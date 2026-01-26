Вирер, Виттоцци, Каррара, Джакомель, Хофер, Романин вошли в состав сборной Италии на Олимпиаду-2026
Вирер, Виттоцци, Джакомель вошли в состав сборной Италии на Олимпиаду.
Объявлен состав сборной Италии по биатлону на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля.
Сборная Италии
Мужчины
Патрик Браунхофер
Никола Романин
Элия Дзени
Женщины
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Биона без домашней Олимпиады 😢 а два три года назад брал серебро в смешанной эстафете вместе с Вирер, Витоцци и Джакомелем, казалось, что он не менее талантливей последнего
Откуда у окко были данные, что Биона в составе, а Браунхофер нет? Только выбесили зря😅
Удивлюсь, если итальянцы останутся без золота. Смешку могут взять. Или Джако в соло. Плюс серебро-бронзу в личках три человека способны. Удачи скуадра ацурра
странно, что Бьоназ не вошёл, по скорости он явно третий, иногда второй!
Все эстафеты завалил - а брать только ради личных гонок видимо не захотели, плюс надо чтобы остальные успели стартовать перед эстафетой
Стреляет во-первых плохо, во-вторых медленно, что Романин и Дзени смотрятся предпочтительнее
