Дмитрий Васильев: «Понимаю, что уже заколебал всех норвежцами – так в этом моя задача. Когда-нибудь кто-то начнет копать – и все вскроется»

Дмитрий Васильев объяснил, почему часто говорит о норвежских спортсменах.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев объяснил, почему часто говорит о норвежских спортсменах.

По мнению Васильева, многие норвежцы используют терапевтические исключения (ТИ), которые позволяют по медицинским показаниям использовать препараты, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

– Мы спрашивали Мартена Фуркада в Пхенчхане-2018 и он прямо говорил: не понимаю, почему не пустили Шипулина (россиянин не получил приглашения от МОК, несмотря на отсутствие дисквалификаций за допинг – Спортс’’), либо предоставьте доказательства его вины в чем-либо, либо дайте ему выступать.

– Если ты искренний человек, будь последователен. Долбай и долбай эту тему! Если реально хочешь помочь, используй все возможные трибуны. А один раз бросил где-то и забыл – это просто чушь собачья. Одной фразой никогда в жизни ничего не добьешься.

Надо как я с этими норвежцами. Понимаю, что уже заколебал ими всех. Так в этом моя задача. Пусть они меня ненавидят. Но когда-нибудь кто-то начнет копать – и все вскроется. Они мошенники и лицемеры. И однажды у них случится огромный скандал. Если все узнают масштабы безумия – это будет атомная бомба.

Против самой нации ничего не имею. Меня напрягают обман и фальшь. Тарьей Бо – просто урод законченный. У самого сопли до колена – и все сразу понятно. А он еще на наших тявкает.

– Представьте, что будет, если, например, Бьорн Дэли назовет кого-то из наших спортсменов мерзавцем или законченным. 

– А на каком основании?

– Да какая разница? У нас люди сразу пойдут на человека с виртуальными вилами в интернете. 

– Разница вот в чем. Они употребляют допинг на законном основании, прикрываются справками…

– Это ваша версия.

– Конечно.

– И вы, основываясь только на ней, можете назвать спортсмена законченным уродом.

– Потому что больной человек не может обыграть здорового. Я сам прошел эту школу и знаю, как все устроено в спорте. Это невозможно. Не может в десятке быть 9 человек одной нации.

Мошенниками я считаю именно тех, кто имеет ТИ и выигрывает медали. Вот они – негодяи. Потому что это нереально. Либо идите лечитесь, либо давайте устроим мораторий на ТИ на год. В олимпийской хартии прописано, что для всех спортсменов должны быть созданы равные условия, но этого нет.

– Вы же знаете, что у Легкова тоже было ТИ?

– Редкое исключение. И что, я его оправдываю? У меня нет особых случаев ни для кого. Мы не разберемся, что дает прибавку, а что нет, если не будет полного моратория, – сказал Васильев в интервью Спортсу’’.

Разговор-битва с Дмитрием Васильевым: Фуркад – негодяй, Бах – русофоб, норвежцы – вы и сами знаете

Фуркад теперь – союзник России. После стольких ссор из-за Сочи и Логинова

