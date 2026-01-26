Вирер, Виттоцци, Каррара, Джакомель, Хофер, Романин вошли в состав сборной Италии на Олимпиаду-2026

Вирер, Виттоцци, Джакомель вошли в состав сборной Италии на Олимпиаду.

Объявлен состав сборной Италии по биатлону на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля.

Сборная Италии

Мужчины

Патрик Браунхофер

Томмазо Джакомель

Лукас Хофер

Никола Романин

Элия Дзени

Женщины

Ханна Аухенталлер

Микела Каррара

Ребекка Пасслер

Лиза Виттоцци

Доротея Вирер