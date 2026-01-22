Дмитрий Васильев: «Я против того, чтобы Олимпиаду показывали бесплатно за счет государства. Если у Okko нашлись деньги на трансляцию, то это их дело»
Васильев: я против, чтобы Олимпиаду показывали бесплатно за счет государства.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что онлайн-кинотеатр Okko будет транслировать в России Олимпийские игры-2026.
Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
«Если деньги на трансляцию нашлись, то это их дело. Возможно, в компании посчитали, что количество подписчиков возрастет.
Я против того, чтобы Олимпиаду показывали бесплатно за счет государства. Но в данном случае, видимо, будет платно, поэтому я нормально к этому отношусь (сообщалось, что трансляции Олимпиады в Okko будут бесплатными – Спортс’’).
Я планирую посмотреть только те виды спорта, на которых будут выступать российские спортсмены. И с удовольствием за это заплачу», – сказал Васильев.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости