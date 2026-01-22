Перро одержал шестую победу в карьере, у Жаклена – 33-й подиум, у Хофера – 13-й
Французский биатлонист Перро одержал шестую победу в карьере.
Французский биатлонист Эрик Перро выиграл короткую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Это шестая победа в его карьере. Всего у француза 14 подиумов (6-5-3).
Второе место занял его соотечественник Эмильен Жаклен. На его счету 33 подиума (5-13-15).
Третьим стал представитель Италии Лукас Хофер. Он поднялся на пьедестал в 13-й раз в карьере (2-4-7).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
