  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • «Метеля мне открыла глаза: «Да ты охренел по вечерам жрать так много!» Серохвостов о проблемах с весом при подготовке к сезону
6

«Метеля мне открыла глаза: «Да ты охренел по вечерам жрать так много!» Серохвостов о проблемах с весом при подготовке к сезону

Биатлонист Серохвостов о подготовке к сезону: я был очень жирный.

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о проблемах с весом при подготовке к сезону.

– У тебя каждое межсезонье либо аллергия, либо укус клеща, либо еще что-то. На этот раз что было – не могло же все быть хорошо?

– Клещей, к счастью, не было. От аллергии я уезжал, но, видимо, недостаточно надолго. Мучился до конца июня. Однако проблема у меня действительно была – я был очень жирный. Начал подготовку с весом 70 кг. Обычно, если я начинал с таким весом, это были мышцы и немного жира. А на этот я раз был пухлый как пирожок (улыбается). В отпуске вообще себя ни в чем не ограничивал. Да и ездил я без Вики (Метеля), так что некому было ограничивать. Артем Евгеньевич (Истомин), когда меня увидел, только головой покачал, но я сказал, что все сброшу. У меня дедлайн был до начала ноября.

Я не старался сбрасывать резко, все делал аккуратно. Еще Вика мне открыла глаза: «Да ты охренел по вечерам жрать так много!» Я убрал перекусы, перестал есть после ужина, сократил количество калорий. Все шло нормально, вес начал уходить, но в какой-то момент замер, а потом вновь появилась тенденция к набору. Хорошо, что все преодолел. Вообще, проблема с весом у меня тоже ежегодная, но, чтобы так, как в этом сезоне, не было давно. Второй раз в жизни, наверное, я так много набрал и так тяжело скидывал.

– Тебе во многом приходится себя ограничивать?

– Я стараюсь создавать минимальный дефицит калорий. Тренировки у нас и так достаточно жесткие. Приходится много жрать. Не есть, а именно жрать. Во время соревновательного сезона приходится отказываться от свинины и говядины, это мясо слишком долго переваривается. Курица, индейка, рыба – наше все. Но закончится сезон – сразу съем самый большой стейк (улыбается), – сказал Серохвостов.

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?6810 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoДаниил Серохвостов
logoсборная России жен
logoсборная России
logoВиктория Метеля
logoАртем Истомин
Питание
контент
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чувствуется у парня ума палата((
Ответ sergey2022
Чувствуется у парня ума палата((
Даня ооочень глупый. Кто имел "удовольствие" с ним общаться-это скажет
Если бы не Вика, потеряли бы Даню. Был бы не Серый Хвост, а жиробас какой-то))
бестолковка ты даня
короткий и толстый...
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Павел Ростовцев: «В случае 100-процентной реализации возможностей наши биатлонисты могли бы бороться за топ-6 на Кубке мира»
25 января, 14:54
Серохвостов пропустит смешанную эстафету на Кубке Содружества, сообщил Истомин: «У Даниила предболезненное состояние»
24 января, 13:08
Артем Истомин: «Каждый спортсмен у тренера, тем более на этапе высших достижений, это практически эксперимент»
22 января, 09:12
Главные новости
Чемпионат Европы по биатлону. Гонка преследования. Леве, Фрей, Патюрель выступят у мужчин, Жилонн Гигонна, Энафф, Шово – у женщин
вчера, 20:50
Йохан-Олав Ботн перенес гастроэнтерит
вчера, 18:46
Губерниев о санкциях ЕС: «Без работы никто не останется»
вчера, 16:12
Чемпионат Европы по биатлону. Леве победил в мужском спринте, Фрей – 2-й, Патюрель – 3-й, Гигонна выиграла золото у женщин, Энафф – 2-я, Шово – 3-я
вчера, 15:14
Обладатель Кубка мира Франциска Пройс завершит карьеру после Олимпиады-2026 либо по окончании сезона
вчера, 13:18
Нойнер о завершении карьеры в 2012-м: «На ЧМ в Рупольдинге я испытала эмоциональный пик и поняла, что в будущем такого уже не будет»
вчера, 11:38
Сергей Чепиков: «Серохвостов и Латыпов боролись бы за медали Олимпиады. Расстраиваться не стоит, мы еще возьмем медали через 4 года»
вчера, 07:41
Расписание чемпионата Европы по биатлону в Шушене
вчера, 07:04
Перро об Олимпиаде-2026: «Если можно выиграть одну гонку, то почему нельзя выиграть шесть? Я думаю, что это достижимо»
29 января, 20:25
Дмитрий Губерниев: «Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за российский спорт!»
29 января, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Самуэльссон – 2-й, Перро – 3-й
17 января, 15:17