Франциска Пройс: «Возможно, в Нове-Место были мои последние гонки на Кубке мира»
Немецкая биатлонистка Пройс намекнула, что завершит карьеру после Олимпиады.
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала, что может завершить карьеру после Олимпиады-2026 в Италии.
Накануне Пройс финишировала 13-й в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место. 23 января она взяла бронзу в короткой индивидуальной гонке.
«Возможно, это были мои последние гонки на Кубке мира, посмотрим. Поэтому я была рада лишний раз быть здесь», – сказала спортсменка.
Пройс 31 год, она двукратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира сезона-2024/25.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sportschau
Зацепила свой шанс в том сезоне на глобус . В этом заболела , шансы потеряла ещё в декабре на повторение успеха .
Очевидно , что главная вершина достигнута на кубке мира , осталась только олимпиада . Дальше смысла бегать нет , если нет цели оставаться до следующей олимпиады . А учитывая возраст такой цели очевидно и не было