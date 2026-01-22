Артем Истомин: «Каждый спортсмен у тренера, тем более на этапе высших достижений, это практически эксперимент»

Тренер биатлонистов Истомин сообщил, что хотел стать ученым.

Тренер российских биатлонистов Артем Истомин рассказал о том, что изначально хотел быть ученым.

«Поначалу вообще не думал, что буду тренером. Думал, что буду ученым. Когда уже поступил в университет, то думал, что всю жизнь наукой буду заниматься, мне это реально было интересно. Мне бы и сейчас это было интересно тоже.

Но потом, так как мне все-таки необходима была тренерская практика, чтобы погрузиться в спортивную индустрию, конечно, я начал тренировать. И у меня начало получаться, и вот это меня затянуло.

Ни у одного тренера нет золотого ключика к победе на Олимпийских играх. Каждый спортсмен у тренера, тем более на этапе высших достижений, это практически эксперимент.

Потому что ни одно исследование не написано на уровне спортсменов вроде Александра Большунова, Александра Легкова. Все научные исследования написаны на среднестатистических спортсменах. А такие, так Большунов, Логинов, Легков – это уникумы. Поэтому фактически это эксперимент.

И каждый тренер в этом плане должен быть честен со спортсменом: мы с тобой будем работать так, у нас есть реперные точки, у нас есть принципы, но вся финальная огранка – это эксперимент», – рассказал Истомин.