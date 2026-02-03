Анастасия Кузьмина: «Не скажу, что не могу мечтать об олимпийской медали, потому что в биатлоне никогда не знаешь, что может произойти»
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина объяснила, почему решила возобновить карьеру в 39 лет после четырехлетнего перерыва.
Сейчас Кузьминой 41 год, и она вошла в состав сборной Словакии на Олимпиаду-2026. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира.
«В Словакии многие болельщики сожалели, что я закончила карьеру. Я подумала, что было бы здорово принять участие в домашнем чемпионате Европы [в 2024 году], и возобновила тренировки. Федерация была очень рада видеть меня на соревнованиях.
Там я поняла, как сильно мне всего этого не хватало. И когда федерация попросила меня продолжить до конца сезона, учитывая, что Паулина Батовская-Фиалкова была в декрете, я согласилась, чтобы помочь нашей молодой команде, которой нужна была опытная спортсменка.
Прошлым летом я хорошо тренировалась, и моя физическая форма улучшалась. Тренеры и физиотерапевты подбадривали меня – говорили, что видят, как я прогрессирую день за днем, несмотря на возраст. Тогда мне предложили выступать до Олимпийских игр.
Не скрою, идея была заманчивой, но прежде чем согласиться, я посоветовалась с семьей, так как мне пришлось бы отложить все другие проекты, чтобы сосредоточиться исключительно на биатлоне.
Я не скажу точно, на какое место могу претендовать на этих Играх. Точно так же я не скажу, что не могу мечтать об олимпийской медали, потому что в биатлоне никогда не знаешь, что может произойти.
Больше всего я хочу вернуть те ощущения, которые были у меня в сезоне 2017/18, а потом посмотрим, что будет», – сказала Кузьмина.