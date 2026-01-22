Кубок мира. Короткая индивидуальная гонка. Джакомель был быстрейшим на лыжне, Ботн проиграл 18 секунд, Перро – 22

Джакомель был быстрейшим на лыжне в индивидуальной гонке на Кубке мира.

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель показал лучший лыжный ход в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место. Кубок мира по биатлону-2025/26 6-й этап Нове-Место, Чехия Мужчины Короткая индивидуальная гонка Лыжный ход 1. Томмазо Джакомель (Италия) – 32.39,8 2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 18,2 3. Фабьен Клод (Франция) – 18,4 4. Эрик Перро (Франция) – 21,5 5. Симон Кайзер (Германия) – 34,3 6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 45,9 7. Микулаш Карлик (Чехия) – 46,1 8. Данило Ритмюллер (Германия) – 46,9 9. Мартин Понсилуома (Швеция) – 49,3 10. Эмильен Жаклен (Франция) – 51,8 11. Лукас Хофер (Италия) – 53,5 Скорострельность 1. Миха Довжан (Словения) – 1.35,4 (6) 2. Ян Гунька (Польша) – 1.36,4 (6) 3. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.39,6 (6) 4. Эмильен Клод (Франция) – 1.42,6 (2) 5. Симон Эдер (Австрия) – 1.43,3 (3) 6. Туомас Харьюла (Финляндия) – 1.43,5 (3)... 10. Эрик Перро (Франция) – 1.45,6 (0)... 52. Эмильен Жаклен (Франция) – 2.01,4 (0)... 72. Лукас Хофер (Италия) – 2.10,6 (0)