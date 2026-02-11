❄️ Олимпиада-2026. Биатлон. Симон победила в индивидуальной гонке, Жанмонно – 2-я, Христова – 3-я, Вирер – 5-я
Французская биатлонистка Жюлия Симон победила в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026 в Италии.
Олимпиада-2026
Биатлон
Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины
Индивидуальная гонка
1. Жюлия Симон (Франция) – 41.15,6 (1)
2. Лу Жанмонно (Франция) – 53,1 (2)
3. Лора Христова (Болгария) – 1.04,5 (0)
4. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.17,4 (0)
5. Доротея Вирер (Италия) – 1.33,9 (1)
6. Камиль Бене (Франция) – 1.36,7 (1)
7. Леа Майер (Швейцария) – 1.37,4 (1)
8. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 2.03,3 (2)
9. Линн Естблум (Швеция) – 2.12,6 (2)
10. Франциска Пройс (Германия) – 2.19,9 (2)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Байдина лучше бы за гонкой следила, чем за королями Швеции и прочей отвлечённой ерудой, про которых она каждое включение говорила.
Может, заметила бы, что Христова бронзу взяла.
Дафовска, Скардино, Петрова, Хрусталева, Гаспарин.