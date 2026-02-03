Губерниев: к моей работе нет равнодушных, у меня полно поклонников и хейтеров.

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на попадание в топ медийных личностей российского спорта.

Губерниев занял 22-е место в совместном исследовании «СЭ» и «Медиалогии».

«Это ответственность не только перед собой, но и перед людьми, перед которыми мы работаем. Для меня это определенный вызов. В конце концов, почему я 22-й, а не 12-й или 2-й? Но это все с улыбкой.

Самое главное, что эти истории показывают, что в своей работе я делаю все правильно. Мне звоните вы, ваши коллеги, всегда отвечаю и даже перезваниваю часто. С уважением отношусь к работе коллег.

Я прекрасно понимаю, что я — медийный человек. Чувствую некую социальную ответственность, помимо собственного пиара.

Благодарен людям, которые так высоко оценивают мою скромную работу, потому что это святая обязанность публичного человека. Отношусь с уважением к людям, стараюсь быть вместе со страной.

К моей работе нет равнодушных, у меня полно поклонников и хейтеров. Но ненавистники — это тоже поклонники. Не все это понимают, но это так. Считаю, что все делаю верно и иду правильным путем», — сказал Губерниев.

Овечкин – самое медийное лицо российского спорта в 2025-м по версии «СЭ» и «Медиалогии». Карпин – 2-й, Семак – 3-й, Махачев – 4-й, Ротенберг и Дегтярев разделили 9-е место