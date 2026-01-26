80

Франциска Пройс: «Возможно, в Нове-Место были мои последние гонки на Кубке мира»

Немецкая биатлонистка Пройс намекнула, что завершит карьеру после Олимпиады.

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала, что может завершить карьеру после Олимпиады-2026 в Италии.

Накануне Пройс финишировала 13-й в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место. 23 января она взяла бронзу в короткой индивидуальной гонке.

«Возможно, это были мои последние гонки на Кубке мира, посмотрим. Поэтому я была рада лишний раз быть здесь», – сказала спортсменка.

Пройс 31 год, она двукратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира сезона-2024/25.

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?6810 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sportschau
logoФранциска Пройс
logoсборная Германии жен
logoКубок мира по биатлону
logoНове Место
80 комментариев
Еще одна! Неужели нельзя еще потом три этапа пробежать - чисто для болельщиков. Плюс в эстафете она очень нужна
Ответ Добрый Андрей
Еще одна! Неужели нельзя еще потом три этапа пробежать - чисто для болельщиков. Плюс в эстафете она очень нужна
Ответ Booligan
Здоровья!
Еще одна! Неужели нельзя еще потом три этапа пробежать - чисто для болельщиков. Плюс в эстафете она очень нужна
Ответ Добрый Андрей
Еще одна! Неужели нельзя еще потом три этапа пробежать - чисто для болельщиков. Плюс в эстафете она очень нужна
а кто еще собирается уходить после олимпиады ?
Ответ or.om
а кто еще собирается уходить после олимпиады ?
Доротея.
Не удивлён. Франциска никогда не была особо любимой мной биатлонисткой, но я очень ей благодарен за её карьеру. Изначально было понятно, что она - не ровня Лауре, хоть многие её ставили сперва выше неё. Но в итоге Пройсс всё же удалось выцепить неплохой набор наград и карьера была однозначно не зря. Касаемо будущего сборной.... Уже бывали трудные периоды, после которых всё налаживалось. И этот пройдёт. Настоящие болелы - всегда с любимой сборной. А проходимцы проходят.
Ответ Голос Губерниева
Не удивлён. Франциска никогда не была особо любимой мной биатлонисткой, но я очень ей благодарен за её карьеру. Изначально было понятно, что она - не ровня Лауре, хоть многие её ставили сперва выше неё. Но в итоге Пройсс всё же удалось выцепить неплохой набор наград и карьера была однозначно не зря. Касаемо будущего сборной.... Уже бывали трудные периоды, после которых всё налаживалось. И этот пройдёт. Настоящие болелы - всегда с любимой сборной. А проходимцы проходят.
Согласен, Пройс от карьеры взяла всё, даже не совсе очевидный глобус. а вот про будущее сборной... Таких продолжительных трудных периодов не дал никогда, да ещё и у мужской, и женской сразу!
Ответ Razboynick_86
Согласен, Пройс от карьеры взяла всё, даже не совсе очевидный глобус. а вот про будущее сборной... Таких продолжительных трудных периодов не дал никогда, да ещё и у мужской, и женской сразу!
Да, без сомнений, такого кризиса ещё не было. Тем интереснее будет смотреть за выходом из него.
с ее уходом германия окончательно обоснуется в серой беспросветной зоне с редкими забегами в 10ку, и похоже надолго. зажирели бюргеры.
Ответ штрафной круг
с ее уходом германия окончательно обоснуется в серой беспросветной зоне с редкими забегами в 10ку, и похоже надолго. зажирели бюргеры.
Там молодые Гротиан (21 гол) и Таннхаймер (20 лет) скоро наберут форму - по юниорам они были супер топами, да уже сейчас середняки - хотя очень молоды
Ответ Добрый Андрей
Там молодые Гротиан (21 гол) и Таннхаймер (20 лет) скоро наберут форму - по юниорам они были супер топами, да уже сейчас середняки - хотя очень молоды
Пройсс - последний выстрел мимо - ментально слабая спортсменка. В прошлом сезоне удивила, единственный сезон когда здоровье позволило отбегать почти все гонки. Уж ее в допинге подозревать смешно. Бегала бы на допинге была бы монстром вдруг нежданно-негадано как Улсбю или Хиркейде. Ничего, есть Гротиан и Таннхаймер, им бы окрепнуть немного и тренера-педагога. Им на финише не позволено блевать красной жидкостью вот и не получается резко взлететь как некоторым
Ответ almadeus
Пройсс - последний выстрел мимо - ментально слабая спортсменка. В прошлом сезоне удивила, единственный сезон когда здоровье позволило отбегать почти все гонки. Уж ее в допинге подозревать смешно. Бегала бы на допинге была бы монстром вдруг нежданно-негадано как Улсбю или Хиркейде. Ничего, есть Гротиан и Таннхаймер, им бы окрепнуть немного и тренера-педагога. Им на финише не позволено блевать красной жидкостью вот и не получается резко взлететь как некоторым
Улсбю да, ничем не выделялась, а под 30 лет внезапно прорвало. а Кирка-то чего, она ж молодая ещё совсем. самый возраст скорость.
Грустно, но надо жить дальше и жить счастливо в согласии с самим с собой.
Это было предсказуемо .
Зацепила свой шанс в том сезоне на глобус . В этом заболела , шансы потеряла ещё в декабре на повторение успеха .
Очевидно , что главная вершина достигнута на кубке мира , осталась только олимпиада . Дальше смысла бегать нет , если нет цели оставаться до следующей олимпиады . А учитывая возраст такой цели очевидно и не было
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Это было предсказуемо . Зацепила свой шанс в том сезоне на глобус . В этом заболела , шансы потеряла ещё в декабре на повторение успеха . Очевидно , что главная вершина достигнута на кубке мира , осталась только олимпиада . Дальше смысла бегать нет , если нет цели оставаться до следующей олимпиады . А учитывая возраст такой цели очевидно и не было
Что возраст? 31. К следующей ОИ было бы 35. Успешно бегали Форсберг, Улофсон, Тура, Пылёва, Кайса и некоторые другие в этом возрасте.
Ответ Razboynick_86
Что возраст? 31. К следующей ОИ было бы 35. Успешно бегали Форсберг, Улофсон, Тура, Пылёва, Кайса и некоторые другие в этом возрасте.
Пройс по таланту и скорости на две головы слабее них всех , что бы оставаться до 35
еще одну спонсорам отговаривать в феврале
Ну как так-то. Зачем?
Таннхаймер и Гротиан пора браться за дело, без скидок на молодость, Лена и Лаура стартовали с места в карьер. Уж явно не Хеттих и Фойгт возрождать славу Германии.
