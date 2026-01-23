Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
Опубликовано расписание трансляций этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место.
С 22 по 25 января в чешском Нове-Место пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2025/26
6-й этап
Нове-Место, Чехия
Расписание трансляций
22 января, четверг
20:15 – мужчины, короткая индивидуальная гонка / результаты
23 января, пятница
20:15 – женщины, короткая индивидуальная гонка / результаты
24 января, суббота
15:15 – сингл-микст
17:10 – смешанная эстафета
25 января, воскресенье
17:15 – мужчины, масс-старт
20:15 – женщины, масс-старт
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет Okko.
