Дмитрий Васильев о допинге: «Обязательно настанет момент, когда у норвежцев найдется свой Иуда, который даст весь расклад»

Дмитрий Васильев считает, что правда о норвежском допинге раскроется со временем.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что многие норвежские спортсмены пользуются терапевтическими исключениями (ТИ).

ТИ позволяют по медицинским показаниям использовать препараты, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

– Это же стереотип, что все они (норвежцы) со справками. А по факту: кто конкретно?

– Да практически все!

– Ну вот я напрямую спрашивал у Бьорндалена, он говорил, что у него никогда в жизни не было ТИ.

– Да не надо мне сказки! Он с соплями вечно бегал огромными. Все, кто с соплями – это сальбутамол. Это известно.

Понятно, что он не хочет ассоциировать свои достижения с этими препаратами. Ведь Бьорндален умный, знает, что это перечеркнет все его медали. Но обязательно настанет момент, когда у норвежцев найдется свой Иуда, который даст весь расклад.

– У нашего общего знакомого Ильи Трифанова (ведущий «Матч ТВ») была астма, он тоже пшикался. Говорит, что никакого дополнительного эффекта это не дало.

– Стоп-стоп-стоп. Разделяем реально больных и здоровых. Норвежцы ведь тоже пашут, я не говорю обратного. Но когда у всех плюс-минус одинаковый уровень и ты добавляешь чуточку этой дряни – этого хватает.

Рассказываю эпизод, без фамилий. Когда наши выступали на Кубке мира, девочка стала третьей в Антерсельве. После допинг-контроля подбегает: «Дмитрий Владимирович, представляете, проходим контроль, подтягиваются норвежки. Начинаем заполнять, кто и что принимает. У меня как обычно – ничего. И тут девчонка из кармана достает огромную портянку, где все расписано. У меня глаза на лоб от того, сколько препаратов они принимают». И как их обыгрывать?

Да что далеко ходить, давайте вспомним про Симону Байлс. Fancy Bears взломали – и многое стало понятно. Там же катастрофа! Японцы запретили ей ввозить препараты в Токио, и где она была на той Олимпиаде? Снялась! Вуаля! Таких примеров полно. Просто все этого не замечают.

– Весь мир не замечает?

– Я знаю, что те же норвежцы меня читают. Они мне раньше частенько звонили, спорили. Сказал им: «Хорошо, допускаю, что я не прав. Но давайте проведем эксперимент: на год введем мораторий на использование всех запрещенных препаратов, вот этих ТИ. Просто посмотрим, что будет с мировым спортом. Картина сразу прояснится». Больше мне не звонили.

Они же не могут без этой дури. Хотя есть и талантливые сильные спортсмены.

– Если норвежцы на чем-то, а наши в лыжах до отстранений их обыгрывали, как это объяснить?

– Потому что тренируемся лучше. Нам же нельзя вообще ничего. Все запрещено! Но Саша Большунов и Наталья Терентьева – мегаталанты. Так у нас таких – двое. Ну ладно, еще несколько. А у них? На Кубке мира в десятке бывает по 8 человек. Это не-воз-мож-но!

– А что, если это качественная система подготовки?

– Я, как человек, который всю жизнь занимался выносливостью, знаю, как это работает. Сейчас в интернете одну кнопку нажми – и тебе любую систему подготовку распишут. Только они, что ли, ей пользуются? Или все таланты рождаются в Норвегии? Так не бывает, – сказал Васильев в интервью Спортсу’’.

