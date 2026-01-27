Олег Матыцин: «Неправильно, что вопрос допуска на Олимпиаду был отдан международным федерациям, так как право на проведение – у МОК»

Матыцин: неправильно, что вопрос допуска на Олимпиаду был отдан федерациям.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин назвал дискриминацией действия Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее МОК сообщил, что россияне не будут участвовать в параде спортсменов на открытии Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, но смогут присутствовать на церемонии. Она пройдет 6 февраля.

«Еще один пример дискриминации. Очень жаль как минимум. Абсолютное непонимание действий МОК как хозяина этих Игр. Вопрос допуска на Олимпиаду был отдан международным федерациям, что тоже считаю неправильным, так как право на их проведение у МОК. Но тем не менее это так.

А вот что касается церемонии открытия, то спортсмены, которые, как они говорят, являются частью олимпийской семьи, таким решением дискриминируются. Считаю это нарушением Олимпийской хартии. Если уж человек приехал на Игры, не пускать его на церемонию открытия и предлагать посидеть где-то на трибунах, это явно не фэйр-плей», – сказал Матыцин.

Россияне выступят на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. На данный момент приглашение от МОК получили 9 спортсменов из индивидуальных видов.