43

Итальянская биатлонистка Пасслер исключена из состава сборной на Олимпиаду после положительного допинг-теста, федерация ведет расследование

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер исключена из состава команды на Олимпийские игры‑2026.

Об этом сообщили в Федерации зимних видов спорта Италии (FISI). Ранее 24-летняя Пасслер сдала положительный допинг-тест, в пробе обнаружили следы запрещенного летрозола.

«FISI уже расследует инцидент и намерена оказать поддержку своей спортсменке в соответствующих процессах. Крайне важно разобраться в этом деле и устранить любые недоразумения, которые могут серьезно повлиять на карьеру Ребекки и имидж федерации», – заявил глава FISI Флавио Рода.

Как отмечается в пресс-релизе, FISI «всегда боролась с применением запрещенных веществ в спорте, обучая спортсменов с юных лет соблюдать правила и следовать принципам честной игры».

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В Италии можно сесть за допинг. Казалось бы, при чем тут уход норвежских звезд перед Олимпиадой?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: FISI
logoРебекка Пасслер
logoсборная Италии жен
logoОлимпиада-2026
logoдопинг
Федерация биатлона Италии
43 комментария
Дай ка угадаю, после расследования выяснится, что допинг попал в организм спортсменки чисто случайно
Ответ Diyas
Дай ка угадаю, после расследования выяснится, что допинг попал в организм спортсменки чисто случайно
Всё верно. Она окажется среди тех %, кто не ограничивал себя в близости с партнером перед ОИ.
Ответ Diyas
Дай ка угадаю, после расследования выяснится, что допинг попал в организм спортсменки чисто случайно
от лыжной мазки.
Начало олимпиады - понеслась! Первый пошёл!
Чисто со спортивной точки зрения Италия потеряла гибкость при выборе состава на женскую эстафету. До новостей выбирали бы двух из тройки Аушенталлер-Каррара-Пасслер, теперь придется надеяться, что Каррара не зайдет на круги. Комолла все же на Кубке Мира в этом сезоне особо не ездила
Глянем, конечно, что там в итоге будет, но девочку жалко, не думаю, что там умышленный прием был, все ж из спортивной семьи.
Комола или Зингерле заменит?
Ответ Hardy
Комола или Зингерле заменит?
Тут зависит от регламента. Когда последний срок подачи заявок на ОИ, в каких случаях можно провести замену. Если дедлайн подачи заявок прошел, то такой случай на право замены может и не проканать. В общем, посмотрим, что будет.
Ну и новость. Теперь бы под уголовку не попасть
Вирер уже лишилась потенциальной медали в эстафете.
Ответ SlanselaP
Вирер уже лишилась потенциальной медали в эстафете.
У них Аухенталлер и Каррара в составе эстафетной, сейчас Комолу добавят или Трабукки
Ответ SlanselaP
Вирер уже лишилась потенциальной медали в эстафете.
Потенциальная медаль у неё в смешанке, а туда Пасслер точно не поставили бы.
Ну губная помада Йохауг не сильно помогла, а вот Шубенков с лекарством для ребенка начисто отмазался
Ответ Насонов Дмитрий
Ну губная помада Йохауг не сильно помогла, а вот Шубенков с лекарством для ребенка начисто отмазался
Йохауг должна была этой помадой не мазать губы, а питаться, причём тюбиками, чтобы у неё такую дозу обнаружили.
Что насчёт аннулирования результатов на КМ?
Итальянцы прям кучно идут в последнее время
Что за невезение - постоянно допинг от случайных прохожих попадает к ним
Если бы не допинг, то и не узнал бы, что есть такая итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер.
