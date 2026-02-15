  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Олимпиада-2026, 14 февраля, все медали дня: Киркеэйде победила в спринте, норвежские лыжницы выиграли эстафету, Штольц взял золото в коньках
23

Олимпиада-2026, 14 февраля, все медали дня: Киркеэйде победила в спринте, норвежские лыжницы выиграли эстафету, Штольц взял золото в коньках

14 февраля на Олимпиаде в Милане разыграли восемь комплектов медалей.

14 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли восемь комплектов медалей.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

14 февраля, суббота

Фристайл

Парный могул, женщины

1. Джакара Энтони (Австралия) 

2. Джелин Кауф (США)

3. Элизабет Лемли (США)

Лыжные гонки

Эстафета, женщины

1. Норвегия (Кристин Фоснес, Астрид Ойре Шлинн, Каролине Симпсон-Ларсен, Хейди Венг) 

2. Швеция (Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг) 

3. Финляндия (Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Вилма Рююттю, Ясми Йоэнсуу)

Горные лыжи

Гигантский слалом, мужчины

1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) 

2. Марко Одерматт (Швейцария) 

3. Лоик Мейар (Швейцария)

Биатлон

Спринт, женщины

1. Марен Киркеэйде (Норвегия) 

2. Осеан Мишлон (Франция) 

3. Лу Жанмонно (Франция) 

Конькобежный спорт

500 м, мужчины

1. Джордан Штольц (США)

2. Йеннинг де Бо (Нидерланды)

3. Лоран Дюбрей (Канада)

Скелетон

Женщины

1. Янин Флок (Австрия) 

2. Сюзанна Крехер (Германия) 

3. Жаклин Пфайфер (Германия) 

Прыжки с трамплина

Большой трамплин, мужчины

1. Домен Превц (Словения)

2. Рен Никайдо (Япония)

3. Кацпер Томасяк (Польша)

Шорт-трек

1500 м, мужчины

1. Йенс ван ‘т Ваут (Нидерланды) 

2. Хван Дэ Хон (Южная Корея) 

3. Робертс Крузбергс (Латвия)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
фристайл
logoлыжные гонки
прыжки с трамплина
logoгорные лыжи
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вчера на Играх грянула сенсация, да что там сенсация, просто бомба! Всеми признанный железный фаворит выполнил свою программу с ошибками, и победил тот, на кого никто не ставил! Поздравим Юко Тоцуко с победой в хафпайпе, будем помнить, что подтверждать своё величие нужно здесь и сейчас. А Скотти Джеймсу остаётся только посочувствовать.

Сегодня главное начнётся с женской лыжной эстафеты, и шведки сильным не только на бумаге, но и на итальянском снегу. Эстафета — вид коварный, в нём побеждает та команда, у которой нет ни одного слабого звена. Мне кажется, что у шведок его нет. Возможно, побороться с ними смогут норвежки, но очень вряд ли. А немки потеряли своего лидера, Викторию Карл: летом её поймали на допинге. Бывает.

В гигантском слаломе сегодня последний шанс для Одерматта. Для него было запланировано 4 золота, но первые три медали вырвал у него из рук молодой соотечественник фон Альмен. Сегодня тоже будут очень конкурентные спуски: сильны норвежцы, австрийцы и остальные швейцарцы. Ну а я поболею за бразильца Бротена. Который тоже норвежец, но в зелёной форме.

Затем переходим на биатлон, смотрим женский спринт. Фавориты всё те же, Симон, Жанмонно, Пройс, сёстры Оберг и итальянка Вирер. Поболею за последнюю.

Вечером на конькобежном овале парни будут сражаться за золото на пятисотке. Традиционно спринт — самая конкурентная дистанция. Джордан Штольц идёт за вторым золотом, а помешать ему может десяток соперников, из которых я выделю голландца де Боо и лысого поляка Журека. Это будет мегаинтересно, нервно и горячо. Ни в коем случае не пропустите.

Вечер закончится прыжками с большого трамплина. Если Домен Превц и тут накосячит, станет очередным бумажным тигром, не сумевшим собраться в нужный момент. Сами видите, на нынешних Играх таких много.

