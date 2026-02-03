Итальянская биатлонистка Пасслер исключена из состава сборной на Олимпиаду после положительного допинг-теста, федерация ведет расследование

Итальянская биатлонистка Пасслер исключена из состава сборной на Олимпиаду.

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер исключена из состава команды на Олимпийские игры‑2026.

Об этом сообщили в Федерации зимних видов спорта Италии (FISI). Ранее 24-летняя Пасслер сдала положительный допинг-тест, в пробе обнаружили следы запрещенного летрозола.

«FISI уже расследует инцидент и намерена оказать поддержку своей спортсменке в соответствующих процессах. Крайне важно разобраться в этом деле и устранить любые недоразумения, которые могут серьезно повлиять на карьеру Ребекки и имидж федерации», – заявил глава FISI Флавио Рода.

Как отмечается в пресс-релизе, FISI «всегда боролась с применением запрещенных веществ в спорте, обучая спортсменов с юных лет соблюдать правила и следовать принципам честной игры».

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

