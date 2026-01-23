  • Спортс
  ❄️ Кубок Содружества. Коновалов выиграл спринт, Халили – 2-й, Смольский – 3-й, Латыпов – 6-й, Серохвостов – 16-й
❄️ Кубок Содружества. Коновалов выиграл спринт, Халили – 2-й, Смольский – 3-й, Латыпов – 6-й, Серохвостов – 16-й

Савелий Коновалов выиграл спринт на Кубке Содружества в Раубичах.

23 января на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах прошел мужской спринт. Победу одержал Савелий Коновалов.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

4-й этап

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Спринт

1. Савелий Коновалов – 24.44,2 (0)

2. Карим Халили – 6,0 (0)

3. Антон Смольский (Беларусь) – 10,6 (0)

4. Александр Корнев – 11,6 (1)

5. Роман Еремин – 13,4 (1)

6. Эдуард Латыпов – 30,3 (2)

7. Максим Воробей (Беларусь) – 31,0 (0)

8. Евгений Сидоров – 32,7 (1)

9. Александр Логинов – 40,6 (1)

10. Михаил Стребко – 40,7 (1)

11. Степан Данилов (Беларусь) – 41,7 (0)

12. Алексей Вагин – 44,3 (1)

13. Кирилл Бажин – 49,5 (1)

14. Кирилл Стрельцов – 56,8 (1)

15. Михаил Бурундуков – 1.06,1 (1)

16. Даниил Серохвостов – 1.12,3 (1)

17. Дмитрий Евменов – 1.15,2 (2)

18. Александр Поварницын – 1.40,2 (3)...

23. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 2.01,2 (2)

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
