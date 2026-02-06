Кубок IBU. Андерссон и Патюрель победили в спринтах, Ротшопф и Пфунд – в пасьютах, Франция выиграла смешанную эстафету и сингл-микст
С 4 по 7 февраля в норвежском Шушене прошел шестой этап Кубка IBU.
Кубок IBU по биатлону-2025/26
6-й этап
Шушен, Норвегия
7 февраля
Гонка преследования
Женщины
1. Леа Ротшопф (Австрия) – 31.21,5 (2)
2. Эмма Нильссон (Швеция) – 10,2 (0)
3. Софи Шово (Франция) – 19,2 (3)
4. Жанна Ришар (Франция) – 36,0 (3)
5. Марлен Фихтнер (Германия) – 37,0 (3)
6. Ханна Кебингер (Германия) – 46,7 (3)
7. Сара Андерссон (Швеция) – 57,3 (4)
8. Жилонн Гигонна (Франция) – 58,6 (3)
Мужчины
1. Леонард Пфунд (Германия) – 32.11,1 (1)
2. Симон Кайзер (Германия) – 4,9 (2)
3. Роман Реес (Германия) – 6,3 (0)
4. Гаэтан Патюрель (Франция) – 28,0 (3)
5. Дамьен Леве (Франция) – 37,9 (1)
6. Кристоф Пирхер (Италия) – 59,1 (2)
7. Оле Шурке (Норвегия) – 1.02,7 (5)
8. Франц Шазер (Германия) – 1.02,8 (4)
6 февраля
Спринт
Женщины
1. Сара Андерссон (Швеция) – 21.19,6 (0)
2. Селия Энафф (Франция) – 3,0 (1)
3. Рагна Фодстад (Норвегия) – 11,2 (0)
4. Леа Ротшопф (Австрия) – 14,3 (0)
5. Софи Шово (Франция) – 20,5 (1)
6. Марлен Фихтнер (Германия) – 21,3 (0)
7. Каролине Эрдал (Норвегия) – 35,8 (1)
8. Лара Вагнер (Австрия) – 39,5 (1)
Мужчины
1. Гаэтан Патюрель (Франция) – 24.09,3 (1)
2. Франц Шазер (Германия) – 6,3 (0)
3. Мартин Невланн (Норвегия) – 26,3 (0)
4. Дамьен Леве (Франция) – 33,0 (1)
5. Кристоф Пирхер (Италия) – 41,4 (1)
6. Роман Реес (Германия) – 41,8 (1)
7. Симон Кайзер (Германия) – 42,0 (2)
8. Уле Сурке (Норвегия) – 45,0 (3)
4 февраля
Смешанная эстафета
1. Франция (Дамьен Леве, Гаэтан Патюрель, Вольдия Гальмас Полен, Жанна Ришар) – 1:07.57,6 (0+6)
2. Австрия (Фредрик Мюльбахер, Магнус Оберхаузер, Лиза Осль, Леа Ротшопф) – 14,7 (0+1)
3. Германия (Роман Реес, Симон Кайзер, Ханна Кебингер, Марайке Браун) – 34,3 (0+6)
Сингл-микст
1. Тео Гиро-Пуайо – Амандин Менжен (Франция) – 41.07,5 (0+4)
2. Лукас Хаслингер – Дуня Здоуц (Австрия) – 20,9 (0+7)
3. Оскар Андерссон – Сара Андерссон (Швеция) – 48,7 (2+13)