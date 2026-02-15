Олимпиада-2026, 14 февраля, все медали дня: Киркеэйде победила в спринте, норвежские лыжницы выиграли эстафету, Штольц взял золото в коньках

14 февраля на Олимпиаде в Милане разыграли восемь комплектов медалей.

14 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли восемь комплектов медалей. Олимпийские игры-2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия 14 февраля, суббота Фристайл Парный могул, женщины 1. Джакара Энтони (Австралия) 2. Джелин Кауф (США) 3. Элизабет Лемли (США) Лыжные гонки Эстафета, женщины 1. Норвегия (Кристин Фоснес, Астрид Ойре Шлинн, Каролине Симпсон-Ларсен, Хейди Венг) 2. Швеция (Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг) 3. Финляндия (Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Вилма Рююттю, Ясми Йоэнсуу) Горные лыжи Гигантский слалом, мужчины 1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) 2. Марко Одерматт (Швейцария) 3. Лоик Мейар (Швейцария) Биатлон Спринт, женщины 1. Марен Киркеэйде (Норвегия) 2. Осеан Мишлон (Франция) 3. Лу Жанмонно (Франция) Конькобежный спорт 500 м, мужчины 1. Джордан Штольц (США) 2. Йеннинг де Бо (Нидерланды) 3. Лоран Дюбрей (Канада) Скелетон Женщины 1. Янин Флок (Австрия) 2. Сюзанна Крехер (Германия) 3. Жаклин Пфайфер (Германия) Прыжки с трамплина Большой трамплин, мужчины 1. Домен Превц (Словения) 2. Рен Никайдо (Япония) 3. Кацпер Томасяк (Польша) Шорт-трек 1500 м, мужчины 1. Йенс ван ‘т Ваут (Нидерланды) 2. Хван Дэ Хон (Южная Корея) 3. Робертс Крузбергс (Латвия)