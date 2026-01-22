Кубок мира. Короткая индивидуальная гонка. Джакомель был быстрейшим на лыжне, Ботн проиграл 18 секунд, Перро – 22
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель показал лучший лыжный ход в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Кубок мира по биатлону-2025/26
6-й этап
Нове-Место, Чехия
Мужчины
Короткая индивидуальная гонка
Лыжный ход
1. Томмазо Джакомель (Италия) – 32.39,8
2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 18,2
3. Фабьен Клод (Франция) – 18,4
4. Эрик Перро (Франция) – 21,5
5. Симон Кайзер (Германия) – 34,3
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 45,9
7. Микулаш Карлик (Чехия) – 46,1
8. Данило Ритмюллер (Германия) – 46,9
9. Мартин Понсилуома (Швеция) – 49,3
10. Эмильен Жаклен (Франция) – 51,8
11. Лукас Хофер (Италия) – 53,5
Скорострельность
1. Миха Довжан (Словения) – 1.35,4 (6)
2. Ян Гунька (Польша) – 1.36,4 (6)
3. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.39,6 (6)
4. Эмильен Клод (Франция) – 1.42,6 (2)
5. Симон Эдер (Австрия) – 1.43,3 (3)
6. Туомас Харьюла (Финляндия) – 1.43,5 (3)...
10. Эрик Перро (Франция) – 1.45,6 (0)...
52. Эмильен Жаклен (Франция) – 2.01,4 (0)...
72. Лукас Хофер (Италия) – 2.10,6 (0)