  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Вирер, Виттоцци, Каррара, Джакомель, Хофер, Романин вошли в состав сборной Италии на Олимпиаду-2026
6

Вирер, Виттоцци, Каррара, Джакомель, Хофер, Романин вошли в состав сборной Италии на Олимпиаду-2026

Вирер, Виттоцци, Джакомель вошли в состав сборной Италии на Олимпиаду.

Объявлен состав сборной Италии по биатлону на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля. 

Сборная Италии

Мужчины

Патрик Браунхофер

Томмазо Джакомель

Лукас Хофер

Никола Романин

Элия Дзени

Женщины

Ханна Аухенталлер

Микела Каррара

Ребекка Пасслер

Лиза Виттоцци

Доротея Вирер

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?6810 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
logoЛукас Хофер
logoТоммазо Джакомель
logoХанна Аухенталлер
logoРебекка Пасслер
logoМикела Каррара
logoДоротея Вирер
logoЛиза Виттоцци
logoЭлия Дзени
logoсборная Италии жен
logoсборная Италии по биатлону
logoПатрик Браунхофер
logoОлимпиада-2026
Никола Романин
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Биона без домашней Олимпиады 😢 а два три года назад брал серебро в смешанной эстафете вместе с Вирер, Витоцци и Джакомелем, казалось, что он не менее талантливей последнего
Откуда у окко были данные, что Биона в составе, а Браунхофер нет? Только выбесили зря😅
Удивлюсь, если итальянцы останутся без золота. Смешку могут взять. Или Джако в соло. Плюс серебро-бронзу в личках три человека способны. Удачи скуадра ацурра
странно, что Бьоназ не вошёл, по скорости он явно третий, иногда второй!
Ответ markos marvin
странно, что Бьоназ не вошёл, по скорости он явно третий, иногда второй!
Все эстафеты завалил - а брать только ради личных гонок видимо не захотели, плюс надо чтобы остальные успели стартовать перед эстафетой
Ответ markos marvin
странно, что Бьоназ не вошёл, по скорости он явно третий, иногда второй!
Стреляет во-первых плохо, во-вторых медленно, что Романин и Дзени смотрятся предпочтительнее
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. Джакомель, Брезаз-Буше, Брандт и Гандлер были быстрейшими на этапах смешанной эстафеты, у Италии лучшие общий ход и скорострельность
24 января, 15:23
⚡ Кубок мира. Италия выиграла смешанную эстафету, Франция – 2-я, Чехия – 3-я, Норвегия – 6-я
24 января, 15:14
❄️ Кубок мира. Минккинен и Сеппяля выиграли сингл-микст за Финляндию, немцы Фихтнер и Пфунд финишировали первыми, но были дисквалифицированы
24 января, 13:43
Главные новости
Чемпионат Европы по биатлону. Гонка преследования. Леве, Фрей, Патюрель выступят у мужчин, Жилонн Гигонна, Энафф, Шово – у женщин
вчера, 20:50
Йохан-Олав Ботн перенес гастроэнтерит
вчера, 18:46
Губерниев о санкциях ЕС: «Без работы никто не останется»
вчера, 16:12
Чемпионат Европы по биатлону. Леве победил в мужском спринте, Фрей – 2-й, Патюрель – 3-й, Гигонна выиграла золото у женщин, Энафф – 2-я, Шово – 3-я
вчера, 15:14
Обладатель Кубка мира Франциска Пройс завершит карьеру после Олимпиады-2026 либо по окончании сезона
вчера, 13:18
Нойнер о завершении карьеры в 2012-м: «На ЧМ в Рупольдинге я испытала эмоциональный пик и поняла, что в будущем такого уже не будет»
вчера, 11:38
Сергей Чепиков: «Серохвостов и Латыпов боролись бы за медали Олимпиады. Расстраиваться не стоит, мы еще возьмем медали через 4 года»
вчера, 07:41
Расписание чемпионата Европы по биатлону в Шушене
вчера, 07:04
Перро об Олимпиаде-2026: «Если можно выиграть одну гонку, то почему нельзя выиграть шесть? Я думаю, что это достижимо»
29 января, 20:25
Дмитрий Губерниев: «Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за российский спорт!»
29 января, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Самуэльссон – 2-й, Перро – 3-й
17 января, 15:17