Себастьян Самуэльссон: «Абсолютно убежден, что соревнуюсь со спортсменами на допинге»

Себастьян Самуэльссон: убежден, что соревнуюсь со спортсменами на допинге.

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон считает, что среди его соперников есть спортсмены, употребляющие допинг.

«Думаю, я сошел бы с ума, если бы задумался: что, если все будут жульничать, как мне их побеждать? Я знаю, что такое случается, но не думаю об этом в таком ключе», – сказал Самуэльссон.

Швед ответил на вопрос, верит ли он в то, что все участники предстоящей Олимпиады будут чистыми.

«Нет, я так не думаю. Мне кажется логичным считать, что два или три процента спортсменов на старте принимают или принимали допинг. Есть случаи употребления допинга, было бы странно, если бы все вдруг перестали это делать. Я абсолютно убежден, что соревнуюсь со спортсменами на допинге», – заявил биатлонист.

Ага) Собрать бы 100 спортсменов в помещении и спросить:
"Спортсмены употребляют допинг?" - 100 ответят "Да!"
- "А вы употребляете?" - 100 ответят "Нет!"
Там разница в том, что у одного спортсмена куча исключений и он жрет весь допинг легально, а у другого не такая близкая к руководству спортом федра и он их не жрет, как правило. А потом обмазывающиеся допингом норвеги или амеры задвигают телеги о том, как им неприятно соревноваться к людьми, которые нелегально пытаются жрать то, что им легально приносит чемпионства.
По моему идеальное описание ситуации в ряде видов спорта. Респект
Я один чист как слеза.
Все остальные - мошенники, добавил спортсмен.
Он сказал, что возможно 2-3 процента на допинге, а не все остальные.
"два или три процента спортсменов на старте...", которые занимают весь подиум на финише...

он как маленький, блин. как журналист развёл его на столь наивное заявление??
Как же так,русских же нет откуда там допингисты?
Себастьян Васильев.
"Все вокруг под подозрением, а я ДАртаньян"
Чел, который регулярно не закрывает полмишени, а потом топит быстрее всех и попадает в призы, утверждает, что остальные - на допинге? Штош...
Не закрывая половину мишений регулярно попадать в призы - так даже Йоха не мог, а уж Себ и подавно. Так что конкретно эта шпилька довольно унылая.
Фиса Резцова так умела легко. Стрельбой особо не заморачивалась никогда.
Как покпзывает практика -Виновные горлопанят больше всех.
Слежу за биатлоном и лыжными гонками с олимпиады 1998 года и ни разу не слышал, чтобы Егорова, Лазутина, Данилова, Чепалова, Дементьев, Ахатова, Медведцева, Юрьева, Слепцова, Зайцева, Глазырина, Старых, Ярошенко, Устюгов или Логинов горлопанили про допинг
Медведцева в этом списке лишняя, у неё не допинг, а нелегальное разовое употребление лекарства из-за халатности врача.
У Устюгова так ничего и не нашли.
Эпошенко признался и читал лекции о вреде допинга;)

Остальные в отказ
Да, абсолютно верно, ты соревнуешься на допинге
Прикол, что допинг на самом деле принимают две трети спортсменов, только называется это "легальным исключением". Антон Шипулин, который единственный, насколько я помню, был "легальным астматиком" и жрал весь допинг, полагающийся "быстроногим" норвегам и был такой же быстроногий, не даст соврать. Или Симона Байлс или братья Вильямс, которые имели все возможные исключения и питались, судя по всему, одним допингом))
Откуда у вас такие сведения? У Волкова была астма тоже - он сам этот факт подтверждал. Про Шипулина не было открытой информации об этом.
У Шипулина был мононуклеоз - вот об этом говорили открыто.
Мононуклеоз никакого исключения дать не может, это просто болезнь.
ТИ по астме было у Легкова
Себостьян в своем репертуаре, но где то он прав, среди такой массы спортсменов действительно найдутся те кто жрет допинг, а Себостьяну надо просто лучше стрелять, а то бегает как в молодости наш прославленный А.И. Тихонов, но и мажет как он, вот и мало побед на КМ. Тихонов хоть эстафетчиком хорошим был, а Сэба еще и на круги ходит - лось одним словом.
В конце этого фильма окажется что Себа самый лютый допингист. Приятного просмотра.
