❄️ Кубок Содружества. Халили выиграл спринт, Бажин – 2-й, Сурнев – 3-й, Смольский – 15-й, Серохвостов – 20-й

Халили победил в спринте на Кубке Содружества в Сочи.

11 февраля на этапе Кубка Содружества в Сочи прошел мужской спринт. Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26 5-й этап Сочи Мужчины Спринт 1. Карим Халили – 24.30,0 (0) 2. Кирилл Бажин – 13,4 (0) 3. Роман Сурнев – 23,3 (0) 4. Антон Бабиков – 33,8 (0) 5. Савелий Коновалов – 35,2 (1) 6. Максим Цветков – 39,6 (0) 7. Эдуард Латыпов – 45,4 (2) 8. Евгений Сидоров – 51,1 (1) 9. Александр Поварницын – 54,0 (1) 10. Максим Воробей (Беларусь) – 54,4 (1) 11. Роман Еремин – 1.03,9 (2) 12. Иван Колотов – 1.15,5 (2)... 15. Антон Смольский (Беларусь) – 1.24,4 (2) 16. Александр Логинов – 1.26,6 (3)... 20. Даниил Серохвостов – 1.41,4 (3) Расписание трансляций пятого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи