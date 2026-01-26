  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Серохвостов о выплатах за Кубок МЛКБ: «В конверте отдали. Не надо было никаких бумажек подписывать и ждать, как призовых от СБР»
15

Серохвостов о выплатах за Кубок МЛКБ: «В конверте отдали. Не надо было никаких бумажек подписывать и ждать, как призовых от СБР»

Биатлонист Серохвостов о призовых за Кубок МЛКБ: сразу в конверте отдали.

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о быстрой выплате призовых за Кубок МЛКБ.

– Сезон ты начал с красивой победы на МЛКБ, календарный год тоже закончил победой. Но в гонках между этими событиями и после Нового года все не так радужно.

– Я переболел после этапа Кубка России в Ханты-Мансийске. Предположительно – гриппом. У меня не было температуры под 39°С, я буквально три-четыре дня повалялся и вновь потихоньку приступил к тренировкам. Не сказал бы, что сильно просел в плане физической формы, были другие проблемы. Но очень тяжело было бежать. Уверен, если бы не болезнь, я бы выглядел иначе. К сожалению, от такого никто не застрахован. Грипп стер мощность, хотя функционально я чувствовал себя нормально.

– Почему ты не участвовал в «Гонке чемпионов»?

– Даты проведения этих стартов изначально были немного другими, а потом случился перенос. В итоге я вынужден был отказаться, так как у меня был запланирован сбор в горах. Никаких других причин нет. Приглашение я получил не просто вовремя, а одним из первых, возможно. В мае прошлого года, кажется. Но и я поставил организаторов в известность тоже заранее. Это я к тому, что в прошлом году меня позвали в декабре вместо кого-то из тех, кто не мог принять участие.

– Ну ты свой миллион выиграл на другом коммерческом старте – Кубке МЛКБ, главном, как ты выразился, старте сезона.

– Ну да, в каком-то комментарии про Кубок МЛКБ я в шутку сказал, что раз нас не пускают на Олимпиаду, то остается готовиться к главному старту сезона. Но в каждой шутке есть лишь доля шутки. А почему бы и нет? Классные соревнования, шикарные призовые. Поощряют не только нас, но и тренеров. Это же просто здорово. Мы, спортсмены, достаточно медийные. Нас часто показывают по ТВ, узнают. А вот тех, кто стоит за нашими результатами, зачастую не знают, незаслуженно обделяют вниманием. Кубок МЛКБ – турнир не только для спортсменов, но и для тренеров. Поэтому я его ставлю в число трех главных стартов в сезоне. Впереди еще два важных соревнования (улыбается).

– Ты на Кубке МЛКБ заработал максимально возможную сумму. Деньги сразу выплатили?

– Да вообще в конверте отдали. Не надо было никаких бумажек подписывать и ждать, как призовых от СБР. Заработал – получи сразу, – сказал Серохвостов.

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?6810 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoСоюз биатлонистов России
logoДаниил Серохвостов
деньги
Международная лига клубного биатлона (МЛКБ)
Гонка чемпионов (Рязань)
logoсборная России
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Заложил, однако. А как же подоходный налог, без подписей?
Ответ Viks
Заложил, однако. А как же подоходный налог, без подписей?
Деревня ! Похвастался ! Завтра напишет , что тут же ,с конвертом, сбегал в налоговую и все уплотил ....
Налоговая должна заинтересоваться этим интервью. У этого типа есть что-нибудь в голове?
Ответ Пенчекряк
Налоговая должна заинтересоваться этим интервью. У этого типа есть что-нибудь в голове?
думаете у него в голове есть мозги?
Это очень интересно. А как налоги выплачиввть с суммы, полученной в конверте? Какая-то шарашкина контора.
Ответ sav187
Это очень интересно. А как налоги выплачиввть с суммы, полученной в конверте? Какая-то шарашкина контора.
Шашиловская контора...
Нуждов: Ля ты крыса
Мальчику Даниилу пять лет? Или целых шесть? Подписывать не надо никаких бумажек- вот она, радость(.
Меня терзают смутные сомнения, что они там все такие...готовые депутаты госдумы)
Ответ Mikhail.8119
Меня терзают смутные сомнения, что они там все такие...готовые депутаты госдумы)
Депутата Шипулина, кстати, достаточно давно в новостях не видно и не слышно.
Думаю, это был последний раз, когда он таким вот образом получил призовые. И товарищи по команде будут ему за это интервью очень признательны... Вот же ж кадр
Т.е ты Даня считаешь, что налоги платить не надо?
Слил контору. Это был его последний конверт.:)))
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниил Серохвостов: «Я бы не хотел выступать за другую страну и уезжать из России. Я здесь вырос»
26 января, 12:54
Губерниев о выплате призовых биатлонистам: «Мне кажется, график неправильный. Спортсмены не должны страдать»
24 января, 09:11
Майгуров о «Гонке чемпионов»: «Это праздник, который мы делаем для болельщиков и спортсменов»
24 декабря 2025, 17:15
Главные новости
Чемпионат Европы по биатлону. Гонка преследования. Леве, Фрей, Патюрель выступят у мужчин, Жилонн Гигонна, Энафф, Шово – у женщин
вчера, 20:50
Йохан-Олав Ботн перенес гастроэнтерит
вчера, 18:46
Губерниев о санкциях ЕС: «Без работы никто не останется»
вчера, 16:12
Чемпионат Европы по биатлону. Леве победил в мужском спринте, Фрей – 2-й, Патюрель – 3-й, Гигонна выиграла золото у женщин, Энафф – 2-я, Шово – 3-я
вчера, 15:14
Обладатель Кубка мира Франциска Пройс завершит карьеру после Олимпиады-2026 либо по окончании сезона
вчера, 13:18
Нойнер о завершении карьеры в 2012-м: «На ЧМ в Рупольдинге я испытала эмоциональный пик и поняла, что в будущем такого уже не будет»
вчера, 11:38
Сергей Чепиков: «Серохвостов и Латыпов боролись бы за медали Олимпиады. Расстраиваться не стоит, мы еще возьмем медали через 4 года»
вчера, 07:41
Расписание чемпионата Европы по биатлону в Шушене
вчера, 07:04
Перро об Олимпиаде-2026: «Если можно выиграть одну гонку, то почему нельзя выиграть шесть? Я думаю, что это достижимо»
29 января, 20:25
Дмитрий Губерниев: «Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за российский спорт!»
29 января, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Самуэльссон – 2-й, Перро – 3-й
17 января, 15:17