❄️ Кубок Содружества. Коновалов выиграл спринт, Халили – 2-й, Смольский – 3-й, Латыпов – 6-й, Серохвостов – 16-й
23 января на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах прошел мужской спринт. Победу одержал Савелий Коновалов.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26
4-й этап
Раубичи, Беларусь
Мужчины
Спринт
1. Савелий Коновалов – 24.44,2 (0)
2. Карим Халили – 6,0 (0)
3. Антон Смольский (Беларусь) – 10,6 (0)
4. Александр Корнев – 11,6 (1)
5. Роман Еремин – 13,4 (1)
6. Эдуард Латыпов – 30,3 (2)
7. Максим Воробей (Беларусь) – 31,0 (0)
8. Евгений Сидоров – 32,7 (1)
9. Александр Логинов – 40,6 (1)
10. Михаил Стребко – 40,7 (1)
11. Степан Данилов (Беларусь) – 41,7 (0)
12. Алексей Вагин – 44,3 (1)
13. Кирилл Бажин – 49,5 (1)
14. Кирилл Стрельцов – 56,8 (1)
15. Михаил Бурундуков – 1.06,1 (1)
16. Даниил Серохвостов – 1.12,3 (1)
17. Дмитрий Евменов – 1.15,2 (2)
18. Александр Поварницын – 1.40,2 (3)...
23. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 2.01,2 (2)
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах