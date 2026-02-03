Симон Фуркад о сборной Франции на Олимпиаде: «Наша цель – три личные медали и две в эстафетах. Несколько золотых были бы идеальным результатом»
Тренер сборной Франции, чемпион мира по биатлону Симон Фуркад рассказал об амбициях своей команды на Играх-2026.
– Какое количество медалей на Олимпиаде вас удовлетворит? Сколько из них должны быть золотыми?
– Думаю, наша цель – три индивидуальные медали и две – в эстафетах. И, если получится, несколько золотых. Это был бы идеальный результат.
– Без золота вы будете немного разочарованы?
– Да, но это долгий путь, вы видите, насколько сейчас плотные результаты. Норвегия, Швеция, Германия заслуживали победу в эстафете в Рупольдинге не меньше нашего. Они были по-настоящему близко, все решилось на последней стрельбе. Знаем, что добиться золота будет трудно, но будем бороться, – сказал Фуркад в интервью Okko.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Кентен тоде должен выгрызать медаль, ну и не списываю Жюли и Жюстин
Вот женская сборная Франции смотрится беззаговорочным фаворитом.
У мужчин все же есть нестабильный Жаклен, сомнительно бегающий эстафеты Клод, Фийон тоже сейчас не тот, кто может сильно отыгрывать у случае косяка предыдущих. От Ломбардо убегут все. Только Перро поддерживает сильный уровень.
Но у норнов может быть состав Ульдаль-Ботн-Легрейд-Кристиасен, который по-хорошему должен приводить преимущество перед последним этапом.
Ульдаль - три личных подиума в сезоне, хорошо бегает эстафеты, Ботн - даже после болезни показывал второй ход после Джакомеля и два места рядом с топ-10 (12 и 7), Легрейд сильнее Кентена. Кристиансен хороший финишер, если дело дойдет до разборок на финише