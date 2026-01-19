Ботн, Фрей, Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на Кубок мира в Нове-Место, Дале-Шевдал, Лагрейд, Киркеэйде пропустят этап

Норвежский биатлонист Ботн выступит на этапе Кубка мира в Чехии.

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в чешском Нове-Место, который пройдет с 22 по 25 января.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йохан-Олав Ботн

Исак Фрей

Сверре Дален Аспенес

Мартин Невланн

Ветле Паульсен

Эндре Стремсхайм

Женщины

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Юни Арнеклейв

Сири Скар

Гуро Иттерхюс

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место