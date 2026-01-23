⚡ Кубок мира. Бреза-Буше победила в короткой индивидуальной гонке, Жанмонно – 2-я, Пройс – 3-я
Бреза-Буше победила в индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Чехии.
23 января француженка Жюстин Бреза-Буше победила в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.
Кубок мира по биатлону-2025/26
6-й этап
Нове-Место, Чехия
Женщины
Короткая индивидуальная гонка
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 35.50,3 (1)
2. Лу Жанмонно (Франция) – 1,4 (1)
3. Франциска Пройс (Германия) – 1.02,2 (2)
4. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.06,8 (2)
5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.15,7 (1)
6. Тамара Штайнер (Австрия) – 1.27,0 (0)
7. Сири Скар (Норвегия) – 1.29,7 (1)
8. Жюлия Симон (Франция) – 1.38,4 (2)
9. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.40,9 (3)
10. Тереза Воборникова (Чехия) – 1.44,6 (2)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости