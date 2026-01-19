Ботн, Фрей, Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на Кубок мира в Нове-Место, Дале-Шевдал, Лагрейд, Киркеэйде пропустят этап
Норвежский биатлонист Ботн выступит на этапе Кубка мира в Чехии.
Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в чешском Нове-Место, который пройдет с 22 по 25 января.
Сборная Норвегии
Мужчины
Йохан-Олав Ботн
Исак Фрей
Сверре Дален Аспенес
Мартин Невланн
Ветле Паульсен
Эндре Стремсхайм
Женщины
Ингрид Ланмарк Тандревольд
Юни Арнеклейв
Сири Скар
Гуро Иттерхюс
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
