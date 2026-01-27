Дмитрий Губерниев: «Наши биатлонисты соответствуют мировому уровню. Это борьба за призы и топ-10 Кубка мира»

Губерниев: российские биатлонисты соответствуют мировому уровню.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские биатлонисты смогут бороться за топ-10 Кубка мира в случае допуска на соревнования.

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев заявил , что «при 100-процентной реализации возможностей спортсмены могли бы бороться за топ-6».

«Не нужно быть оракулом, чтобы предположить подобное. Если в отличной форме находится Наталия Шевченко, если в порядке Виктория Метеля, если попадает на стойке Ирина Казакевич, если Кристина Резцова, Анастасия Халили чувствуют себя хорошо, естественно, это уровень топ-10 Кубка мира и борьба за призы. Я всегда об этом говорю в репортажах.

В целом, наши биатлонисты соответствуют мировому уровню, и мужчины тоже. И молодежь у нас подбирается хорошая. Если наши парни не болеют, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин – у нас вырисовывается неплохая команда для эстафеты для международных соревнований. Лишь бы допустили их, а то, что мы будем бороться за высокие места, это факт», – сказал Губерниев.

Россияне отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.

