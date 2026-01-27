  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Слепов об Олимпиаде-2026: «Не могу сказать, что наши биатлонисты боролись бы за медали. На международной арене учитывается каждая доля секунды, в России лояльно относятся к этому»
8

Слепов об Олимпиаде-2026: «Не могу сказать, что наши биатлонисты боролись бы за медали. На международной арене учитывается каждая доля секунды, в России лояльно относятся к этому»

Биатлонист Слепов: не могу сказать, что наши боролись бы за медали Олимпиады.

Трёхкратный чемпион Европы Алексей Слепов считает, что российские биатлонисты не претендовали бы на медали Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля. Никто из биатлонистов России не был допущен даже в нейтральном статусе.

«Буду следить за Олимпиадой, но смотреть без россиян особо не интересно. Сейчас в биатлоне бегут те, с кем еще я бегал в свое время. Не могу сказать, что наши биатлонисты боролись бы за медали. Потому что соревнования проходят на высоте 1000 метров. Не факт, что лучший биатлонист покажет свой результат, нужна адаптация.

Когда мы бегали, было намного интереснее, потому что сравнивали наше выступление с ребятами из других стран. Сейчас такого нет, ребята расслабились. На международной арене учитывается каждая доля секунды, в России лояльно относятся к этому», – сказал Слепов.

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?6810 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoсборная России жен
logoАлексей Слепов
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
logoОлимпийская сборная России
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, вон губошлеп лучше знает
Слепов хочет объяснить, почему россияне не боролись бы за медали на ОИ-2026...- И почему?...- А потому что, без постоянной борьбы на международном уровне, где учитывается каждая доля секунды, российские спортсмены «расслабились»...- То есть, нашим просто не хватит сил?...- Ну да...- А откуда они берутся?...- Тренировки...- А ты сам готов выполнить запланированный объём?...- Ну, типа, да...- А, если нет, тогда что?...- Надо больше и лучше тренироваться...- А, если не можешь?...- Тогда ты не конкурент...- Звучит как-то уж совсем безнадежно...- А что же делать?...- Как работает клетка, так работает и орган, как орган так и система...- Как система, так и весь организм!...- Знамо дело!...- Значит, что-то мешает работе клетки...- Шлаки и токсины...- И как от них избавиться?...- Сухое голодание неделю, не меньше, без воды и без еды (клизма перед этим или Шанк-пракшалана)- на голоде организм переходит в щелочную фазу и запускает процесс очистки...- Спортсмены ещё болеют простудой...- В организме имеется лишняя слизь - среда обитания вирусов и микробов...- И что потом?...- На место шлаков придёт Энергия!...- Ну да. Клетка не резиновая...А питание?...- Зимой нельзя употреблять молоко - генерирует слизь, лучше орехи, и для мозга полезно...- Голодать насухо, это трудно...- Есть хороший пример в Библии, Второзаконие, 9:9; Моисей на горе без воды и без еды 40 дней...- Дорогу осилит идущий...
Из четырех командных гонок где-нибудь медальку бы и зацепили. На международной арене тоже не уникумы выступают. Предостаточно всякого мусора.
это мода какая то пошла что ли кому не лень - кинь г...м в российского биатлониста. на прошлой ОИ и боролись и выигрывали медали, и золотишко было почти в руках два раза. а сейчас что не так, все тоже самое, нормально боролись бы. развели сопли какие то, бы да кабы.
"Трёхкратный чемпион Европы Алексей Слепов считает, что российские биатлонисты не претендовали бы на медали Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо...." правдолюб и дровокол , скажите это губошлепу и он вас размажет, если конечно у него получится, думаю, что не получится.
Ответ velesss
"Трёхкратный чемпион Европы Алексей Слепов считает, что российские биатлонисты не претендовали бы на медали Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо...." правдолюб и дровокол , скажите это губошлепу и он вас размажет, если конечно у него получится, думаю, что не получится.
Я россиянам постоянно говорю эти очевидные вещи. Каждый раз заваливают десятками минусов.
Ответ BYWIN
Я россиянам постоянно говорю эти очевидные вещи. Каждый раз заваливают десятками минусов.
я вам поставил + , правду надо любить и лелеять, а россияне(мы) этого не делаем , "...обидно, слышь"
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Европы по биатлону. Гонка преследования. Леве, Фрей, Патюрель выступят у мужчин, Жилонн Гигонна, Энафф, Шово – у женщин
вчера, 20:50
Йохан-Олав Ботн перенес гастроэнтерит
вчера, 18:46
Губерниев о санкциях ЕС: «Без работы никто не останется»
вчера, 16:12
Чемпионат Европы по биатлону. Леве победил в мужском спринте, Фрей – 2-й, Патюрель – 3-й, Гигонна выиграла золото у женщин, Энафф – 2-я, Шово – 3-я
вчера, 15:14
Обладатель Кубка мира Франциска Пройс завершит карьеру после Олимпиады-2026 либо по окончании сезона
вчера, 13:18
Нойнер о завершении карьеры в 2012-м: «На ЧМ в Рупольдинге я испытала эмоциональный пик и поняла, что в будущем такого уже не будет»
вчера, 11:38
Сергей Чепиков: «Серохвостов и Латыпов боролись бы за медали Олимпиады. Расстраиваться не стоит, мы еще возьмем медали через 4 года»
вчера, 07:41
Расписание чемпионата Европы по биатлону в Шушене
вчера, 07:04
Перро об Олимпиаде-2026: «Если можно выиграть одну гонку, то почему нельзя выиграть шесть? Я думаю, что это достижимо»
29 января, 20:25
Дмитрий Губерниев: «Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за российский спорт!»
29 января, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Самуэльссон – 2-й, Перро – 3-й
17 января, 15:17