Глава МОК Ковентри: «Спорт должен оставаться местом, где каждый соревнуется свободно, не будучи сдерживаемым политикой или разногласиями правительств»

Глава МОК Ковентри: спорт должен оставаться нейтральной площадкой.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что спорт должен оставаться нейтральной площадкой.

«Мы должны понимать, что лежит в основе нашей работы. Эволюция — не значит нестабильность, это обновление. Нужно гарантировать, что мы организация, которая отражает реалии современного мира, но при этом следует своей миссии. В ее сердце лежит спорт.

В ходе дискуссий я слышала, как многие говорили, что необходимо фокусироваться на том, что лежит в основе нашей деятельности. Мы спортивная организация. Мы понимаем, что происходит в мировой политике, мы знаем, что находимся не в вакууме. Но наша игра — спорт.

Это означает, что спорт должен оставаться нейтральной площадкой, местом, где каждый спортсмен может соревноваться свободно, не будучи сдерживаемым политикой или разногласиями правительств. В мире, который чрезвычайно разделен, этот принцип значит больше, чем когда‑либо.

Но мы не можем угодить всем и каждому. Олимпийские игры и ценности, которые они представляют, являются нашим важнейшим активом. Спорт играет важную роль в обучении, мы продолжим поддерживать это.

Но наша главная ответственность в том, чтобы Игры оставались источником вдохновения и надежды для будущих поколений», — сказала Ковентри на сессии МОК в Италии.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
56 комментариев
И потом быстрым голосом из радио:
"не является офертой, предложение не распространяется на РФ и Белоруссию"
Араик Оганесян
И потом быстрым голосом из радио: "не является офертой, предложение не распространяется на РФ и Белоруссию"
💯
Как у них язык поворачивается такое говорить вообще?
Петрович
Как у них язык поворачивается такое говорить вообще?
Так же, как у них мозг и руки ’поворачиваются’ всё остальное творить...
Петрович
Как у них язык поворачивается такое говорить вообще?
Типичные чиновники/политики, спокойно могут говорить одно, а делать другое, ничего нового
Серьёзно? Именно поэтому Тутберидзе категорически нельзя быть с Аделией ( нейтральный спортсмен), с Никой можно, а с другой своей спортсменкой нет, логика где?! Лучше бы молчала.
Адриана
Серьёзно? Именно поэтому Тутберидзе категорически нельзя быть с Аделией ( нейтральный спортсмен), с Никой можно, а с другой своей спортсменкой нет, логика где?! Лучше бы молчала.
Вообще кроме как русофобией это не назовёшь , Тутберидзе допущена к ОИ Петросян допущена но тренеру и спортсменке быть вместе нельзя это что за дебилизм .
Магомед Абдулмеджидов
Вообще кроме как русофобией это не назовёшь , Тутберидзе допущена к ОИ Петросян допущена но тренеру и спортсменке быть вместе нельзя это что за дебилизм .
Полный дебилизм.
Такие речи и заявления (Ковентри, Инфантино) происходят именно в то время, когда допуск спортсменов из РФ уже не доступен/не возможен в силу временных сроков - ОИ уже через 3 дня, ЧМ через 5 месяцев. По факту это заявления, не несущие никакие выгоды и послабления для нас. Бла-бда-бла, а караван идет.
Ivan Belokrinitsky
Такие речи и заявления (Ковентри, Инфантино) происходят именно в то время, когда допуск спортсменов из РФ уже не доступен/не возможен в силу временных сроков - ОИ уже через 3 дня, ЧМ через 5 месяцев. По факту это заявления, не несущие никакие выгоды и послабления для нас. Бла-бда-бла, а караван идет.
Куда же он идёт без нас?
Ivan Belokrinitsky
Такие речи и заявления (Ковентри, Инфантино) происходят именно в то время, когда допуск спортсменов из РФ уже не доступен/не возможен в силу временных сроков - ОИ уже через 3 дня, ЧМ через 5 месяцев. По факту это заявления, не несущие никакие выгоды и послабления для нас. Бла-бда-бла, а караван идет.
А они разве первый год разводят эти бла- бла- бла? Эта игра на публику регулярно ведётся. Вот эта приманка для ослика типа " конечно, спорт вне политики, на ближайшем собрании ИСУ мы обсудим допуск русских, мы против того, чтобы политика вмешиваалсь в спорт" и потом " ой, на этом собрании не удалось рассмотреть этот вопрос" и так по кругу. А мы все ведёмся и надеемся.
«Мы не можем угодить всем и каждому».
Поэтому угождаем только тем, кого опасаемся.
murzzzzzilka
«Мы не можем угодить всем и каждому». Поэтому угождаем только тем, кого опасаемся.
Так судя по европейской риторике опасаются , как раз, России. Только угождать не торопятся.
Надо как в русском языке вводить под такими постами страны исключения, на которые все эти прекрасные речи не распространяются.
Из всего вышесказанного следует, что на Олимпиаде должно быть никак не 13 спортсменов из России, а в разы больше. Иначе эти слова - пустой звук(.
Уже Олимпиада на носу, эх..Кирсти, мы тебе не верим
Болтовня этой МОКерши начинает уже доставлять.