Всем хорошего уик-энда, пора включать телевизор!
Ответ radio_weiss
Вчера на Играх грянула сенсация, да что там сенсация, просто бомба! Всеми признанный железный фаворит выполнил свою программу с ошибками, и победил тот, на кого никто не ставил! Поздравим Юко Тоцуко с победой в хафпайпе, будем помнить, что подтверждать своё величие нужно здесь и сейчас. А Скотти Джеймсу остаётся только посочувствовать. Сегодня главное начнётся с женской лыжной эстафеты, и шведки сильным не только на бумаге, но и на итальянском снегу. Эстафета — вид коварный, в нём побеждает та команда, у которой нет ни одного слабого звена. Мне кажется, что у шведок его нет. Возможно, побороться с ними смогут норвежки, но очень вряд ли. А немки потеряли своего лидера, Викторию Карл: летом её поймали на допинге. Бывает. В гигантском слаломе сегодня последний шанс для Одерматта. Для него было запланировано 4 золота, но первые три медали вырвал у него из рук молодой соотечественник фон Альмен. Сегодня тоже будут очень конкурентные спуски: сильны норвежцы, австрийцы и остальные швейцарцы. Ну а я поболею за бразильца Бротена. Который тоже норвежец, но в зелёной форме. Затем переходим на биатлон, смотрим женский спринт. Фавориты всё те же, Симон, Жанмонно, Пройс, сёстры Оберг и итальянка Вирер. Поболею за последнюю. Вечером на конькобежном овале парни будут сражаться за золото на пятисотке. Традиционно спринт — самая конкурентная дистанция. Джордан Штольц идёт за вторым золотом, а помешать ему может десяток соперников, из которых я выделю голландца де Боо и лысого поляка Журека. Это будет мегаинтересно, нервно и горячо. Ни в коем случае не пропустите. Вечер закончится прыжками с большого трамплина. Если Домен Превц и тут накосячит, станет очередным бумажным тигром, не сумевшим собраться в нужный момент. Сами видите, на нынешних Играх таких много. Всем хорошего уик-энда, пора включать телевизор!
Превосходное начало каммента!
Ответ radio_weiss
Вчера на Играх грянула сенсация, да что там сенсация, просто бомба! Всеми признанный железный фаворит выполнил свою программу с ошибками, и победил тот, на кого никто не ставил! Поздравим Юко Тоцуко с победой в хафпайпе, будем помнить, что подтверждать своё величие нужно здесь и сейчас. А Скотти Джеймсу остаётся только посочувствовать. Сегодня главное начнётся с женской лыжной эстафеты, и шведки сильным не только на бумаге, но и на итальянском снегу. Эстафета — вид коварный, в нём побеждает та команда, у которой нет ни одного слабого звена. Мне кажется, что у шведок его нет. Возможно, побороться с ними смогут норвежки, но очень вряд ли. А немки потеряли своего лидера, Викторию Карл: летом её поймали на допинге. Бывает. В гигантском слаломе сегодня последний шанс для Одерматта. Для него было запланировано 4 золота, но первые три медали вырвал у него из рук молодой соотечественник фон Альмен. Сегодня тоже будут очень конкурентные спуски: сильны норвежцы, австрийцы и остальные швейцарцы. Ну а я поболею за бразильца Бротена. Который тоже норвежец, но в зелёной форме. Затем переходим на биатлон, смотрим женский спринт. Фавориты всё те же, Симон, Жанмонно, Пройс, сёстры Оберг и итальянка Вирер. Поболею за последнюю. Вечером на конькобежном овале парни будут сражаться за золото на пятисотке. Традиционно спринт — самая конкурентная дистанция. Джордан Штольц идёт за вторым золотом, а помешать ему может десяток соперников, из которых я выделю голландца де Боо и лысого поляка Журека. Это будет мегаинтересно, нервно и горячо. Ни в коем случае не пропустите. Вечер закончится прыжками с большого трамплина. Если Домен Превц и тут накосячит, станет очередным бумажным тигром, не сумевшим собраться в нужный момент. Сами видите, на нынешних Играх таких много. Всем хорошего уик-энда, пора включать телевизор!
Вот так напишешь, что Швеция без слабых звеньев, и тут, внезапно, Эбба Андерссон
Скоро Бразилия и в хоккей выиграет
Ответ Андрей Стоянов
Скоро Бразилия и в хоккей выиграет
На траве?
Ответ CAS
На OKKO падение (второе) Эббы А. смотрите с 46:00. Эпично. https://okko.sport/sport/live_event/womens-4x7-5km-relay-olympics-milano-cortina-2026-cross-country-skiing?playing=live&id=b5385c5f-b191-3d6c-b76e-41392939af60&type=LIVE_EVENT
да уж...
Ответ CAS
На OKKO падение (второе) Эббы А. смотрите с 46:00. Эпично. https://okko.sport/sport/live_event/womens-4x7-5km-relay-olympics-milano-cortina-2026-cross-country-skiing?playing=live&id=b5385c5f-b191-3d6c-b76e-41392939af60&type=LIVE_EVENT
Эпичный самовыпил… врагу не пожелаешь
А где медальный зачем, кстати?
А расшифровку дисциплин в горных лыжах и биатлоне дать нельзя? Или это такое специальное пренебрежительное отношение к олимпиаде на спортивном сайте?
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Антон Шипулин: «Если для того, чтобы наших спортсменов перестали унижать «нейтральным статусом», нужно вернуть медали, я готов отдать все»
сегодня, 17:30
Олимпиада-2026. Биатлон. Эстафета. Ботн и Лагрейд выступят за Норвегию, Фийон-Майе и Перро – за Францию, Понсилуома и Самуэльссон – за Швецию
сегодня, 16:40
Расписание биатлона на Олимпиаде-2026
сегодня, 10:25
Биатлонистки Хеттих-Вальц, Фойгт и Йислова получили пищевое отравление во время Олимпиады-2026
сегодня, 10:13
Клэбо взял 9-е золото, Петросян прилетела в Милан, историческая победа Италии в биатлоне и другие олимпийские новости
сегодня, 06:00
Кубок Содружества. Общий зачет. Латыпов лидирует, Смольский – 2-й, Бажин – 3-й
вчера, 20:42
Кубок Содружества. Общий зачет. Резцова лидирует, Наталия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я
вчера, 20:38
Касперович о медалях Сочи-2014 в эстафете: «Очень уважаю Шипулина, но должна быть справедливость: нарушили – верните»
вчера, 20:34
Суви Минккинен: «Когда Киркеэйде поравнялась со мной, я подумала: если смогу продержаться рядом, шанс будет»
вчера, 16:08
Лиза Виттоцци: «Не думала, что доберусь до золота, потому что уровень конкуренции очень высок. Но я отлично справилась на рубеже»
вчера, 15:56
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Рекомендуем