Тихонов об открытии Олимпиады-2026: «Церемония зажжения огня пробила на слезы. Представлял, как на это смотрели Большунов и другие спортсмены, которых не пустили на Игры»

Тихонов: церемония зажжения огня на Олимпиаде-2026 пробила на слезы.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своих эмоциях во время просмотра церемонии открытия Олимпиады-2026 в Италии.

«Хочу сказать, что церемония зажжения огня пробила на слезы. Представлял, как Саша Большунов и другие российские и белорусские спортсмены, которых не пустили на Игры, смотрели на это, думая о том, что они пропускают. Это же главная мечта всех спортсменов!», – сказал Тихонов.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.