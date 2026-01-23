Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

Опубликовано расписание трансляций этапа Кубка Содружества в Раубичах.

С 23 по 25 января в Раубичах пройдет четвертый этап Кубка Содружества по биатлону.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

4-й этап

Раубичи, Беларусь

Расписание трансляций

23 января, пятница

12:00 – женщины, спринт / результаты

15:30 – мужчины, спринт / результаты

24 января, суббота

12:00 – женщины, гонка преследования

15:00 – мужчины, гонка преследования

25 января, воскресенье

13:45 – смешанная эстафета

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет «Матч ТВ».