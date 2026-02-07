СAS зарегистрировал апелляцию итальянской биатлонистки Пасслер на временное отстранение из-за допинга

СAS зарегистрировал апелляцию итальянской биатлонистки Пасслер на отстранение.

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию итальянской биатлонистки Ребекки Пасслер на временное отстранение от участия в соревнованиях.

Ранее 24-летняя Пасслер сдала положительный допинг-тест, в пробе обнаружили следы запрещенного летрозола. Она была отстранена Национальным антидопинговым агентством Италии (NADO) и исключена из состава команды на Олимпиаду-2026.

В текущем сезоне Кубка мира Пасслер занимает 33-е место в общем зачете. На счету итальянки две бронзовые медали этапов Кубка мира в эстафете.

