Васильев о показе Олимпиады: «Упираться, когда почти нет наших спортсменов, смысла не вижу. ЧМ по футболу – единственный турнир, который интересен без наших»

Дмитрий Васильев объяснил, почему он против показа Олимпиады на российском ТВ.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью Спортсу’’ объяснил, почему он выступает против показа Олимпийских игр-2026 на российском телевидении.

Разговор с Васильевым был записан до новостей о допуске российских лыжников и новостей о том, что онлайн-кинотеатр Okko будет бесплатно транслировать Олимпиаду. Она пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

– Милан не надо показывать – почему?

– Хочу, чтобы меня правильно поняли. Это же недешевая история. Если есть ресурсы – да показывайте на здоровье. Если нет, то упираться, когда почти нет наших спортсменов, смысла не вижу. Это вообще никому не надо. Париж никто из моих знакомых не смотрел.

– А мои смотрели.

– Хорошо. Но кому надо, те увидят, найдут способ.

– Объясните разницу. Вы же смотрите голливудские фильмы без наших актеров, читаете зарубежные книги.

– Это другое. Там не надо за кого-то болеть, переживать, там нет ожидания успеха, которое объединяет всех. Кино – просто сюжет. Там нет такой интриги. Спектакли, фильмы – это же все искусственное. А спорт – натуральное. Там никакой фальши, все по-настоящему, тем он и прекрасен.

– Вот мы и пришли к тому, в чем я пытался убедить вас в самом начале: спорт прекрасен сам по себе.

– Но эмоции возбуждает только участие наших. Это обязательное условие, чтобы глобально смотреть за всеми. Иначе смысла никакого. Но это для меня. Могу ошибаться и никому свое мнение не навязываю.

– В ту же копилку: у финала чемпионата мира по футболу были огромные рейтинги, хотя наши там не участвовали.

– Я смотрел!

– Так наших же не было.

– Футбол в моем понимании – это больше шоу. Да, там есть элемент мастерства. Но к тому же порядку можно отнести балет. Там колоссальный спорт! Физические нагрузки такие, что многим и не снились. Но для всех это искусство. Вот так и футбол. Там эмоции захлестывают. Шоу!

– Так весь спорт – шоу. То, что развлекает зрителей.

– Да-да. Но для меня чемпионат мира по футболу – единственный турнир, который интересен даже без наших. Возможно, потому что наши футболисты радуют редко. Евро-2008 да домашний чемпионат мира. А сейчас – деградация колоссальная. Я не специалист, но смотреть люблю. В том числе международный футбол.

А Олимпиада в Милане мне неинтересна. Лыжи, биатлон – вообще безразлично. На кого там смотреть? На норвежцев, которые все на допинге? – сказал Васильев.

