Расписание трансляций пятого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи

Опубликовано расписание трансляций этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи.

С 11 по 15 февраля в Сочи пройдет пятый этап Кубка Содружества по биатлону.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

5-й этап

Сочи

Расписание трансляций

11 февраля, среда

11:00 – мужчины, спринт / результаты

13:30 – женщины, спринт / результаты

12 февраля, четверг

11:00 – мужчины, гонка преследования / результаты

13:00 – женщины, гонка преследования / результаты

14 февраля, суббота

11:00 – мужчины, масс-старт

13:00 – женщины, масс-старт

15 февраля, воскресенье

11:00 – мужчины, командный спринт

13:00 – женщины, командный спринт

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет «Матч ТВ».