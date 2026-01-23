⚡ Кубок мира. Бреза-Буше победила в короткой индивидуальной гонке, Жанмонно – 2-я, Пройс – 3-я

Бреза-Буше победила в индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Чехии.

23 января француженка Жюстин Бреза-Буше победила в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Кубок мира по биатлону-2025/26 6-й этап Нове-Место, Чехия Женщины Короткая индивидуальная гонка 1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 35.50,3 (1) 2. Лу Жанмонно (Франция) – 1,4 (1) 3. Франциска Пройс (Германия) – 1.02,2 (2) 4. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.06,8 (2) 5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.15,7 (1) 6. Тамара Штайнер (Австрия) – 1.27,0 (0) 7. Сири Скар (Норвегия) – 1.29,7 (1) 8. Жюлия Симон (Франция) – 1.38,4 (2) 9. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.40,9 (3) 10. Тереза Воборникова (Чехия) – 1.44,6 (2)