  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Симон Фуркад о сборной Франции на Олимпиаде: «Наша цель – три личные медали и две в эстафетах. Несколько золотых были бы идеальным результатом»
4

Симон Фуркад о сборной Франции на Олимпиаде: «Наша цель – три личные медали и две в эстафетах. Несколько золотых были бы идеальным результатом»

Фуркад: несколько золотых медалей будут идеальным результатом для Франции на ОИ.

Тренер сборной Франции, чемпион мира по биатлону Симон Фуркад рассказал об амбициях своей команды на Играх-2026.

– Какое количество медалей на Олимпиаде вас удовлетворит? Сколько из них должны быть золотыми?

– Думаю, наша цель – три индивидуальные медали и две – в эстафетах. И, если получится, несколько золотых. Это был бы идеальный результат.

– Без золота вы будете немного разочарованы?

– Да, но это долгий путь, вы видите, насколько сейчас плотные результаты. Норвегия, Швеция, Германия заслуживали победу в эстафете в Рупольдинге не меньше нашего. Они были по-настоящему близко, все решилось на последней стрельбе. Знаем, что добиться золота будет трудно, но будем бороться, – сказал Фуркад в интервью Okko. 

Расписание биатлона на Олимпиаде-2026

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
logoсборная Франции
logoOkko
logoсборная Франции жен
logoСимон Фуркад
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Желаю Лу золото, Перро золото, и моему валидольному Жаклену какую нить медальку
Кентен тоде должен выгрызать медаль, ну и не списываю Жюли и Жюстин
Перро возьмет личное золото, скорее всего, будет золото (как минимум медаль) в смешанке - могут итальянцы или шведы помешать, но в мужской эстафете все зависит от выступления норвежцев, только в случае их ошибок будет золото - там сильнее состав.
Ответ Добрый Андрей
Перро возьмет личное золото, скорее всего, будет золото (как минимум медаль) в смешанке - могут итальянцы или шведы помешать, но в мужской эстафете все зависит от выступления норвежцев, только в случае их ошибок будет золото - там сильнее состав.
Сильнее состав был, когда бегали оба Бё. А сейчас и Кристенсен заметно сдал, и Струрла без подиумов в этом сезоне на КМ. Как по мне Франция и Норвегия равны.
Вот женская сборная Франции смотрится беззаговорочным фаворитом.
Ответ Rakoth
Сильнее состав был, когда бегали оба Бё. А сейчас и Кристенсен заметно сдал, и Струрла без подиумов в этом сезоне на КМ. Как по мне Франция и Норвегия равны. Вот женская сборная Франции смотрится беззаговорочным фаворитом.
Женская безусловно, там основным соперником будет не Норвегия.
У мужчин все же есть нестабильный Жаклен, сомнительно бегающий эстафеты Клод, Фийон тоже сейчас не тот, кто может сильно отыгрывать у случае косяка предыдущих. От Ломбардо убегут все. Только Перро поддерживает сильный уровень.
Но у норнов может быть состав Ульдаль-Ботн-Легрейд-Кристиасен, который по-хорошему должен приводить преимущество перед последним этапом.
Ульдаль - три личных подиума в сезоне, хорошо бегает эстафеты, Ботн - даже после болезни показывал второй ход после Джакомеля и два места рядом с топ-10 (12 и 7), Легрейд сильнее Кентена. Кристиансен хороший финишер, если дело дойдет до разборок на финише
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
СAS зарегистрировал апелляцию итальянской биатлонистки Пасслер на временное отстранение из-за допинга
сегодня, 17:36
Олимпиада-2026. Биатлон. Франция с Перро и Симон, Италия с Джакомелем и Вирер, Норвегия с Ульдалем и Киркеэйде выступят в смешанной эстафете
сегодня, 17:32
Кубок IBU. Андерссон и Патюрель победили в спринтах, Ротшопф и Пфунд – в пасьютах, Франция выиграла смешанную эстафету и сингл-микст
вчера, 17:08
Тихонов об открытии Олимпиады-2026: «Церемония зажжения огня пробила на слезы. Представлял, как на это смотрели Большунов и другие спортсмены, которых не пустили на Игры»
сегодня, 10:21
Дмитрий Васильев: «Открытие Олимпиады-2024 в Париже войдет в историю как самое жуткое и мерзкое. Итальянцы никогда не позволяли себе такой эпатаж»
сегодня, 09:04
Расписание биатлона на Олимпиаде-2026
сегодня, 05:01
Ишмуратова об Олимпиаде: «Здесь участвуют нейтральные спортсмены, поэтому о провале нашей страны речи быть не может»
вчера, 19:37
Ольга Зайцева: «Виды спорта на Олимпиаде, в которых не выступают наши спортсмены, смотреть не буду»
5 февраля, 21:04
Ростовцев о Коростелеве и Непряевой на Олимпиаде: «Если получится выиграть медаль, это будет подвиг»
5 февраля, 20:52
Слепцова об Олимпиаде: «Латыпов и Серохвостов сто процентов вошли бы в топ-6»
5 февраля, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Самуэльссон – 2-й, Перро – 3-й
17 января, 15:17
Рекомендуем