Даниил Серохвостов: «Я бы не хотел выступать за другую страну и уезжать из России. Я здесь вырос»

Даниил Серохвостов: не хотел бы выступать за другую страну и уезжать из России.

Российский биатлонист Даниил Серохвостов заявил, что не стал бы менять спортивное гражданство ради участия в Олимпиаде .

– Даниил, сейчас уже окончательно стало ясно, что российских биатлонистов на Олимпиаде в Италии не будет. Ты сам когда смирился с этой мыслью?

– В первый год после отстранения, даже во второй я еще о чем-то думал, переживал. Но уже в прошлом сезоне вообще не думал об Олимпиаде. Какой смысл думать о том, чего не будет? Лично для меня это было очевидно. Если вдруг случится чудо и нам за три дня до старта скажут – надо лететь, я буду готов. Однако шансы ничтожны.

Потому и не переживал особо. Это обидно, но такова жизнь. Я ничего не могу с этим поделать, но опускать руки и искать кругом врагов не хочу и не буду. Я наслаждаюсь тем, что делаю в данный момент.

– Ты мог бы сейчас готовиться к Олимпиаде, если бы сразу после отстранения сменил спортивное гражданство. С твоей стороны не было попыток?

– Если бы такие попытки были, они бы удались (улыбается). Но я, честно говоря, об этом даже не думал. Ну и, опять же, меня ждал бы международный бан на два года, а в это время ты должен тренироваться за свой счет. Кто был бы заинтересован столько ждать? Сейчас вряд ли кто-то на это в принципе пошел бы. Если бы кто-то был сильно заинтересован, предложения бы последовали. Однако их не было. Ни одного. Но главное даже не это. А то, что я бы не хотел выступать за другую страну и уезжать из России. Я здесь вырос.

– Те же борцы, у которых бешеная конкуренция в каждой весовой категории, меняют гражданство и приносят медали другим странам. Приезжают домой – и здесь их встречают как героев.

– Я их не осуждаю и не вижу ничего плохого в том, что спортсмены меняют гражданство. Они же делают это не для того, чтобы стать гражданами условной Словении или Бахрейна, а чтобы иметь возможность выступать на международном уровне. Ведь спортивная карьера короткая. Четыре-пять лет на высоком уровне – и ты закончишь. Они не хотят терять драгоценное время.

– Что тебе мешает сделать так же? Отсутствие предложений?

– Да. Но даже если бы получил такое предложение, то очень хорошо бы подумал, взвесил все за и против и... все равно отказался. Не хочу, чтобы получилось так, что ты сменил гражданство, а Россию допустили. И ты понимаешь, что мог бы бегать за сборную России вместе с ребятами.

– Шевельнулась внутри надежда, когда СБР подал иск в CAS?

– Ну а в IBU выступили против ускоренного рассмотрения дела. Я был уверен, что мы не сможем выступить на этих Олимпийских играх. Максимум, на что можно рассчитывать – на последние этапы Кубка мира. Но где они проходят? Финляндия, Эстония, Норвегия. Эти страны 100% запретят нам въезд с оружием. В аренду в этих странах оружие никто не даст.

Я очень надеюсь, что к следующему сезону наступит мир и мы сможем участвовать в соревнованиях. Так что никаких надежд у меня не было. Подали иск и подали. Нас СБР в эти дела не посвящает. За четыре года руководством федерации впервые это было сказано нам, спортсменам, а также публично. Я рад тому, что в этом плане дело сдвинулось с мертвой точки и нам начали говорить о допуске-недопуске.

– А ты прошел бы по критериям нейтральности?

– Не знаю. Вообще, это бред какой-то. В других видах спорта люди служат в Росгвардии, в ФСБ, выступают за «Динамо» или ЦСКА и спокойно едут на международные старты, – сказал Серохвостов.