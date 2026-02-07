  • Спортс
  • Тихонов об открытии Олимпиады-2026: «Церемония зажжения огня пробила на слезы. Представлял, как на это смотрели Большунов и другие спортсмены, которых не пустили на Игры»
12

Тихонов: церемония зажжения огня на Олимпиаде-2026 пробила на слезы.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своих эмоциях во время просмотра церемонии открытия Олимпиады-2026 в Италии.

«Хочу сказать, что церемония зажжения огня пробила на слезы. Представлял, как Саша Большунов и другие российские и белорусские спортсмены, которых не пустили на Игры, смотрели на это, думая о том, что они пропускают. Это же главная мечта всех спортсменов!», – сказал Тихонов.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хоть раз у человека пробилась человеческая эмоция. Значит, не совсем ещё потерян для общества как кажется из его обычных перлов)
Большунов также по телевизору смотрел. По платной подписке. На федеральный каналах почему-то не показали...
Ответ Рубин2003
Большунов также по телевизору смотрел. По платной подписке. На федеральный каналах почему-то не показали...
Зачем на окко? там платно. Есть ресурсы у нас где всё показывают и без регистраций. Я там биатлон и футбол обычно смотрю, а по ОИ - так ФК, фристайл, а горнолыжку, обожаю этот вид спорта, красиво, даже без боления за кого-то
Это какой то не тот Тихонов?
Это эти трансгендерные игрища как стабильно вещают нам во всех СМИ главная мечта?
А как же Всемирные игры дружбы и спартакиада?
Это ли не дискриминация российских турниров?
А деда можно уже в иногенты записывать или сразу на севера сошлют?
Зажжение огня и сама эта конструкция "факела" действительно одна и самых удачных находок.
Я сомневаюсь, что Большунов и другие смотрели открытие Олимпиады!
