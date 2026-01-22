1

Перро одержал шестую победу в карьере, у Жаклена – 33-й подиум, у Хофера – 13-й

Французский биатлонист Перро одержал шестую победу в карьере.

Французский биатлонист Эрик Перро выиграл короткую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Это шестая победа в его карьере. Всего у француза 14 подиумов (6-5-3).

Второе место занял его соотечественник Эмильен Жаклен. На его счету 33 подиума (5-13-15).

Третьим стал представитель Италии Лукас Хофер. Он поднялся на пьедестал в 13-й раз в карьере (2-4-7).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
