Олимпиада-2026, 14 февраля, все медали дня: Киркеэйде победила в спринте, норвежские лыжницы выиграли эстафету, Штольц взял золото в коньках
14 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли восемь комплектов медалей.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
14 февраля, суббота
Фристайл
Парный могул, женщины
1. Джакара Энтони (Австралия)
2. Джелин Кауф (США)
3. Элизабет Лемли (США)
Лыжные гонки
Эстафета, женщины
1. Норвегия (Кристин Фоснес, Астрид Ойре Шлинн, Каролине Симпсон-Ларсен, Хейди Венг)
2. Швеция (Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг)
3. Финляндия (Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Вилма Рююттю, Ясми Йоэнсуу)
Горные лыжи
Гигантский слалом, мужчины
1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия)
2. Марко Одерматт (Швейцария)
3. Лоик Мейар (Швейцария)
Биатлон
Спринт, женщины
1. Марен Киркеэйде (Норвегия)
2. Осеан Мишлон (Франция)
3. Лу Жанмонно (Франция)
Конькобежный спорт
500 м, мужчины
1. Джордан Штольц (США)
2. Йеннинг де Бо (Нидерланды)
3. Лоран Дюбрей (Канада)
Скелетон
Женщины
1. Янин Флок (Австрия)
2. Сюзанна Крехер (Германия)
3. Жаклин Пфайфер (Германия)
Прыжки с трамплина
Большой трамплин, мужчины
1. Домен Превц (Словения)
2. Рен Никайдо (Япония)
3. Кацпер Томасяк (Польша)
Шорт-трек
1500 м, мужчины
1. Йенс ван ‘т Ваут (Нидерланды)
2. Хван Дэ Хон (Южная Корея)
3. Робертс Крузбергс (Латвия)
Сегодня главное начнётся с женской лыжной эстафеты, и шведки сильным не только на бумаге, но и на итальянском снегу. Эстафета — вид коварный, в нём побеждает та команда, у которой нет ни одного слабого звена. Мне кажется, что у шведок его нет. Возможно, побороться с ними смогут норвежки, но очень вряд ли. А немки потеряли своего лидера, Викторию Карл: летом её поймали на допинге. Бывает.
В гигантском слаломе сегодня последний шанс для Одерматта. Для него было запланировано 4 золота, но первые три медали вырвал у него из рук молодой соотечественник фон Альмен. Сегодня тоже будут очень конкурентные спуски: сильны норвежцы, австрийцы и остальные швейцарцы. Ну а я поболею за бразильца Бротена. Который тоже норвежец, но в зелёной форме.
Затем переходим на биатлон, смотрим женский спринт. Фавориты всё те же, Симон, Жанмонно, Пройс, сёстры Оберг и итальянка Вирер. Поболею за последнюю.
Вечером на конькобежном овале парни будут сражаться за золото на пятисотке. Традиционно спринт — самая конкурентная дистанция. Джордан Штольц идёт за вторым золотом, а помешать ему может десяток соперников, из которых я выделю голландца де Боо и лысого поляка Журека. Это будет мегаинтересно, нервно и горячо. Ни в коем случае не пропустите.
Вечер закончится прыжками с большого трамплина. Если Домен Превц и тут накосячит, станет очередным бумажным тигром, не сумевшим собраться в нужный момент. Сами видите, на нынешних Играх таких много.
Всем хорошего уик-энда, пора включать телевизор!
