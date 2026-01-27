Слепов об Олимпиаде-2026: «Не могу сказать, что наши биатлонисты боролись бы за медали. На международной арене учитывается каждая доля секунды, в России лояльно относятся к этому»

Биатлонист Слепов: не могу сказать, что наши боролись бы за медали Олимпиады.

Трёхкратный чемпион Европы Алексей Слепов считает, что российские биатлонисты не претендовали бы на медали Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля. Никто из биатлонистов России не был допущен даже в нейтральном статусе.

«Буду следить за Олимпиадой, но смотреть без россиян особо не интересно. Сейчас в биатлоне бегут те, с кем еще я бегал в свое время. Не могу сказать, что наши биатлонисты боролись бы за медали. Потому что соревнования проходят на высоте 1000 метров. Не факт, что лучший биатлонист покажет свой результат, нужна адаптация.

Когда мы бегали, было намного интереснее, потому что сравнивали наше выступление с ребятами из других стран. Сейчас такого нет, ребята расслабились. На международной арене учитывается каждая доля секунды, в России лояльно относятся к этому», – сказал Слепов.