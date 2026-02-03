Глава МОК Ковентри: «Спорт должен оставаться местом, где каждый соревнуется свободно, не будучи сдерживаемым политикой или разногласиями правительств»

Глава МОК Ковентри: спорт должен оставаться нейтральной площадкой.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что спорт должен оставаться нейтральной площадкой.

«Мы должны понимать, что лежит в основе нашей работы. Эволюция — не значит нестабильность, это обновление. Нужно гарантировать, что мы организация, которая отражает реалии современного мира, но при этом следует своей миссии. В ее сердце лежит спорт.

В ходе дискуссий я слышала, как многие говорили, что необходимо фокусироваться на том, что лежит в основе нашей деятельности. Мы спортивная организация. Мы понимаем, что происходит в мировой политике, мы знаем, что находимся не в вакууме. Но наша игра — спорт.

Это означает, что спорт должен оставаться нейтральной площадкой, местом, где каждый спортсмен может соревноваться свободно, не будучи сдерживаемым политикой или разногласиями правительств. В мире, который чрезвычайно разделен, этот принцип значит больше, чем когда‑либо.

Но мы не можем угодить всем и каждому. Олимпийские игры и ценности, которые они представляют, являются нашим важнейшим активом. Спорт играет важную роль в обучении, мы продолжим поддерживать это.

Но наша главная ответственность в том, чтобы Игры оставались источником вдохновения и надежды для будущих поколений», — сказала Ковентри на сессии МОК в Италии.