Виктор Майгуров: «IBU всеми правдами и неправдами оттягивает рассмотрение иска в CAS. По словам адвокатов, его рассмотрят в начале февраля»
Майгуров: CAS, скорее всего, рассмотрит иск к IBU в начале февраля.
Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что апелляцию российской стороны на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о недопуске российских спортсменов, скорее всего, рассмотрят в начале февраля.
Российские биатлонисты отстранены от международных стартов под эгидой IBU с марта 2022 года.
В декабре СБР сообщил, что был подан иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить недопуск спортсменов из России к соревнованиям. Международный союз биатлонистов отказался от ускоренного порядка рассмотрения иска.
«Два дня общался по иску в CAS. IBU всеми правдами и неправдами оттягивает рассмотрение иска. В CAS нет четкого регламента, но, как сказали наши адвокаты, это начало февраля», – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
