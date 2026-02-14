Расписание трансляций пятого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи
Опубликовано расписание трансляций этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи.
С 11 по 15 февраля в Сочи пройдет пятый этап Кубка Содружества по биатлону.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26
5-й этап
Сочи
Расписание трансляций
11 февраля, среда
11:00 – мужчины, спринт / результаты
13:30 – женщины, спринт / результаты
12 февраля, четверг
11:00 – мужчины, гонка преследования / результаты
13:00 – женщины, гонка преследования / результаты
14 февраля, суббота
11:00 – мужчины, масс-старт
13:00 – женщины, масс-старт
15 февраля, воскресенье
11:00 – мужчины, командный спринт
13:00 – женщины, командный спринт
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет «Матч ТВ».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тем, кто будет болеть в Сочи, конечно, классно. Погода, природа. А для телезрителей?
Командный спринт - это что? Почему вообще нет классических эстафет?