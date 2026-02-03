Глава МОК Ковентри: «Спорт должен оставаться местом, где каждый соревнуется свободно, не будучи сдерживаемым политикой или разногласиями правительств»
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что спорт должен оставаться нейтральной площадкой.
«Мы должны понимать, что лежит в основе нашей работы. Эволюция — не значит нестабильность, это обновление. Нужно гарантировать, что мы организация, которая отражает реалии современного мира, но при этом следует своей миссии. В ее сердце лежит спорт.
В ходе дискуссий я слышала, как многие говорили, что необходимо фокусироваться на том, что лежит в основе нашей деятельности. Мы спортивная организация. Мы понимаем, что происходит в мировой политике, мы знаем, что находимся не в вакууме. Но наша игра — спорт.
Это означает, что спорт должен оставаться нейтральной площадкой, местом, где каждый спортсмен может соревноваться свободно, не будучи сдерживаемым политикой или разногласиями правительств. В мире, который чрезвычайно разделен, этот принцип значит больше, чем когда‑либо.
Но мы не можем угодить всем и каждому. Олимпийские игры и ценности, которые они представляют, являются нашим важнейшим активом. Спорт играет важную роль в обучении, мы продолжим поддерживать это.
Но наша главная ответственность в том, чтобы Игры оставались источником вдохновения и надежды для будущих поколений», — сказала Ковентри на сессии МОК в Италии.
