Дмитрий Васильев: «Открытие Олимпиады-2024 в Париже войдет в историю как самое жуткое и мерзкое. Итальянцы никогда не позволяли себе такой эпатаж»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сравнил церемония открытия Парижа-2024 и Милана-2026.

«То, что себе позволила Франция на открытии Олимпийских игр [2024 года], вообще ни в какие ворота не лезет. Они праздник спорта и радости превратили в какой-то фетиш, в сборище фриков и уродов. По какой-то причине они посчитали уместным демонстрировать всякую непотребность. Подобное переплюнуть уже никто никогда не сможет. Открытие в Париже войдет в историю как самое жуткое и мерзкое.

Итальянцы должны были извлечь урок. Но, зная их, они никогда не позволяли себе такой эпатаж, поэтому открытие Олимпийских игр было организовано в рамках традиций. Я бывал на открытии и в Турине, и много выступал как спортсмен в Италии, все всегда было достойно», – заявил Васильев.

Также он прокомментировал новость о том, что на трибунах «Сан-Сиро» в Милане были замечены болельщики с российским флагом .

«То, что в принципе был организован запрет на вывешивание российского флага, это незаконно (Международный олимпийский комитет запрещает демонстрировать российскую символику на Играх-2026 – Спортс’’). В каком регламенте и на каком основании болельщикам запрещают это делать?

Это так же незаконно, как и отстранение российских спортсменов от международных турниров. Даже CAS (Спортивный арбитражный суд) признает это действие незаконным. Думаю, что российские флаги будут появляться на соревнованиях Олимпиады и дальше, ничего с этим поделать нельзя», – сказал Васильев.