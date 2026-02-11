  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • ❄️ Кубок Содружества. Халили выиграл спринт, Бажин – 2-й, Сурнев – 3-й, Смольский – 15-й, Серохвостов – 20-й
112

❄️ Кубок Содружества. Халили выиграл спринт, Бажин – 2-й, Сурнев – 3-й, Смольский – 15-й, Серохвостов – 20-й

Халили победил в спринте на Кубке Содружества в Сочи.

11 февраля на этапе Кубка Содружества в Сочи прошел мужской спринт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

5-й этап

Сочи

Мужчины

Спринт

1. Карим Халили – 24.30,0 (0)

2. Кирилл Бажин – 13,4 (0) 

3. Роман Сурнев – 23,3 (0)

4. Антон Бабиков – 33,8 (0)

5. Савелий Коновалов – 35,2 (1)

6. Максим Цветков – 39,6 (0)

7. Эдуард Латыпов – 45,4 (2)

8. Евгений Сидоров – 51,1 (1)

9. Александр Поварницын – 54,0 (1)

10. Максим Воробей (Беларусь) – 54,4 (1)

11. Роман Еремин – 1.03,9 (2)

12. Иван Колотов – 1.15,5 (2)...

15. Антон Смольский (Беларусь) – 1.24,4 (2)

16. Александр Логинов – 1.26,6 (3)...

20. Даниил Серохвостов – 1.41,4 (3)

