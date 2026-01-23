8

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

Опубликовано расписание трансляций этапа Кубка Содружества в Раубичах.

С 23 по 25 января в Раубичах пройдет четвертый этап Кубка Содружества по биатлону.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

4-й этап

Раубичи, Беларусь

Расписание трансляций

23 января, пятница

12:00 – женщины, спринт / результаты

15:30 – мужчины, спринт / результаты

24 января, суббота

12:00 – женщины, гонка преследования

15:00 – мужчины, гонка преследования

25 января, воскресенье

13:45 – смешанная эстафета

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет «Матч ТВ». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoМатч ТВ
расписание турниров
телевидение
logoКубок Содружества
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Васильев: «Понимаю, что уже заколебал всех норвежцами – так в этом моя задача. Когда-нибудь кто-то начнет копать – и все вскроется»
43 минуты назад
❄️ Кубок Содружества. Болдырева выиграла спринт, Томшина и Халили разделили 2-е место, Резцова – 4-я
58 минут назад
Эрик Перро: «Продолжаю набирать форму перед Олимпиадой. Победа придала уверенности, 20 из 20 попаданий были мне необходимы»
сегодня, 09:37
Васильев о показе Олимпиады: «Упираться, когда почти нет наших спортсменов, смысла не вижу. ЧМ по футболу – единственный турнир, который интересен без наших»
сегодня, 08:29
Дмитрий Васильев о допинге: «Обязательно настанет момент, когда у норвежцев найдется свой Иуда, который даст весь расклад»
сегодня, 06:41
Кубок мира. Короткая индивидуальная гонка. Жанмонно стартует 30-й, Вирер – 36-й, Виттоцци – 42-й, Пройс – 48-й, Минккинен – 50-й
сегодня, 06:01
Кубок Содружества. Латыпов, Смольский, Логинов, Халили, Серохвостов, Бажин, Лазовский выступят в спринте
сегодня, 06:01
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
сегодня, 05:57
Кубок мира. Общий зачет. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Самуэльссон – 3-й, Ботн – 4-й
вчера, 19:18
Перро одержал шестую победу в карьере, у Жаклена – 33-й подиум, у Хофера – 13-й
вчера, 19:09
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 19:26
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
вчера, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Самуэльссон – 2-й, Перро – 3-й
17 января, 15:17
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Минккинен вышла на 2-е место, Киркеэйде – 3-я
16 января, 15:07
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия продолжает лидировать, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
15 января, 15:42