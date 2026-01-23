❄️ Кубок Содружества. Болдырева выиграла спринт, Томшина и Халили разделили 2-е место, Резцова – 4-я

Маргарита Болдырева выиграла спринт на Кубке Содружества в Раубичах.

23 января на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах прошел женский спринт. Победу одержала Маргарита Болдырева.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

4-й этап

Раубичи, Беларусь

Женщины

Спринт

1. Маргарита Болдырева – 23.58,0 (1)

2-3. Анастасия Томшина – 21,2 (1)

2-3. Анастасия Халили – 21,2 (2)

4. Кристина Резцова – 25,4 (3)

5. Наталия Шевченко – 28,4 (2)

6. Ирина Казакевич – 36,7 (1)

7. Тамара Дербушева – 41,9 (1)

8. Анастасия Егорова – 45,2 (2)

9. Елена Кулак (Беларусь) – 46,4 (0)

10. Виктория Сливко – 49,7 (1)

11. Анна Сола (Беларусь) – 53,6 (3)

12. Инна Терещенко – 57,0 (1)

13. Динара Смольская (Беларусь) – 59,8

14. Юлия Коваленко – 1.05,8 (1)

15. Анастасия Зырянова – 1.21,1 (2)

16. Анастасия Гришина – 1.27,9 (2)

17. Виктория Метеля – 1.29,0 (1)

18. Светлана Миронова – 1.34,7 (2)

19. Екатерина Мошкова – 1.40,4 (1)

20. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1.49,0 (3)...

23. Анастасия Шевченко – 2.17,4 (3)...

26. Елизавета Бурундукова – 2.32,4 (4)

