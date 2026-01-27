Дмитрий Губерниев: «Наши биатлонисты соответствуют мировому уровню. Это борьба за призы и топ-10 Кубка мира»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские биатлонисты смогут бороться за топ-10 Кубка мира в случае допуска на соревнования.
Ранее вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев заявил, что «при 100-процентной реализации возможностей спортсмены могли бы бороться за топ-6».
«Не нужно быть оракулом, чтобы предположить подобное. Если в отличной форме находится Наталия Шевченко, если в порядке Виктория Метеля, если попадает на стойке Ирина Казакевич, если Кристина Резцова, Анастасия Халили чувствуют себя хорошо, естественно, это уровень топ-10 Кубка мира и борьба за призы. Я всегда об этом говорю в репортажах.
В целом, наши биатлонисты соответствуют мировому уровню, и мужчины тоже. И молодежь у нас подбирается хорошая. Если наши парни не болеют, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин – у нас вырисовывается неплохая команда для эстафеты для международных соревнований. Лишь бы допустили их, а то, что мы будем бороться за высокие места, это факт», – сказал Губерниев.
Россияне отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.
например, что женская сборная "до бана" в четырёх последних эстафетах сезона 2021-22 была постоянно в призах
в четырёх из пяти, только на самом первом этапе сезона не попали, потом 2, 3, 2, 2 места, включая серебро на Олимпиаде (с кругом Мироновой), а на этом международные старты для наших и закончились
помнищь, что мужская команда была на подиуме всех эстафет (3, 3, 1, 2, 3) и что на последний этап олимпийской стафы Латыпов уходил с большим преимуществом, но на стойке всё слил, получив в итоге бронзу
помнишь, что Резцова там-же в Пекине трижды заехала в десятку (9, 6, 5), Латыпов взял бронзу в пасьюте, и ещё была бронза смешанной эстафеты, а Цветков дважды становился 4-м
это последнее что было до бана
а ещё в том сезоне молодые Халили и Серохвостов и в десятку заезжали на КМ, а Карим даже бронзу взял в одной ИГ
Губер трубит восторженно, ему положено) но я вот смотрю и КМ и все наши гонки, и прекрасно понимаю, что россияне на международке были бы, в целом, в норме, естественно не все, да, привыкать пришлось бы, вряд ли стабильность выступлений будет, и за БХГ, конечно бы, не боролись, но за топ 15-20 тотала кто-то вполне смог(я вижу кто там во втором дсятке КМ сейчас), это могло бы быть в ближайшей перспективе (про возможный дальнейший прогресс говорить сейчас совсем бессмысленно)
при этом, всегда бывают отдельные удачные гонки, с заездом в цветы, и даже на подиум, так и раньше было, почему не должно быть и дальше? особенно в эстафетах
да, конечно было бы много и посредственных выступлений, неудач и застрелов-провалов, а у кого их нет? это биатлон, у любой сборной есть
не надо шапкозакидательства, но и стенаний про исключительно "подвалы тридцатки" тоже