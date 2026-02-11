❄️ Олимпиада-2026. Биатлон. Симон победила в индивидуальной гонке, Жанмонно – 2-я, Христова – 3-я, Вирер – 5-я

Французская биатлонистка Симон выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде-2026.

Французская биатлонистка Жюлия Симон победила в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026 в Италии.

Олимпиада-2026

Биатлон

Антхольц-Антерсельва, Италия

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Жюлия Симон (Франция) – 41.15,6 (1)

2. Лу Жанмонно (Франция) – 53,1 (2)

3. Лора Христова (Болгария) – 1.04,5 (0)

4. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.17,4 (0)

5. Доротея Вирер (Италия) – 1.33,9 (1)

6. Камиль Бене (Франция) – 1.36,7 (1)

7. Леа Майер (Швейцария) – 1.37,4 (1)

8. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 2.03,3 (2)

9. Линн Естблум (Швеция) – 2.12,6 (2)

10. Франциска Пройс (Германия) – 2.19,9 (2)