  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Олег Матыцин: «Неправильно, что вопрос допуска на Олимпиаду был отдан международным федерациям, так как право на проведение – у МОК»
9

Олег Матыцин: «Неправильно, что вопрос допуска на Олимпиаду был отдан международным федерациям, так как право на проведение – у МОК»

Матыцин: неправильно, что вопрос допуска на Олимпиаду был отдан федерациям.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин назвал дискриминацией действия Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее МОК сообщил, что россияне не будут участвовать в параде спортсменов на открытии Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, но смогут присутствовать на церемонии. Она пройдет 6 февраля.

«Еще один пример дискриминации. Очень жаль как минимум. Абсолютное непонимание действий МОК как хозяина этих Игр. Вопрос допуска на Олимпиаду был отдан международным федерациям, что тоже считаю неправильным, так как право на их проведение у МОК. Но тем не менее это так.

А вот что касается церемонии открытия, то спортсмены, которые, как они говорят, являются частью олимпийской семьи, таким решением дискриминируются. Считаю это нарушением Олимпийской хартии. Если уж человек приехал на Игры, не пускать его на церемонию открытия и предлагать посидеть где-то на трибунах, это явно не фэйр-плей», – сказал Матыцин.

Россияне выступят на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. На данный момент приглашение от МОК получили 9 спортсменов из индивидуальных видов.

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?6810 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
logoМОК
logoОлег Матыцин
logoОлимпийская сборная России
Государственная дума
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
«Еще один пример дискриминации. ---- Дискриминация - это ущемление Права. Ни у одного человека нет прописанного или где-то установленного Права маршировать на открытиии Олимпиады. Нет права = нет дискриминации. Малограмотные смысла слов не знают, а лепят.
Разве можно было ожидать другого после решения о допуске в нейтральном статусе? Нейтральный статус по умолчанию подразумевает отказ от национальной символики, включая парад на открытии. Или мы хотим одновременно быть "нейтральными" и представлять страну? Это выглядит как желание усидеть на двух стульях
Я думаю, что МОК просто трусливо скинул с себя решение этого вопроса.
Я думаю от того, что все нейтральные спортсмены из всех стран прошлись бы на открытии Олимпиады с нейтральным флагом, никто бы не умер. Ведь в этом и смысл нейтральности, если я правильно его понимаю - спортсмены представляют самих себя, а не страну. Почему они не могут представить самих себя на открытии?
Красную линию проведите.
Надо было с ним этот вопрос в бане обсудить _ не учли🤣🤣🤣
МОК бы вообще никого бы не допустил, Олежек.
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
FIS предоставила две олимпийские квоты российским горнолыжникам
26 января, 12:02
Тарасова о неучастии россиян в открытии Олимпиады: «Почему допущенные спортсмены не должны быть на церемонии? И так нам жизнь испортили»
26 января, 07:24
Гуляев о задачах российских конькобежцев и шорт-трекистов на Олимпиаде: «О медалях говорить, наверное, неправильно. Но в чудеса мы верим»
25 января, 15:48
Главные новости
Чемпионат Европы по биатлону. Гонка преследования. Леве, Фрей, Патюрель выступят у мужчин, Жилонн Гигонна, Энафф, Шово – у женщин
вчера, 20:50
Йохан-Олав Ботн перенес гастроэнтерит
вчера, 18:46
Губерниев о санкциях ЕС: «Без работы никто не останется»
вчера, 16:12
Чемпионат Европы по биатлону. Леве победил в мужском спринте, Фрей – 2-й, Патюрель – 3-й, Гигонна выиграла золото у женщин, Энафф – 2-я, Шово – 3-я
вчера, 15:14
Обладатель Кубка мира Франциска Пройс завершит карьеру после Олимпиады-2026 либо по окончании сезона
вчера, 13:18
Нойнер о завершении карьеры в 2012-м: «На ЧМ в Рупольдинге я испытала эмоциональный пик и поняла, что в будущем такого уже не будет»
вчера, 11:38
Сергей Чепиков: «Серохвостов и Латыпов боролись бы за медали Олимпиады. Расстраиваться не стоит, мы еще возьмем медали через 4 года»
вчера, 07:41
Расписание чемпионата Европы по биатлону в Шушене
вчера, 07:04
Перро об Олимпиаде-2026: «Если можно выиграть одну гонку, то почему нельзя выиграть шесть? Я думаю, что это достижимо»
29 января, 20:25
Дмитрий Губерниев: «Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за российский спорт!»
29 января, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Самуэльссон – 2-й, Перро – 3-й
17 января, 15:17