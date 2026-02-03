Гендиректор оргкомитета Олимпиады-2026: «Затраты на проведение Игр оказались гораздо больше тех цифр, которые были указаны в бюджете»
Оргкомитет Олимпиады: затраты на Игры гораздо больше цифр, указанных в бюджете.
Генеральный директор оргкомитета Олимпиады-2026 Андре Варнье заявил, что финансовая ситуация при подготовке к Играм была очень непростой.
«Финансовая ситуация была очень тяжелой в течение несколько лет. Потребовалось много усилий для того, чтобы в этом плане наступила стабильность.
Затраты на проведение Олимпиады оказались гораздо больше тех цифр, которые были указаны в бюджете во время заявочной кампании.
Каждое наше решение было проанализировано с большой ответственностью. И то, что мы сделали все, можно считать достижением в условиях этих трудностей», – сказал Варнье на 145-й сессии Международного олимпийского комитета
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
40 комментариев
