  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Короткая индивидуальная гонка. Джакомель был быстрейшим на лыжне, Ботн проиграл 18 секунд, Перро – 22
0

Кубок мира. Короткая индивидуальная гонка. Джакомель был быстрейшим на лыжне, Ботн проиграл 18 секунд, Перро – 22

Джакомель был быстрейшим на лыжне в индивидуальной гонке на Кубке мира.

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель показал лучший лыжный ход в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Кубок мира по биатлону-2025/26

6-й этап

Нове-Место, Чехия

Мужчины

Короткая индивидуальная гонка

Лыжный ход

1. Томмазо Джакомель (Италия) – 32.39,8

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 18,2

3. Фабьен Клод (Франция) – 18,4

4. Эрик Перро (Франция) – 21,5

5. Симон Кайзер (Германия) – 34,3

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 45,9

7. Микулаш Карлик (Чехия) – 46,1

8. Данило Ритмюллер (Германия) – 46,9

9. Мартин Понсилуома (Швеция) – 49,3

10. Эмильен Жаклен (Франция) – 51,8

11. Лукас Хофер (Италия) – 53,5

Скорострельность

1. Миха Довжан (Словения) – 1.35,4 (6)

2. Ян Гунька (Польша) – 1.36,4 (6)

3. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.39,6 (6)

4. Эмильен Клод (Франция) – 1.42,6 (2)

5. Симон Эдер (Австрия) – 1.43,3 (3)

6. Туомас Харьюла (Финляндия) – 1.43,5 (3)...

10. Эрик Перро (Франция) – 1.45,6 (0)...

52. Эмильен Жаклен (Франция) – 2.01,4 (0)...

72. Лукас Хофер (Италия) – 2.10,6 (0)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoНове Место
logoЭрик Перро
индивидуальная гонка
logoКубок мира по биатлону
logoТоммазо Джакомель
logoМикулаш Карлик
logoКентен Фийон-Майе
logoДанило Ритмюллер
logoсборная Швеции
logoсборная Чехии
logoСимон Кайзер
logoсборная Германии
logoЭмильен Жаклен
logoФабьен Клод
logoсборная Франции
logoМартин Понсилуома
logoЛукас Хофер
logoЙохан-Олав Ботн
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Норвегии
logoЙоша Буркхальтер
logoсборная Швейцарии
logoЭмильен Клод
logoЯн Гунька
logoСимон Эдер
logoсборная Словении
logoсборная Финляндии
logoТуомас Харьюла
logoМиха Довжан
logoсборная Австрии
logoсборная Польши
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Вирер, Виттоцци, Каррара, Джакомель, Хофер, Романин вошли в состав сборной Италии на Олимпиаду-2026
вчера, 17:18
Серохвостов о выплатах за Кубок МЛКБ: «В конверте отдали. Не надо было никаких бумажек подписывать и ждать, как призовых от СБР»
вчера, 13:23
«Метеля мне открыла глаза: «Да ты охренел по вечерам жрать так много!» Серохвостов о проблемах с весом при подготовке к сезону
вчера, 13:12
Даниил Серохвостов: «Есть цель подготовиться к следующей Олимпиаде. В надежде на то, что нас допустят, готов пробегать еще один олимпийский цикл»
вчера, 13:02
Даниил Серохвостов: «Я бы не хотел выступать за другую страну и уезжать из России. Я здесь вырос»
вчера, 12:54
Франциска Пройс: «Возможно, в Нове-Место были мои последние гонки на Кубке мира»
вчера, 10:48
Себастьян Самуэльссон: «Абсолютно убежден, что соревнуюсь со спортсменами на допинге»
вчера, 09:40
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: этап Кубка Содружества в Сочи стартует 11 февраля
вчера, 07:34
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: гонки на Олимпиаде начнутся 8 февраля, финал сезона пройдет в марте в Осло
вчера, 07:30
Доротея Вирер провела последнюю гонку в карьере на Кубке мира
25 января, 20:19
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Самуэльссон – 2-й, Перро – 3-й
17 января, 15:17