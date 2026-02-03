Журналистам разрешили проносить в пресс-центр на Олимпиаде не более 1 литра алкоголя
Представители СМИ могут проносить в пресс-центр Олимпиады не более 1 л алкоголя.
Журналистам на Олимпиаде-2026 разрешили проносить в пресс-центр не более одного литра алкоголя.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы оргкомитета.
«В пресс-центр представителям прессы разрешается приносить разумное количество еды только для личного потребления. Исключения: специальное детское питание и молоко, а также при наличии соответствующих медицинских показаний.
Все виды алкогольных напитков разрешены внутри помещения, но не более 1 литра на человека», – говорится в материалах.
Пронос алкогольных напитков в олимпийскую деревню запрещен.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
0,5+0,5 ✅
0,7+0,3✅
0,25+0,25+0,5✅
0,7+0,5 ❌
Бери две по 0,7, не ошибёшься..
Какую букву вставить?