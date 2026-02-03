  • Спортс
  • Дмитрий Губерниев: «Я прекрасно понимаю, что я — медийный человек. Чувствую некую социальную ответственность, помимо собственного пиара»
16

Губерниев: к моей работе нет равнодушных, у меня полно поклонников и хейтеров.

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на попадание в топ медийных личностей российского спорта. 

Губерниев занял 22-е место в совместном исследовании «СЭ» и «Медиалогии».

«Это ответственность не только перед собой, но и перед людьми, перед которыми мы работаем. Для меня это определенный вызов. В конце концов, почему я 22-й, а не 12-й или 2-й? Но это все с улыбкой.

Самое главное, что эти истории показывают, что в своей работе я делаю все правильно. Мне звоните вы, ваши коллеги, всегда отвечаю и даже перезваниваю часто. С уважением отношусь к работе коллег.

Я прекрасно понимаю, что я — медийный человек. Чувствую некую социальную ответственность, помимо собственного пиара.

Благодарен людям, которые так высоко оценивают мою скромную работу, потому что это святая обязанность публичного человека. Отношусь с уважением к людям, стараюсь быть вместе со страной.

К моей работе нет равнодушных, у меня полно поклонников и хейтеров. Но ненавистники — это тоже поклонники. Не все это понимают, но это так. Считаю, что все делаю верно и иду правильным путем», — сказал Губерниев.

Овечкин – самое медийное лицо российского спорта в 2025-м по версии «СЭ» и «Медиалогии». Карпин – 2-й, Семак – 3-й, Махачев – 4-й, Ротенберг и Дегтярев разделили 9-е место

16 комментариев
Типичный лицемер. Друг Жорика Черданцева. Социальная ответственность? Не смеши, тебя серьёзно воспринимают только недоучки.
Ответ Melnikov1968
Типичный лицемер. Друг Жорика Черданцева. Социальная ответственность? Не смеши, тебя серьёзно воспринимают только недоучки.
https://youtube.com/shorts/IgOKdzr-VNU?si=rB8Hel0xkkSPlory
Ответ avcgloronalduMU
https://youtube.com/shorts/IgOKdzr-VNU?si=rB8Hel0xkkSPlory
К чему такие ссылки, которые не открываются? В чем смысл?
Губерниев давно уже перестал иметь собственное независимое мнение и тем более его транслировать. Теперь все с оглядкой на политическую карьеру. Лицемер первостатейный в общем. Ну кроме того, что быдло.
...Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то все…» Большой оригинал.
"Благодарен людям, которые так высоко оценивают мою скромную работу" ... Кто эти люди ????? (мем "растерянный Траволта")
Губерниев точно это о себе говорит? Хотя, язык без костей, голова без мыслей, ЧСВ зашкаливает.
Правда, веры и уважения к нему ноль. Для большинства болельщиков большая мечта - не видеть и не слышать Губерниева. Пусть бы скакал по корпоративная и митингам.
губернев стал медийным благодаря своему хайпу и скандалов. самый скандальный комментатор матч тв и человек дерьмо.
Если бы провели конкурс "самый хейтируемый" около российского спорта, был бы первым. См. комментарии на любые свои заявления. Еще и сына испортил - такой же горлопан. Нет чтобы у матери поучиться.
Ответ Albi-13
Если бы провели конкурс "самый хейтируемый" около российского спорта, был бы первым. См. комментарии на любые свои заявления. Еще и сына испортил - такой же горлопан. Нет чтобы у матери поучиться.
Сынок ещё тот крендель, новости читает, как будто с партийной трибуны лозунги озвучивает
Правильным путем.... Чувствую ответственность... ))) Сделал вечер!
На вечеринку лучших друзей
Вот этот его "собственный пиар", о котором он говорит, обязательно с кем-то согласован. И используется в неких околоспортивных игрищах.
