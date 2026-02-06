  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок IBU. Андерссон и Патюрель победили в спринтах, Ротшопф и Пфунд – в пасьютах, Франция выиграла смешанную эстафету и сингл-микст
5

Кубок IBU. Андерссон и Патюрель победили в спринтах, Ротшопф и Пфунд – в пасьютах, Франция выиграла смешанную эстафету и сингл-микст

Франция выиграла смешанную эстафету и сингл-микст на Кубке IBU.

С 4 по 7 февраля в норвежском Шушене прошел шестой этап Кубка IBU.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

6-й этап

Шушен, Норвегия

7 февраля

Гонка преследования

Женщины

1. Леа Ротшопф (Австрия) – 31.21,5 (2)

2. Эмма Нильссон (Швеция) – 10,2 (0)

3. Софи Шово (Франция) – 19,2 (3)

4. Жанна Ришар (Франция) – 36,0 (3)

5. Марлен Фихтнер (Германия) – 37,0 (3)

6. Ханна Кебингер (Германия) – 46,7 (3)

7. Сара Андерссон (Швеция) – 57,3 (4)

8. Жилонн Гигонна (Франция) – 58,6 (3)

Мужчины

1. Леонард Пфунд (Германия) – 32.11,1 (1)

2. Симон Кайзер (Германия) – 4,9 (2)

3. Роман Реес (Германия) – 6,3 (0)

4. Гаэтан Патюрель (Франция) – 28,0 (3)

5. Дамьен Леве (Франция) – 37,9 (1)

6. Кристоф Пирхер (Италия) – 59,1 (2)

7. Оле Шурке (Норвегия) – 1.02,7 (5)

8. Франц Шазер (Германия) – 1.02,8 (4)

6 февраля

Спринт

Женщины

1. Сара Андерссон (Швеция) – 21.19,6 (0)

2. Селия Энафф (Франция) – 3,0 (1)

3. Рагна Фодстад (Норвегия) – 11,2 (0)

4. Леа Ротшопф (Австрия) – 14,3 (0)

5. Софи Шово (Франция) – 20,5 (1)

6. Марлен Фихтнер (Германия) – 21,3 (0)

7. Каролине Эрдал (Норвегия) – 35,8 (1)

8. Лара Вагнер (Австрия) – 39,5 (1)

Мужчины

1. Гаэтан Патюрель (Франция) – 24.09,3 (1)

2. Франц Шазер (Германия) – 6,3 (0)

3. Мартин Невланн (Норвегия) – 26,3 (0)

4. Дамьен Леве (Франция) – 33,0 (1)

5. Кристоф Пирхер (Италия) – 41,4 (1)

6. Роман Реес (Германия) – 41,8 (1)

7. Симон Кайзер (Германия) – 42,0 (2)

8. Уле Сурке (Норвегия) – 45,0 (3) 

4 февраля

Смешанная эстафета

1. Франция (Дамьен Леве, Гаэтан Патюрель, Вольдия Гальмас Полен, Жанна Ришар) – 1:07.57,6 (0+6)

2. Австрия (Фредрик Мюльбахер, Магнус Оберхаузер, Лиза Осль, Леа Ротшопф) – 14,7 (0+1)

3. Германия (Роман Реес, Симон Кайзер, Ханна Кебингер, Марайке Браун) – 34,3 (0+6)

Сингл-микст

1. Тео Гиро-Пуайо – Амандин Менжен (Франция) – 41.07,5 (0+4)

2. Лукас Хаслингер – Дуня Здоуц (Австрия) – 20,9 (0+7)

3. Оскар Андерссон – Сара Андерссон (Швеция) – 48,7 (2+13)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoКубок IBU
результаты
logoсборная Германии жен
logoсборная Франции
logoсборная Франции жен
logoсборная Австрии жен
logoсборная Германии
logoсборная Австрии
logoСимон Кайзер
logoАмандин Менжен
logoЖанна Ришар
Гаэтан Патюрель
logoХанна Кебингер
logoОскар Андерссон
Лукас Хаслингер
logoСара Андерссон
Магнус Оберхаузер
Тео Гиро-Пуайо
Дамьен Леве
logoЛеа Ротшопф
logoсборная Швеции жен
logoРоман Реес
Марайке Браун
Вольдия Гальмас Полен
logoДуня Здоуц
logoФредрик Мюльбахер
logoсборная Швеции
Селия Энафф
logoГру Рандбю
Рагна Фодстад
Лара Вагнер
logoсборная Норвегии жен
logoМарлен Фихтнер
logoФабиана Карпелла
logoКаролине Эрдал
logoСофи Шово
logoАдам Вацлавик
logoсборная Италии по биатлону
logoКристоф Пирхер
Уле Сурке
logoсборная Норвегии
logoВебьорн Сорум
Франц Шазер
logoсборная Чехии
Каспер Калкенберг
logoМартин Невланн
logoЛеонард Пфунд
logoЖилонн Гигонна
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Австрийцы-то молодцы! скромная сборная, но даже так резерв способен иногда показать результат.
норвежцы, даже впервые участвующие в Кубке IBU, могут хорошо себя проявить, а вот с женским биатлоном почти всё не так, как можно было рассчитывать, тренеров основы нужно было менять ещё года три назад, но и с тренерами резерва и в регионах видимо тоже не очень!
Ответ markos marvin
норвежцы, даже впервые участвующие в Кубке IBU, могут хорошо себя проявить, а вот с женским биатлоном почти всё не так, как можно было рассчитывать, тренеров основы нужно было менять ещё года три назад, но и с тренерами резерва и в регионах видимо тоже не очень!
У норгов со стрельбой кранты, и неточно, и медленно, если шустрых ещё можно найти, то с нормально стреляющими- ягодицы)))
Рандби можно после ОИ опять на КМ брать, кажется физически она обретает форму, ну и Сюрке попробовать в конце сезона, а вот Сёрум пока не вернул форму!
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Вольфганг Пихлер: «Я считаю, что выступать сейчас российские спортсмены не должны. На данном этапе это ошибка»
сегодня, 18:10
Вольфганг Пихлер: «Медаль Христовой – фантастика. Самая неожиданная в моей карьере»
сегодня, 17:43
Кубок Содружества. Общий зачет. Резцова лидирует, Наталия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я
сегодня, 17:19
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Латыпов – 2-й, Бажин – 3-й
сегодня, 17:16
Максим Цветков: «Если брать мои летние месяцы, то любители больше меня тренируются»
сегодня, 17:10
Лу Жанмонно: «Я была напряжена, потому что очень хотела победить. Очень горжусь собой за лыжный ход, меньше – за стрельбу»
сегодня, 16:54
Анастасия Халили о победе в спринте: «Шла с очень большим запасом, подъем просто шагала, но концовку пришлось выдать»
сегодня, 16:32
Жюлия Симон: «Вчера я в очередной раз прочитала кое-что неприятное, но сегодня всем доказала, что заслужила место на Олимпиаде»
сегодня, 16:16
Лора Христова: «Я счастлива, что бежала под 23 номером, ведь это дата моего рождения»
сегодня, 15:52
CAS не стал рассматривать апелляцию итальянской биатлонистки Пасслер на отстранение из-за допинга
сегодня, 15:10
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Рекомендуем