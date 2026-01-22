Норвежские биатлонисты предложили установить мемориал в Лаваце в память о Баккене

Норвежские биатлонисты предложили установить мемориал в память о Баккене.

В итальянском Лаваце могут установить мемориал в память о норвежском биатлонисте Сиверте Баккене , который скончался в декабре в возрасте 27 лет.

«Мы обсуждаем возможность установки мемориальной доски в горах, чтобы мы могли чаще навещать Сиверта, когда будем приезжать сюда. Нужно сделать что-нибудь красивое и особенное», – сказал действующий обладатель Большого хрустального глобуса норвежец Стурла Хольм Лагрейд .

«Мы всегда будем вспоминать о Сиверте – каждый день, пока находимся здесь», – сказал олимпийский чемпион Ветле Шостад Кристиансен .

Баккен был найден мертвым в гостиничном номере в Лаваце, в тот момент на нем была гипоксическая маска. Точные результаты судебно-медицинской экспертизы ожидаются не ранее марта.

На счету Баккена три золота чемпионатов Европы и Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов на Кубке мира-2021/22. Спортсмена похоронили 13 января в норвежском Лиллехаммере.