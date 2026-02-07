  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • СAS зарегистрировал апелляцию итальянской биатлонистки Пасслер на временное отстранение из-за допинга
5

СAS зарегистрировал апелляцию итальянской биатлонистки Пасслер на временное отстранение из-за допинга

СAS зарегистрировал апелляцию итальянской биатлонистки Пасслер на отстранение.

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию итальянской биатлонистки Ребекки Пасслер на временное отстранение от участия в соревнованиях.

Ранее 24-летняя Пасслер сдала положительный допинг-тест, в пробе обнаружили следы запрещенного летрозола. Она была отстранена Национальным антидопинговым агентством Италии (NADO) и исключена из состава команды на Олимпиаду-2026. 

В текущем сезоне Кубка мира Пасслер занимает 33-е место в общем зачете. На счету итальянки две бронзовые медали этапов Кубка мира в эстафете. 

Первый допинг Олимпиады-2026: у итальянской биатлонистки, ехавшей за медалью

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт CAS
logoОлимпиада-2026
ТАСС
logoРебекка Пасслер
logoдопинг
logoсборная Италии жен
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
До утра рассмотрят, свой человек, в обиду не дадут)
Не виноватая я!.. Он сам...
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Вольфганг Пихлер: «Я считаю, что выступать сейчас российские спортсмены не должны. На данном этапе это ошибка»
сегодня, 18:10
Вольфганг Пихлер: «Медаль Христовой – фантастика. Самая неожиданная в моей карьере»
сегодня, 17:43
Кубок Содружества. Общий зачет. Резцова лидирует, Наталия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я
сегодня, 17:19
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Латыпов – 2-й, Бажин – 3-й
сегодня, 17:16
Максим Цветков: «Если брать мои летние месяцы, то любители больше меня тренируются»
сегодня, 17:10
Лу Жанмонно: «Я была напряжена, потому что очень хотела победить. Очень горжусь собой за лыжный ход, меньше – за стрельбу»
сегодня, 16:54
Анастасия Халили о победе в спринте: «Шла с очень большим запасом, подъем просто шагала, но концовку пришлось выдать»
сегодня, 16:32
Жюлия Симон: «Вчера я в очередной раз прочитала кое-что неприятное, но сегодня всем доказала, что заслужила место на Олимпиаде»
сегодня, 16:16
Лора Христова: «Я счастлива, что бежала под 23 номером, ведь это дата моего рождения»
сегодня, 15:52
CAS не стал рассматривать апелляцию итальянской биатлонистки Пасслер на отстранение из-за допинга
сегодня, 15:10
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Рекомендуем