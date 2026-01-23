Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах
Опубликовано расписание трансляций этапа Кубка Содружества в Раубичах.
С 23 по 25 января в Раубичах пройдет четвертый этап Кубка Содружества по биатлону.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26
4-й этап
Раубичи, Беларусь
Расписание трансляций
23 января, пятница
12:00 – женщины, спринт / результаты
15:30 – мужчины, спринт / результаты
24 января, суббота
12:00 – женщины, гонка преследования
15:00 – мужчины, гонка преследования
25 января, воскресенье
13:45 – смешанная эстафета
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет «Матч ТВ».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
