❄️ Кубок мира. Перро выиграл короткую индивидуальную гонку, Жаклен – 2-й, Хофер – 3-й
Французский биатлонист Перро выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира.
Француз Эрик Перро победил в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.
Кубок мира по биатлону-2025/26
6-й этап
Нове-Место, Чехия
Мужчины
Короткая индивидуальная гонка
1. Эрик Перро (Франция) – 36.30,6 (0)
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 41,8 (0)
3. Лукас Хофер (Италия) – 54,1 (0)
4. Оскар Ломбардо (Франция) – 1.46,2 (1)
5. Мартин Невланн (Норвегия) – 1.57,9 (0)
6. Эмильен Клод (Франция) – 2.04,0 (2)
7. Роман Реес (Германия) – 2.16,5 (1)
8. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 2.30,7 (2)
9. Ренарс Биркенталс (Латвия) – 2.31,9 (2)
10. Томмазо Джакомель (Италия) – 2.33,0 (4)
11. Данило Ритмюллер (Германия) – 2.34,2 (2)
12. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 2.48,2 (3)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
