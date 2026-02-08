⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Франция с Перро и Симон выиграла смешанную эстафету, Италия с Джакомелем и Вирер – 2-я, Германия с Навратом и Пройс – 3-я
8 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии биатлонисты выступили в смешанной эстафете. Победу одержала сборная Франции.
Биатлон
Антхольц-Антерсельва, Италия
Смешанная эстафета
1. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Лу Жанмонно, Жюлия Симон) – 1:04.15,5 (0+7)
2. Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) – 25,8 (0+5)
3. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт, Франциска Пройс) – 1.05,3 (1+3)
4. Норвегия (Мартин Ульдал, Ветле Шостад Кристиансен, Каролине Кноттен, Марен Киркеэйде) – 1.37,2 (2+6)
5. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Анна Магнуссон, Ханна Оберг) – 1.40,8 (2+7)
6. Финляндия (Олли Хииденсало, Теро Сеппяля, Инка Хямяляйнен, Суви Минккинен) – 1.56,5 (0+7)
7. Австрия (Доминик Унтервегер, Симон Эдер, Анна Гандлер, Лиза Тереза Хаузер) – 2.21,0 (0+6)
8. Украина (Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Елена Городна, Александра Меркушина) – 2.36,6 (0+8)
Расписание биатлона на Олимпиаде-2026
Две олимпиады подряд хоронил мужскую эстафету
Золото имени французских женщин
Но Франция очень сильны, ни от кого не ожидаются подарки, только выигрывать самим
Точно также не думаю, что все российские фигуристы стали допингистами после эритропоэтина у биатлониста Логинова, например. Кстати, допинг Валиевой тоже не делает виновными даже ее сокомандниц. А вы попейте валерьянку, если так сильно штормит от моего безобидного комментария.
И кстати Джакомель никогда не был пешеходом, купите очки. У него наоборот всегда стрельба была проблемой, а не ход. Ему всего 25 лет, талантливый юниор в свое время, буквально каждый сезон прибавляет и очень постепенно: 12 место в общем зачете - 8 место - 6 место в том году и вот теперь он один из лидеров.
P.S. Отдельное спасибо Себастьяну Самуэльссону, который даже в отсутствие российских биатлонистов, нашёл способ порадовать большинство российских болельщиков)