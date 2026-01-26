Себастьян Самуэльссон: «Абсолютно убежден, что соревнуюсь со спортсменами на допинге»
Себастьян Самуэльссон: убежден, что соревнуюсь со спортсменами на допинге.
Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон считает, что среди его соперников есть спортсмены, употребляющие допинг.
«Думаю, я сошел бы с ума, если бы задумался: что, если все будут жульничать, как мне их побеждать? Я знаю, что такое случается, но не думаю об этом в таком ключе», – сказал Самуэльссон.
Швед ответил на вопрос, верит ли он в то, что все участники предстоящей Олимпиады будут чистыми.
«Нет, я так не думаю. Мне кажется логичным считать, что два или три процента спортсменов на старте принимают или принимали допинг. Есть случаи употребления допинга, было бы странно, если бы все вдруг перестали это делать. Я абсолютно убежден, что соревнуюсь со спортсменами на допинге», – заявил биатлонист.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Aftonbladet
"Спортсмены употребляют допинг?" - 100 ответят "Да!"
- "А вы употребляете?" - 100 ответят "Нет!"
Все остальные - мошенники, добавил спортсмен.
он как маленький, блин. как журналист развёл его на столь наивное заявление??
"Все вокруг под подозрением, а я ДАртаньян"
У Устюгова так ничего и не нашли.
Эпошенко признался и читал лекции о вреде допинга;)
Остальные в отказ
У Шипулина был мононуклеоз - вот об этом говорили открыто.
ТИ по астме было у Легкова