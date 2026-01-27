  • Спортс
79

Дмитрий Губерниев: «Наши биатлонисты соответствуют мировому уровню. Это борьба за призы и топ-10 Кубка мира»

Губерниев: российские биатлонисты соответствуют мировому уровню.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские биатлонисты смогут бороться за топ-10 Кубка мира в случае допуска на соревнования.

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев заявил, что «при 100-процентной реализации возможностей спортсмены могли бы бороться за топ-6».

«Не нужно быть оракулом, чтобы предположить подобное. Если в отличной форме находится Наталия Шевченко, если в порядке Виктория Метеля, если попадает на стойке Ирина Казакевич, если Кристина Резцова, Анастасия Халили чувствуют себя хорошо, естественно, это уровень топ-10 Кубка мира и борьба за призы. Я всегда об этом говорю в репортажах.

В целом, наши биатлонисты соответствуют мировому уровню, и мужчины тоже. И молодежь у нас подбирается хорошая. Если наши парни не болеют, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин – у нас вырисовывается неплохая команда для эстафеты для международных соревнований. Лишь бы допустили их, а то, что мы будем бороться за высокие места, это факт», – сказал Губерниев.

Россияне отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.

«Семеро могут спокойно бороться за топ-15». Наши биатлонисты готовы разнести всех на Кубке мира?

Интересно,сколько людей рассмеялись бы этому дураку в лицо??)))) а кто то даже и плюнул бы))))
Ответ Аристафан
Интересно,сколько людей рассмеялись бы этому дураку в лицо??)))) а кто то даже и плюнул бы))))
Они не попадут - биатлонисты же ...
Ответ Аристафан
Интересно,сколько людей рассмеялись бы этому дураку в лицо??)))) а кто то даже и плюнул бы))))
Комментарий скрыт
Уже если Коростелев никак на подиум не попадает то от наших "топ" биатлонистов можно ожидать разве что борьбу за попадание в подвал тридцатки на КМ, мы помним их "успехи" до бана.
Ответ овод
Уже если Коростелев никак на подиум не попадает то от наших "топ" биатлонистов можно ожидать разве что борьбу за попадание в подвал тридцатки на КМ, мы помним их "успехи" до бана.
Комментарий скрыт
Ответ овод
Уже если Коростелев никак на подиум не попадает то от наших "топ" биатлонистов можно ожидать разве что борьбу за попадание в подвал тридцатки на КМ, мы помним их "успехи" до бана.
сомневаюсь, что ты что-то помнишь
например, что женская сборная "до бана" в четырёх последних эстафетах сезона 2021-22 была постоянно в призах
в четырёх из пяти, только на самом первом этапе сезона не попали, потом 2, 3, 2, 2 места, включая серебро на Олимпиаде (с кругом Мироновой), а на этом международные старты для наших и закончились
помнищь, что мужская команда была на подиуме всех эстафет (3, 3, 1, 2, 3) и что на последний этап олимпийской стафы Латыпов уходил с большим преимуществом, но на стойке всё слил, получив в итоге бронзу
помнишь, что Резцова там-же в Пекине трижды заехала в десятку (9, 6, 5), Латыпов взял бронзу в пасьюте, и ещё была бронза смешанной эстафеты, а Цветков дважды становился 4-м
это последнее что было до бана
а ещё в том сезоне молодые Халили и Серохвостов и в десятку заезжали на КМ, а Карим даже бронзу взял в одной ИГ
Губер трубит восторженно, ему положено) но я вот смотрю и КМ и все наши гонки, и прекрасно понимаю, что россияне на международке были бы, в целом, в норме, естественно не все, да, привыкать пришлось бы, вряд ли стабильность выступлений будет, и за БХГ, конечно бы, не боролись, но за топ 15-20 тотала кто-то вполне смог(я вижу кто там во втором дсятке КМ сейчас), это могло бы быть в ближайшей перспективе (про возможный дальнейший прогресс говорить сейчас совсем бессмысленно)
при этом, всегда бывают отдельные удачные гонки, с заездом в цветы, и даже на подиум, так и раньше было, почему не должно быть и дальше? особенно в эстафетах
да, конечно было бы много и посредственных выступлений, неудач и застрелов-провалов, а у кого их нет? это биатлон, у любой сборной есть
не надо шапкозакидательства, но и стенаний про исключительно "подвалы тридцатки" тоже
Ага, поэтому у них раньше была прям россыпь золотых медалей на КМ
Один Канаду в хоккее уже готов рвать. Второй в биатлоне. Как говорится рыбак рыбака. Неудивительно, что нахваливают друг друга))))
Ответ viktorpavlov70
Один Канаду в хоккее уже готов рвать. Второй в биатлоне. Как говорится рыбак рыбака. Неудивительно, что нахваливают друг друга))))
Смысл поговорки про рыбаков, видимо, не понятен.
Ответ viktorpavlov70
Один Канаду в хоккее уже готов рвать. Второй в биатлоне. Как говорится рыбак рыбака. Неудивительно, что нахваливают друг друга))))
У, вас злость лезет из всех щелей,будьте добрее.
Дмма они даде у белору,ов не выграли. У одно ЕСЛИ......
Ответ Евсей Пролеткин
Дмма они даде у белору,ов не выграли. У одно ЕСЛИ......
русский не родной?
Ответ Евсей Пролеткин
Дмма они даде у белору,ов не выграли. У одно ЕСЛИ......
Белоруски ОИ-чемпионки в стаффе были в 18 г., не? Так что ВСЕ биатлонные сборные "даде у белору,ов не выграли."
Да он пьяный!
Ответ ABIBAS
Да он пьяный!
Он с Журовой бухает
Я человек простой, вижу новости с губером, пишу что он КАДУМ.
Димон, это ты сейчас перессказываешь твои сны при температуре 39?
Про губера читать, себя не уважать!
