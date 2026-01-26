«Метеля мне открыла глаза: «Да ты охренел по вечерам жрать так много!» Серохвостов о проблемах с весом при подготовке к сезону

Биатлонист Серохвостов о подготовке к сезону: я был очень жирный.

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о проблемах с весом при подготовке к сезону.

– У тебя каждое межсезонье либо аллергия, либо укус клеща, либо еще что-то. На этот раз что было – не могло же все быть хорошо?

– Клещей, к счастью, не было. От аллергии я уезжал, но, видимо, недостаточно надолго. Мучился до конца июня. Однако проблема у меня действительно была – я был очень жирный. Начал подготовку с весом 70 кг. Обычно, если я начинал с таким весом, это были мышцы и немного жира. А на этот я раз был пухлый как пирожок (улыбается). В отпуске вообще себя ни в чем не ограничивал. Да и ездил я без Вики (Метеля ), так что некому было ограничивать. Артем Евгеньевич (Истомин ), когда меня увидел, только головой покачал, но я сказал, что все сброшу. У меня дедлайн был до начала ноября.

Я не старался сбрасывать резко, все делал аккуратно. Еще Вика мне открыла глаза: «Да ты охренел по вечерам жрать так много!» Я убрал перекусы, перестал есть после ужина, сократил количество калорий. Все шло нормально, вес начал уходить, но в какой-то момент замер, а потом вновь появилась тенденция к набору. Хорошо, что все преодолел. Вообще, проблема с весом у меня тоже ежегодная, но, чтобы так, как в этом сезоне, не было давно. Второй раз в жизни, наверное, я так много набрал и так тяжело скидывал.

– Тебе во многом приходится себя ограничивать?

– Я стараюсь создавать минимальный дефицит калорий. Тренировки у нас и так достаточно жесткие. Приходится много жрать. Не есть, а именно жрать. Во время соревновательного сезона приходится отказываться от свинины и говядины, это мясо слишком долго переваривается. Курица, индейка, рыба – наше все. Но закончится сезон – сразу съем самый большой стейк (улыбается), – сказал Серохвостов.