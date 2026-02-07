Тихонов об открытии Олимпиады-2026: «Церемония зажжения огня пробила на слезы. Представлял, как на это смотрели Большунов и другие спортсмены, которых не пустили на Игры»
Тихонов: церемония зажжения огня на Олимпиаде-2026 пробила на слезы.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своих эмоциях во время просмотра церемонии открытия Олимпиады-2026 в Италии.
«Хочу сказать, что церемония зажжения огня пробила на слезы. Представлял, как Саша Большунов и другие российские и белорусские спортсмены, которых не пустили на Игры, смотрели на это, думая о том, что они пропускают. Это же главная мечта всех спортсменов!», – сказал Тихонов.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А как же Всемирные игры дружбы и спартакиада?
Это ли не дискриминация российских турниров?
А деда можно уже в иногенты записывать или сразу на севера сошлют?