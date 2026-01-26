  • Спортс
  • Даниил Серохвостов: «Есть цель подготовиться к следующей Олимпиаде. В надежде на то, что нас допустят, готов пробегать еще один олимпийский цикл»
5

Даниил Серохвостов: «Есть цель подготовиться к следующей Олимпиаде. В надежде на то, что нас допустят, готов пробегать еще один олимпийский цикл»

Биатлонист Серохвостов: есть цель подготовиться к следующей Олимпиаде.

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о цели подготовиться к Олимпиаде-2030.

– В прошлом сезоне ты был явным лидером. Сейчас это ощущение ушло?

– Да, в прошлом сезоне я выходил на тот же спринт и понимал, что точно его выиграю. Форма просто звенела, сейчас такого нет. Тогда действительно ощущал себя лидером, но в данный момент – нет.

– Я к тому, не придавили ли тебя ожидания? Когда все думают, что Серохвостов должен победить – и все тут.

– Да у меня никогда не было давления от того, что кто-то что-то от меня ждет. Ни когда я на юниорское первенство мира поехал, ни когда на Кубке мира выступал, ни даже на Олимпиаде. Я не ощущаю давления от чужих ожиданий. Всегда делаю максимум для того, чтобы победить. Не всегда получается. Но это не значит, что я плохой спортсмен. Просто я ведь человек, а не робот.

– Ты как-то сказал, что если тебя не пустят на Олимпиаду, то вообще не видишь смысла в продолжении карьеры. Сейчас не готов это повторить?

– Нет. Когда я это сказал, у меня был недостаток мотивации. Были определенные проблемы. Все как-то наложилось. Не особо хотелось бегать, вот я так и сказал. Но сейчас есть цель подготовиться к следующей Олимпиаде. В надежде на то, что нас допустят, я готов пробегать еще один олимпийский цикл. А вот потом уже буду решать, что дальше. Мне ведь уже 30 будет, я старым стану (улыбается).

– Можно будет и в биатлоне время от времени выступать, и бегать марафоны с Антоном Бабиковым, Александром Логиновым, Максимом Цветковым.

– Мне бы не хотелось оставаться в профессиональном спорте уж слишком долго. Все равно результаты с возрастом снижаются. Тренируйся не тренируйся, а природа возьмет свое. Будут и семья, и другие интересы. Повторю, я настроен на следующий олимпийский цикл, а дальше буду смотреть, – сказал Серохвостов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Олимпиада-2030
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спортсмен на гос обеспечении в 26 лет говорит что готов ещё побегать 4 года))
мне думается, раньше закончит. У Хвоста, конечно, есть талант, но нет упорства и звериной целеустремлённости.
Комментарий удален пользователем
Ответ sergey2022
Комментарий удален пользователем
Почему второй год?
"– В прошлом сезоне ты был явным лидером. Сейчас это ощущение ушло?
– Да, в прошлом сезоне я выходил на тот же спринт и понимал, что точно его выиграю. Форма просто звенела, сейчас такого нет. Тогда действительно ощущал себя лидером, но в данный момент – нет."

Прошлый сезон как раз был топовым. Провальным был сезон 23/24 и не понятно, что происходит сейчас в 25/26
Ответ Афанасия
Понятно, что Истомин не его тренер
Понятно, что Истомин не его тренер
