорте?» Лагрейд не стал отвечать на вопросы о личной жизни после бронзы на Олимпиаде
вчера, 17:19
Фийон-Майе сравнялся по количеству золота на Олимпиадах с Тихоновым, Гроссом и Свенсеном – по 4. Больше только у Йоханнеса Бо (5), Фуркада (6) и Бьорндалена (8)
вчера, 16:08
Кентен Фийон-Майе: «Золото Олимпиады посвящаю своей девушке Лидии, с которой мы ждем ребенка»
вчера, 14:42
Олимпиада-2026. Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в спринте, Фийон-Майе уступил 5 секунд, Жаклен – первый по скорострельности
вчера, 14:13
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Рекомендуем