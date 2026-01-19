Дмитрий Васильев: «Моя олимпийская пенсия – 60 тысяч рублей. Достаточно приличные деньги»

Дмитрий Васильев: моя олимпийская пенсия – 60 тысяч рублей.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал размер своей олимпийской пенсии.

«У меня есть олимпийская пенсия, правда это называется – Президентская стипендия. Она составляет 60 тысяч рублей, но, к сожалению, давно не было индексации. Поэтому на сегодняшний день она считается не такой уж большой, но еще лет 5-7 назад это была очень приличная стипендия. Сегодня этого уже маловато.

Но я трудящийся человек, у меня есть зарплата, а эта стипендия – хорошее подспорье. Но и пенсионерам-олимпийским чемпионам, у кого маленькие пенсии, даже в нынешней ситуации 60 тысяч – достаточно приличные деньги.

Понятно, что только на такую сумму прожить нелегко, особенно с учетом растущих цен. Индексации этой стипендии не было достаточно давно, так что это сложно и непросто. Но вообще считаю, что здесь должен быть дифференцированный подход. У нас же есть 4-кратные и даже 6-кратные олимпийские чемпионы, а они получают ровно такую же стипендию, как и люди, которые один раз выиграли Олимпиаду.

На мой взгляд, это немножко несправедливо. Было бы справедливо, если бы за каждую золотую олимпийскую медаль была бы равная оценка», – сказал Васильев.