  • Симон Фуркад: «Мне нравилось выступать с российскими спортсменами. Уровень Кубка мира был выше, когда они участвовали»
23

Симон Фуркад: «Мне нравилось выступать с российскими спортсменами. Уровень Кубка мира был выше, когда они участвовали»

Симон Фуркад: надеюсь, российские биатлонисты скоро вернутся на Кубок мира.

Тренер сборной Франции, чемпион мира по биатлону Симон Фуркад надеется, что российских биатлонистов как можно скорее допустят к международным турнирам. 

– Скучаете по российским этапам в Ханты-Мансийске, Тюмени? Вы всегда поддерживали российских спортсменов, что думаете об их возвращении на Кубок мира?

– Думаю, вы знаете мое мнение, я уже много раз высказывал его. Конечно, я люблю Ханты-Мансийск, Тюмень. Мне нравилось каждый раз бывать в России. Это всегда было отличное время, отличная атмосфера. И я очень любил там участвовать в гонках.

Мне нравилось выступать с российскими спортсменами, и я считаю, что уровень Кубка мира был выше, когда они здесь выступали. Из-за решения, которое не зависит от меня, сейчас мы не можем соревноваться с российскими спортсменами или проводить этапы в России. Я надеюсь, что это изменится в ближайшее время, – сказал Фуркад в интервью на ютуб-канале Okko. 

Как выглядела бы идеальная сборная России на Олимпиаде-2026

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У Фуркада всегда очень адекватные комментарии ! 👍
Спасибо, Симон за такие слова. А его поступок на юниорском ЧМ когда с вакс-кабины сняли наш флаг , а он вернул его обратно! Всегда нас поддерживал!
Спасибо, Симон за такие слова. А его поступок на юниорском ЧМ когда с вакс-кабины сняли наш флаг , а он вернул его обратно! Всегда нас поддерживал!
Комментарий скрыт
На миротворец этого господина
Когда-то давно я очень любил биатлон и всегда болел за Симона Фуркада и Симона Шемппа. Были среди любимчиков также Бьёрндален и Александр Ус, за Якова Фака болел иногда толр, но больше по приколу, из-за фамилии (в школьном возрасте это казалось смешным). Фуркад-старший не достиг высот младшего, конечно, но в индивидуальных гонках был очень хорош, как-то даже взял хрустальный глобус в этой дисциплине. И всегда он очень хорошо отзывался о России. Прошло очень много лет, а его мнение не поменялось - и это здорово. Спасибо тебе, Симон. И удачи на тренерском поприще. Спортсменом я тебя так и не увидел, а вот тренером, кто знает, может получится
Когда-то давно я очень любил биатлон и всегда болел за Симона Фуркада и Симона Шемппа. Были среди любимчиков также Бьёрндален и Александр Ус, за Якова Фака болел иногда толр, но больше по приколу, из-за фамилии (в школьном возрасте это казалось смешным). Фуркад-старший не достиг высот младшего, конечно, но в индивидуальных гонках был очень хорош, как-то даже взял хрустальный глобус в этой дисциплине. И всегда он очень хорошо отзывался о России. Прошло очень много лет, а его мнение не поменялось - и это здорово. Спасибо тебе, Симон. И удачи на тренерском поприще. Спортсменом я тебя так и не увидел, а вот тренером, кто знает, может получится
в смысле, не увидела? он лет десять бегал, имеет россыпь медалей, пусть не как младший, конечно. но как спорстмен был в элите почти всю карьеру.
Своя позиция постоянно, а постоянство - признак мастерства.
Ого, адекватный спортсмен. Думаю их много, только многие помалкивают
Ого, адекватный спортсмен. Думаю их много, только многие помалкивают
Их много и они говорят, что думают. Помалкивают в другом месте.
с нами это и был кубок именно мира, а сейчас, если выпилили второй по значимости, в этом виде спорта, регион планеты, то какой тут кубок мира, кубок уровня европы и все.
Симон Фуркад и Доротея Вирер всегда адекватно высказались по вопросам, связанным с отстранением сборной России. Жаль что они практически в одиночестве
Симон Фуркад и Доротея Вирер всегда адекватно высказались по вопросам, связанным с отстранением сборной России. Жаль что они практически в одиночестве
Кристиансен ещё))
Симон Фуркад и Доротея Вирер всегда адекватно высказались по вопросам, связанным с отстранением сборной России. Жаль что они практически в одиночестве
просто молчащих нейтральных к России, думаю, большинство. таких упырей как Себа или Сван мало, просто они кричат громче всех.
Как спортсмен, Симон Фуркад был твердый середнячок. Как тренеру желаю ему удачи на Олимпиаде. Правда, у Франции такие мощные составы, и у мужчин и у женщин, что и я бы мог числиться их тренером.
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Вариант, что просто адекватный не рассматривается, не?
Комментарий удален пользователем
Мойша Каки тебя жестко покусал✌️🤣🤣🤣
