93

Журналистам разрешили проносить в пресс-центр на Олимпиаде не более 1 литра алкоголя

Представители СМИ могут проносить в пресс-центр Олимпиады не более 1 л алкоголя.

Журналистам на Олимпиаде-2026 разрешили проносить в пресс-центр не более одного литра алкоголя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы оргкомитета. 

«В пресс-центр представителям прессы разрешается приносить разумное количество еды только для личного потребления. Исключения: специальное детское питание и молоко, а также при наличии соответствующих медицинских показаний.

Все виды алкогольных напитков разрешены внутри помещения, но не более 1 литра на человека», – говорится в материалах. 

Пронос алкогольных напитков в олимпийскую деревню запрещен.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
logoОлимпиада-2026
93 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пару журналистов корешей и поляна на весь день и закуска )
Ответ Tim Timson
Пару журналистов корешей и поляна на весь день и закуска )
Литр водки в день для журналиста это форменное издевательство.Придётся вечером в отеле догоняться.
Ответ Jim Morisson
Литр водки в день для журналиста это форменное издевательство.Придётся вечером в отеле догоняться.
А кто ограничивает кол-во проходов в пресс-центр? Да, придётся ходить в магазин и больше литра в одних руках за один поход не приносить... Но с такими правилами можно как-то поработать пару недель.
Литр коньячка и репортаж с мероприятия заиграет новыми красками)
Ответ Артем Дэлькин
Литр коньячка и репортаж с мероприятия заиграет новыми красками)
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Пиво тоже алкоголь или что?
Иван Карпов отозвал заявление на аккредитацию на Олимпиаду
То есть 1 литр, вне зависимости от крепости? Ибо с литра абсента им такая Картина в Ампеццо будет :)
Ответ Габорик
То есть 1 литр, вне зависимости от крепости? Ибо с литра абсента им такая Картина в Ампеццо будет :)
Медиков часто будут вызывать в пресс-центр. Их не проверяют, а если и отберут на входе алкоголь, то медицинский спирт по-любому останется.
Бухать - это вам не спортом заниматься, тут здоровье нужно!
Ответ Shamarin
Бухать - это вам не спортом заниматься, тут здоровье нужно!
Вино надо пить, чтобы быть здоровым. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Вино надо пить, чтобы быть здоровым. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку
Ужас
Немного математики - шпаргалка для тех, у кого есть аккредитация:
0,5+0,5 ✅
0,7+0,3✅
0,25+0,25+0,5✅
0,7+0,5 ❌
Ответ mit-byer
Немного математики - шпаргалка для тех, у кого есть аккредитация: 0,5+0,5 ✅ 0,7+0,3✅ 0,25+0,25+0,5✅ 0,7+0,5 ❌
0.5 мало, литр много..
Бери две по 0,7, не ошибёшься..
Ответ mit-byer
Немного математики - шпаргалка для тех, у кого есть аккредитация: 0,5+0,5 ✅ 0,7+0,3✅ 0,25+0,25+0,5✅ 0,7+0,5 ❌
В Европе 0.3 и 0.7 нет. 0.25, 0.35, 0.5, 0.75.
Плюс ещё столько же в себе
не, ну такая олимпиада нам не нужна
Ответ БезызбежноНаКрасный
не, ну такая олимпиада нам не нужна
Да почему... Литр синьки на брата, да ещё и разрешено официально. Тут ребята не всё продумали.
Сп*рт
Какую букву вставить?
Ответ Inka90
Сп*рт Какую букву вставить?
Лучшее для здоровья - Три С! (спорт, спирт, секс). )))
Литр водки на человека? Это драконовские ограничения.
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Российские флаги запрещено проносить на олимпийские объекты в Милане и Кортина-д’Ампеццо
3 февраля, 08:43
Русский язык будет одним из восьми рабочих на Олимпиаде-2026 в Милане
3 февраля, 08:11
Рекомендуем
Главные новости
СAS зарегистрировал апелляцию итальянской биатлонистки Пасслер на временное отстранение из-за допинга
сегодня, 17:36
Олимпиада-2026. Биатлон. Франция с Перро и Симон, Италия с Джакомелем и Вирер, Норвегия с Ульдалем и Киркеэйде выступят в смешанной эстафете
сегодня, 17:32
Кубок IBU. Андерссон и Патюрель победили в спринтах, Ротшопф и Пфунд – в пасьютах, Франция выиграла смешанную эстафету и сингл-микст
вчера, 17:08
Тихонов об открытии Олимпиады-2026: «Церемония зажжения огня пробила на слезы. Представлял, как на это смотрели Большунов и другие спортсмены, которых не пустили на Игры»
сегодня, 10:21
Дмитрий Васильев: «Открытие Олимпиады-2024 в Париже войдет в историю как самое жуткое и мерзкое. Итальянцы никогда не позволяли себе такой эпатаж»
сегодня, 09:04
Расписание биатлона на Олимпиаде-2026
сегодня, 05:01
Ишмуратова об Олимпиаде: «Здесь участвуют нейтральные спортсмены, поэтому о провале нашей страны речи быть не может»
вчера, 19:37
Ольга Зайцева: «Виды спорта на Олимпиаде, в которых не выступают наши спортсмены, смотреть не буду»
5 февраля, 21:04
Ростовцев о Коростелеве и Непряевой на Олимпиаде: «Если получится выиграть медаль, это будет подвиг»
5 февраля, 20:52
Слепцова об Олимпиаде: «Латыпов и Серохвостов сто процентов вошли бы в топ-6»
5 февраля, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Самуэльссон – 2-й, Перро – 3-й
17 января, 15:17
Рекомендуем