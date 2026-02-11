  • Спортс
❄️ Олимпиада-2026. Биатлон. Симон победила в индивидуальной гонке, Жанмонно – 2-я, Христова – 3-я, Вирер – 5-я

Французская биатлонистка Симон выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде-2026.

Французская биатлонистка Жюлия Симон победила в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026 в Италии.

Христова - первая сенсация Олимпиады, поздравляем, потрясающий успех для Болгарии
Ответ Болельщик Биатлона
Христова - первая сенсация Олимпиады, поздравляем, потрясающий успех для Болгарии
Очередная скорее. Вчера вон сенсация победа австриек и как в очередной раз на олимпиаде облажалась ее величество Шиффрин.
Ответ SlanselaP
Очередная скорее. Вчера вон сенсация победа австриек и как в очередной раз на олимпиаде облажалась ее величество Шиффрин.
Первая в биатлоне
Мария Байдина, корреспондент окко, сейчас сокрушается, что Христова четвёртое место заняла.
Байдина лучше бы за гонкой следила, чем за королями Швеции и прочей отвлечённой ерудой, про которых она каждое включение говорила.
Может, заметила бы, что Христова бронзу взяла.
Ответ Ilja Zuev
Мария Байдина, корреспондент окко, сейчас сокрушается, что Христова четвёртое место заняла. Байдина лучше бы за гонкой следила, чем за королями Швеции и прочей отвлечённой ерудой, про которых она каждое включение говорила. Может, заметила бы, что Христова бронзу взяла.
Вот поэтому смотрю старый добрый Евроспорт.
Ответ Ilja Zuev
Мария Байдина, корреспондент окко, сейчас сокрушается, что Христова четвёртое место заняла. Байдина лучше бы за гонкой следила, чем за королями Швеции и прочей отвлечённой ерудой, про которых она каждое включение говорила. Может, заметила бы, что Христова бронзу взяла.
Знак "качества" команды Губерниева никуда не девается. Вроде же она раньше там была.
Показали бы хоть Христову, ее эмоции, это самый знаковый день в ее карьере скорее всего
Не понимаю, почему Терехов и Круглов настаивают, что крутое выступление Симон это какой-то закрывающий ответ на всю историю. Типа, раз олимпийская чемпионка, то деньги коммуниздить не могла априори?
Ответ RocketRaccoon2015
Не понимаю, почему Терехов и Круглов настаивают, что крутое выступление Симон это какой-то закрывающий ответ на всю историю. Типа, раз олимпийская чемпионка, то деньги коммуниздить не могла априори?
в плане того давление что оказывалось СМИ на нее, да и в команде отношения были напряжённые
Ответ чистый раскат
в плане того давление что оказывалось СМИ на нее, да и в команде отношения были напряжённые
Ну а чего она хотела - что Симон отличная биатлонистка вроде изначально всем известно было, а её моральный облик от этой победы не стал никак ни лучше, ни хуже, конечно, напряжение от сокомандниц всегда будет оставаться
Симон и Жанмонно - это космос. Вполне заслуженно взяли медали, без вопросов. Немки - отличная гонка, лучшая в сезоне. Жаль. конечно, что недотянули.
Ответ Голос Губерниева
Симон и Жанмонно - это космос. Вполне заслуженно взяли медали, без вопросов. Немки - отличная гонка, лучшая в сезоне. Жаль. конечно, что недотянули.
Отличная гонка у немцев в каком месте? Фойгт четвертая с нулями?)
Ответ петрович сектор1
Отличная гонка у немцев в каком месте? Фойгт четвертая с нулями?)
Отличная по сравнению с тем, что видели ранее по сезону.
Желаю Вирер Доротее зацепить медаль любого достоинства ❤️
Ответ Клифуня
Желаю Вирер Доротее зацепить медаль любого достоинства ❤️
И я за Доротею!
Как хотите, что говорите, но биатлонная индивидуалка это главный поставщик сенсаций в биатлоне. И самая натуральная лотерея.
Ответ SlanselaP
Как хотите, что говорите, но биатлонная индивидуалка это главный поставщик сенсаций в биатлоне. И самая натуральная лотерея.
Но что-то француженки и тут залезли на самый верх.
Христова прямо красотка, очень милая девчушка)
Христовой, похоже , больше повезло, в отличие от Хииденсало , сотворила всё таки сенсацию! Из фаворитов сестры Оберг, Киркейде, Виттоцци, Минккинен гонку дружно провалили, хотя вроде ничего не предвещало, тоже вроде как сенсация. Ну и Пройс могла, но нервы надо чем то успокаивать.
Представляете, как офигеют люди, которые не смотрели гонку, когда они увидят на подиуме Симон, Жанмоно и... ХРИСТОВУ
Ответ artembabich666
Представляете, как офигеют люди, которые не смотрели гонку, когда они увидят на подиуме Симон, Жанмоно и... ХРИСТОВУ
Для Олимпиад это скорее норма. В этой гонке хватало сюрпризов всегда, в том числе болгарских.
Дафовска, Скардино, Петрова, Хрусталева, Гаспарин.
Ответ Ludas
Для Олимпиад это скорее норма. В этой гонке хватало сюрпризов всегда, в том числе болгарских. Дафовска, Скардино, Петрова, Хрусталева, Гаспарин.
Херрманн еще сюда же можно отнести)
