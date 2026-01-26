Франциска Пройс: «Возможно, в Нове-Место были мои последние гонки на Кубке мира»

Немецкая биатлонистка Пройс намекнула, что завершит карьеру после Олимпиады.

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала, что может завершить карьеру после Олимпиады-2026 в Италии.

Накануне Пройс финишировала 13-й в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место. 23 января она взяла бронзу в короткой индивидуальной гонке.

«Возможно, это были мои последние гонки на Кубке мира, посмотрим. Поэтому я была рада лишний раз быть здесь», – сказала спортсменка.

Пройс 31 год, она двукратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира сезона-2024/25.