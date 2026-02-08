  • Спортс
806

⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Франция с Перро и Симон выиграла смешанную эстафету, Италия с Джакомелем и Вирер – 2-я, Германия с Навратом и Пройс – 3-я

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на Олимпиаде.

8 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии биатлонисты выступили в смешанной эстафете. Победу одержала сборная Франции.

Олимпиада-2026

Биатлон

Антхольц-Антерсельва, Италия

Смешанная эстафета

1. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Лу Жанмонно, Жюлия Симон) – 1:04.15,5 (0+7)

2. Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) – 25,8 (0+5)

3. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт, Франциска Пройс) – 1.05,3 (1+3)

4. Норвегия (Мартин Ульдал, Ветле Шостад Кристиансен, Каролине Кноттен, Марен Киркеэйде) – 1.37,2 (2+6)

5. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Анна Магнуссон, Ханна Оберг) – 1.40,8 (2+7)

6. Финляндия (Олли Хииденсало, Теро Сеппяля, Инка Хямяляйнен, Суви Минккинен) – 1.56,5 (0+7)

7. Австрия (Доминик Унтервегер, Симон Эдер, Анна Гандлер, Лиза Тереза Хаузер) – 2.21,0 (0+6)

8. Украина (Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Елена Городна, Александра Меркушина) – 2.36,6 (0+8)

Расписание биатлона на Олимпиаде-2026

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
805 комментариев
Все равно Латыпова никто не переплюнет, ни Пройс, ни молодая норвежка)
Ответ Другая_
Все равно Латыпова никто не переплюнет, ни Пройс, ни молодая норвежка)
Да, это было эпично)
Ответ Другая_
Все равно Латыпова никто не переплюнет, ни Пройс, ни молодая норвежка)
Свендсен так вообще гробовщик
Две олимпиады подряд хоронил мужскую эстафету
Лу мало того что отыграла 20 секунд, так она ещё и накинула всем 20 секунд
Золото имени французских женщин
Ответ чистый раскат
Лу мало того что отыграла 20 секунд, так она ещё и накинула всем 20 секунд Золото имени французских женщин
кентен стареет, даже стрелять стал неуверенно, ему пора заканчивать, франции пора искать ему качественную замену, но у них жёсткий дисбаланс, у женщин целая россыпь классных запасных а у мужиков никого почти
Ответ поколение пепси
кентен стареет, даже стрелять стал неуверенно, ему пора заканчивать, франции пора искать ему качественную замену, но у них жёсткий дисбаланс, у женщин целая россыпь классных запасных а у мужиков никого почти
Зачем тогда заканчивать если замен нету и он по прежнему достоин, вот золото забрал.
Огромной удачи Италии! Самая важная гонка 🙏 такого состава больше не будет, а у Вирер возможно вообще единственный шанс на золото.
Но Франция очень сильны, ни от кого не ожидаются подарки, только выигрывать самим
Ответ Добрый Андрей
Огромной удачи Италии! Самая важная гонка 🙏 такого состава больше не будет, а у Вирер возможно вообще единственный шанс на золото. Но Франция очень сильны, ни от кого не ожидаются подарки, только выигрывать самим
Комментарий скрыт
Ответ Десятый номер
Комментарий скрыт
Да я серьезно поддерживаю биатлонную команду Италии, а при чем тут Синнер из другого вида спорта - не понимаю.
Точно также не думаю, что все российские фигуристы стали допингистами после эритропоэтина у биатлониста Логинова, например. Кстати, допинг Валиевой тоже не делает виновными даже ее сокомандниц. А вы попейте валерьянку, если так сильно штормит от моего безобидного комментария.
И кстати Джакомель никогда не был пешеходом, купите очки. У него наоборот всегда стрельба была проблемой, а не ход. Ему всего 25 лет, талантливый юниор в свое время, буквально каждый сезон прибавляет и очень постепенно: 12 место в общем зачете - 8 место - 6 место в том году и вот теперь он один из лидеров.
Неприятно осознавать злорадство, но вот к Самуэльсону особое отношение. Отлично смотрится на штрафных кругах, пусть еще заходит
Хотелось сказки для сборной Италии, но такая Франция должна была просто встать и не двигаться, чтобы ее одолеть. Тем не менее, серебро — отличный результат для ветеранов, не первый раз берут медаль в этом виде гонки
Ответ Daria Tikhonova
Хотелось сказки для сборной Италии, но такая Франция должна была просто встать и не двигаться, чтобы ее одолеть. Тем не менее, серебро — отличный результат для ветеранов, не первый раз берут медаль в этом виде гонки
Ну сказка не скоро сказывается)))))) серебро ОИ для Лизы и Доры оно первое ...раньше были бронзы ....авось ещё улыбнется им золотая удача
Вообще, биатлонная программа началась просто круто! Не ожидал такой супергонки! Порадовали.
Самуэльсону привет из России!😂
Классная эстафета! 4 года назад, конечно, было ещё круче, но и сейчас борьба получилась классная. Французы с такой скоростью хода были вне досягаемости, конечно. Очень рад за итальянцев, это наверно был их лучший шанс среди всех эстафет. Последняя стойка немки и норвежки - это просто эпик.
P.S. Отдельное спасибо Себастьяну Самуэльссону, который даже в отсутствие российских биатлонистов, нашёл способ порадовать большинство российских болельщиков)
Ответ limitforever
Классная эстафета! 4 года назад, конечно, было ещё круче, но и сейчас борьба получилась классная. Французы с такой скоростью хода были вне досягаемости, конечно. Очень рад за итальянцев, это наверно был их лучший шанс среди всех эстафет. Последняя стойка немки и норвежки - это просто эпик. P.S. Отдельное спасибо Себастьяну Самуэльссону, который даже в отсутствие российских биатлонистов, нашёл способ порадовать большинство российских болельщиков)
Самуэльссон сразу после первой же стрельбы приковал к экрану толпу ’своих фанатов’ из России
а вот Стрелов и Фойгт по-настоящему счастливы - они олимпийские призёры
то есть можно было и Тандревольд поставить)