Расписание трансляций пятого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
сборная Беларуси
logoКубок Содружества
результаты
спринт
Роман Сурнев
Степан Данилов
logoМаксим Воробей
logoКирилл Бажин
logoСавелий Коновалов
logoДенис Иродов
Иван Тулатин
Дмитрий Иванов
Антон Смольский
Роман Канаровский
Егор Прокудин
Ярослав Конкин
Павел Белько
logoЕвгений Сидоров
logoИльназ Мухамедзянов
Алексей Вагин
logoПетр Пащенко
logoДаниил Серохвостов
logoАлександр Логинов
logoЭдуард Латыпов
logoВячеслав Малеев
Олег Домичек
logoНикита Лобастов
logoКирилл Стрельцов
Дмитрий Евменов
Михаил Стребко
logoАлександр Корнев
logoДмитрий Лазовский
logoРустам Каюмов
Евгений Емерхонов
logoАнтон Бабиков
logoНикита Поршнев
Роман Еремин
Андрей Вьюхин
logoМаксим Цветков
logoДаниил Усов
logoКарим Халили
logoИван Колотов
Михаил Бурундуков
logoАлександр Поварницын
112 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что-то я уже соскучилась по нашим, давненько не видели. Вроде бы все в строю.
Серохвостов как хорош был с Каминским и как ужасен сейчас...
Ответ volga_olga
Серохвостов как хорош был с Каминским и как ужасен сейчас...
Ну и начхать на него, я даже и не вспоминаю весь сезон, что есть такой биатлонист 👎
Сам себе хозяин-барин, вот и результат.
Больше в горах нужно бегать, многие просто отвыкли, кто то бежит первый раз вообще) за 4 года отстранения первый зимний старт на высоте. Это вообще как?
Ответ Nekit2002
Больше в горах нужно бегать, многие просто отвыкли, кто то бежит первый раз вообще) за 4 года отстранения первый зимний старт на высоте. Это вообще как?
Согласна с вами.Комплекс есть и пустует.И это совсем другие старты, а ещё думают, на возвращение, на международную арену .
Ответ Nekit2002
Больше в горах нужно бегать, многие просто отвыкли, кто то бежит первый раз вообще) за 4 года отстранения первый зимний старт на высоте. Это вообще как?
Сначала базы горные и лучшие подходящие места распродали, теперь бегать негде и готовиться. И обратно забрать - у себя же, не могут и не хотят
Халили самый разумный биатлонист в нашей сборной. Умеет подвестись к самым важным гонкам, кстати с хорошими премиальными тоже.😄 Хороший тактик на финишных отрезках, и стабильный когда не болеет.
Серохвост зря ушел от Каминского.....
Чему удивляться, в пелотоне мало кто проводил за последние годы полноценные сборы в горах. Только часть сборников в том же Сочи да Халили за бугром.
Ответ volga_olga
Чему удивляться, в пелотоне мало кто проводил за последние годы полноценные сборы в горах. Только часть сборников в том же Сочи да Халили за бугром.
Белорусы регулярно там готовятся, как в межсезонье, так и перед важными стартами. Для этого не обязательно уезжать далеко за бугор. Есть Армения или Казахстан.
Только подготовка в горах не гарантирует высоких результатов, если их не было до этого.
Ответ maximus388
Белорусы регулярно там готовятся, как в межсезонье, так и перед важными стартами. Для этого не обязательно уезжать далеко за бугор. Есть Армения или Казахстан. Только подготовка в горах не гарантирует высоких результатов, если их не было до этого.
Я про наших. Да и эффект от разных гор разный, как говорят.
Серохвостов был бы в топ 6 на км (с) 🤣🤣🤣
Ответ Hardy
Серохвостов был бы в топ 6 на км (с) 🤣🤣🤣
Да че в топ6 то, сразу бы 🥇 ои отхватил 😆😉
Саня ни как стойку не наладит, обидно!
Карим молодец, жена похвалит! жаль Сашу Логинова, совсем потерял стойку... обидно за пустые трибуны, на фоне переполненных на ОИ...
Ответ starichok77
Карим молодец, жена похвалит! жаль Сашу Логинова, совсем потерял стойку... обидно за пустые трибуны, на фоне переполненных на ОИ...
На то это и олимпийские игры...
Конечно тяжелое испытание, для ребят.Первый раз за многое время соревнование.в горах.Поэтому и тяжело для многих
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
❄️ Кубок Содружества. Коновалов выиграл спринт, Халили – 2-й, Смольский – 3-й, Латыпов – 6-й, Серохвостов – 16-й
23 января, 12:28
❄️ Кубок России. Конкин выиграл большой масс-старт, Воробей – 2-й, Халили – 3-й
18 января, 09:07
❄️ Кубок России. Бажин выиграл гонку преследования, Мухамедзянов – 2-й, Халили – 3-й
17 января, 09:02
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Биатлон. Спринт. Пройс стартует 40-й, Жанмонно – 42-й, Вирер – 46-й, Симон – 48-й, Эльвира Оберг – 58-й, Брезаз-Буше – 60-й
сегодня, 12:25
Олимпиада-2026, 14 февраля, все медали дня: биатлонистки выступят в спринте, лыжницы – в эстафете
сегодня, 11:13
❄️ Кубок Содружества. Сливко выиграла масс-старт, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я
сегодня, 10:41
❄️ Кубок Содружества. Бажин победил в масс-старте, Халили – 2-й, Латыпов – 3-й
сегодня, 08:44
Расписание трансляций пятого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи
сегодня, 05:57
Жаклен о том, что проиграл бронзу Лагрейду: «Боже мой, меня победил изменник. Я разгромлю его в гонке преследования»
вчера, 17:35
«Сегодня меня занимали мысли только о гонке. Поговорим о спорте?» Лагрейд не стал отвечать на вопросы о личной жизни после бронзы на Олимпиаде
вчера, 17:19
Фийон-Майе сравнялся по количеству золота на Олимпиадах с Тихоновым, Гроссом и Свенсеном – по 4. Больше только у Йоханнеса Бо (5), Фуркада (6) и Бьорндалена (8)
вчера, 16:08
Кентен Фийон-Майе: «Золото Олимпиады посвящаю своей девушке Лидии, с которой мы ждем ребенка»
вчера, 14:42
Олимпиада-2026. Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в спринте, Фийон-Майе уступил 5 секунд, Жаклен – первый по скорострельности
вчера, 14:13
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Рекомендуем