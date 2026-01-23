  • Спортс
Эрик Перро: «Продолжаю набирать форму перед Олимпиадой. Победа придала уверенности, 20 из 20 попаданий были мне необходимы»

Французский биатлонист Эрик Перро прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Перро завоевал золото в гонке на 15 км с чистой стрельбой. В общем зачете Кубка мира он идет вторым, уступая итальянцу Томмазо Джакомелю 23 очка. 

«Огромное удовлетворение – вновь найти путь к победе, да еще таким образом. Для меня было важно закрыть 20 из 20 мишеней. Последние две недели были непростыми, я не выполнял свои же требования к себе. Сегодняшние 20 из 20 были необходимы, чтобы вернуться на правильный путь.

Когда за этим следует победа, это придает уверенности. Я продолжаю набирать форму перед Олимпиадой, и для меня это очень важно. У меня остается еще одна личная гонка – масс-старт, где я надеюсь закрепить положительные тенденции. После этого я вернусь домой и буду готовиться в Ле-Сези, где высота схожа с Антхольцем.

Я сосредоточен на том, чтобы показывать качественный биатлон и выигрывать гонки одну за другой, не слишком отвлекаясь [на общий зачет]. Тем не менее я заметил, что отставание от обладателя желтой майки сократилось», – сказал Перро в комментарии для Nordic Magazine. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Nordic Magazine
