Дмитрий Васильев: «Я против того, чтобы Олимпиаду показывали бесплатно за счет государства. Если у Okko нашлись деньги на трансляцию, то это их дело»

Васильев: я против, чтобы Олимпиаду показывали бесплатно за счет государства.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что онлайн-кинотеатр Okko будет транслировать в России Олимпийские игры-2026.

Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Если деньги на трансляцию нашлись, то это их дело. Возможно, в компании посчитали, что количество подписчиков возрастет.

Я против того, чтобы Олимпиаду показывали бесплатно за счет государства. Но в данном случае, видимо, будет платно, поэтому я нормально к этому отношусь (сообщалось , что трансляции Олимпиады в Okko будут бесплатными – Спортс’’).

Я планирую посмотреть только те виды спорта, на которых будут выступать российские спортсмены. И с удовольствием за это заплачу», – сказал Васильев.

