70

❄️ Кубок мира. Перро выиграл короткую индивидуальную гонку, Жаклен – 2-й, Хофер – 3-й

Французский биатлонист Перро выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира.

Француз Эрик Перро победил в короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.

Кубок мира по биатлону-2025/26

6-й этап

Нове-Место, Чехия

Мужчины

Короткая индивидуальная гонка

1. Эрик Перро (Франция) – 36.30,6 (0)

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 41,8 (0)

3. Лукас Хофер (Италия) – 54,1 (0)

4. Оскар Ломбардо (Франция) – 1.46,2 (1)

5. Мартин Невланн (Норвегия) – 1.57,9 (0)

6. Эмильен Клод (Франция) – 2.04,0 (2)

7. Роман Реес (Германия) – 2.16,5 (1)

8. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 2.30,7 (2)

9. Ренарс Биркенталс (Латвия) – 2.31,9 (2)

10. Томмазо Джакомель (Италия) – 2.33,0 (4)

11. Данило Ритмюллер (Германия) – 2.34,2 (2)

12. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 2.48,2 (3)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
индивидуальная гонка
logoНове Место
logoКубок мира по биатлону
logoРоман Реес
logoКентен Фийон-Майе
logoсборная Швеции
logoсборная Австрии
logoЛукас Хофер
logoсборная Франции
logoЙеспер Нелин
logoСимон Эдер
logoМихал Крчмарж
logoЭмильен Жаклен
logoФабьен Клод
logoсборная Германии
logoТоммазо Джакомель
logoВетле Паульсен
logoКэмпбелл Райт
logoСверре Дален Аспенес
logoЭмильен Клод
logoЙохан-Олав Ботн
logoсборная Норвегии
logoДанило Ритмюллер
logoИсак Фрей
logoЭрик Перро
logoсборная Чехии
logoОскар Ломбардо
logoЙоханнес Кюн
logoЭндре Стремсхайм
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная США
logoМартин Понсилуома
logoСебастьян Самуэльссон
logoМартин Невланн
logoРенарс Биркенталс
logoсборная Латвии
logoВиталий Мандзын
logoсборная Украины
logoЛеонард Пфунд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Кубок мира. Самуэльссон выиграл спринт, Джакомель – 2-й, Фрей – 3-й
17 января, 14:34
❄️ Кубок мира. Франция выиграла мужскую эстафету с Фийоном-Майе и Перро, Норвегия – 2-я с Лагрейдом и Дале-Шевдалом, Германия – 3-я с Навратом и Ритмюллером
15 января, 14:43
❄️ Кубок мира. Мужская сборная Норвегии победила в эстафете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
11 января, 11:21
Главные новости
Вирер, Виттоцци, Каррара, Джакомель, Хофер, Романин вошли в состав сборной Италии на Олимпиаду-2026
вчера, 17:18
Серохвостов о выплатах за Кубок МЛКБ: «В конверте отдали. Не надо было никаких бумажек подписывать и ждать, как призовых от СБР»
вчера, 13:23
«Метеля мне открыла глаза: «Да ты охренел по вечерам жрать так много!» Серохвостов о проблемах с весом при подготовке к сезону
вчера, 13:12
Даниил Серохвостов: «Есть цель подготовиться к следующей Олимпиаде. В надежде на то, что нас допустят, готов пробегать еще один олимпийский цикл»
вчера, 13:02
Даниил Серохвостов: «Я бы не хотел выступать за другую страну и уезжать из России. Я здесь вырос»
вчера, 12:54
Франциска Пройс: «Возможно, в Нове-Место были мои последние гонки на Кубке мира»
вчера, 10:48
Себастьян Самуэльссон: «Абсолютно убежден, что соревнуюсь со спортсменами на допинге»
вчера, 09:40
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: этап Кубка Содружества в Сочи стартует 11 февраля
вчера, 07:34
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: гонки на Олимпиаде начнутся 8 февраля, финал сезона пройдет в марте в Осло
вчера, 07:30
Доротея Вирер провела последнюю гонку в карьере на Кубке мира
25 января, 20:19
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Самуэльссон – 2-й, Перро – 3-й
17 января, 15:17