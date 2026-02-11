❄️ Кубок Содружества. Халили выиграл спринт, Бажин – 2-й, Сурнев – 3-й, Смольский – 15-й, Серохвостов – 20-й
Халили победил в спринте на Кубке Содружества в Сочи.
11 февраля на этапе Кубка Содружества в Сочи прошел мужской спринт.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26
5-й этап
Сочи
Мужчины
Спринт
1. Карим Халили – 24.30,0 (0)
2. Кирилл Бажин – 13,4 (0)
3. Роман Сурнев – 23,3 (0)
4. Антон Бабиков – 33,8 (0)
5. Савелий Коновалов – 35,2 (1)
6. Максим Цветков – 39,6 (0)
7. Эдуард Латыпов – 45,4 (2)
8. Евгений Сидоров – 51,1 (1)
9. Александр Поварницын – 54,0 (1)
10. Максим Воробей (Беларусь) – 54,4 (1)
11. Роман Еремин – 1.03,9 (2)
12. Иван Колотов – 1.15,5 (2)...
15. Антон Смольский (Беларусь) – 1.24,4 (2)
16. Александр Логинов – 1.26,6 (3)...
20. Даниил Серохвостов – 1.41,4 (3)
Расписание трансляций пятого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
112 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Сам себе хозяин-барин, вот и результат.
Только подготовка в горах не гарантирует высоких результатов, если их не было до этого.