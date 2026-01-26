Серохвостов о выплатах за Кубок МЛКБ: «В конверте отдали. Не надо было никаких бумажек подписывать и ждать, как призовых от СБР»

Биатлонист Серохвостов о призовых за Кубок МЛКБ: сразу в конверте отдали.

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о быстрой выплате призовых за Кубок МЛКБ.

– Сезон ты начал с красивой победы на МЛКБ, календарный год тоже закончил победой. Но в гонках между этими событиями и после Нового года все не так радужно.

– Я переболел после этапа Кубка России в Ханты-Мансийске. Предположительно – гриппом. У меня не было температуры под 39°С, я буквально три-четыре дня повалялся и вновь потихоньку приступил к тренировкам. Не сказал бы, что сильно просел в плане физической формы, были другие проблемы. Но очень тяжело было бежать. Уверен, если бы не болезнь, я бы выглядел иначе. К сожалению, от такого никто не застрахован. Грипп стер мощность, хотя функционально я чувствовал себя нормально.

– Почему ты не участвовал в «Гонке чемпионов»?

– Даты проведения этих стартов изначально были немного другими, а потом случился перенос. В итоге я вынужден был отказаться, так как у меня был запланирован сбор в горах. Никаких других причин нет. Приглашение я получил не просто вовремя, а одним из первых, возможно. В мае прошлого года, кажется. Но и я поставил организаторов в известность тоже заранее. Это я к тому, что в прошлом году меня позвали в декабре вместо кого-то из тех, кто не мог принять участие.

– Ну ты свой миллион выиграл на другом коммерческом старте – Кубке МЛКБ, главном, как ты выразился, старте сезона.

– Ну да, в каком-то комментарии про Кубок МЛКБ я в шутку сказал, что раз нас не пускают на Олимпиаду, то остается готовиться к главному старту сезона. Но в каждой шутке есть лишь доля шутки. А почему бы и нет? Классные соревнования, шикарные призовые. Поощряют не только нас, но и тренеров. Это же просто здорово. Мы, спортсмены, достаточно медийные. Нас часто показывают по ТВ, узнают. А вот тех, кто стоит за нашими результатами, зачастую не знают, незаслуженно обделяют вниманием. Кубок МЛКБ – турнир не только для спортсменов, но и для тренеров. Поэтому я его ставлю в число трех главных стартов в сезоне. Впереди еще два важных соревнования (улыбается).

– Ты на Кубке МЛКБ заработал максимально возможную сумму. Деньги сразу выплатили?

– Да вообще в конверте отдали. Не надо было никаких бумажек подписывать и ждать, как призовых от СБР . Заработал – получи сразу, – сказал Серохвостов.