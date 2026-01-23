Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место

Опубликовано расписание трансляций этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место.

С 22 по 25 января в чешском Нове-Место пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону. Кубок мира по биатлону-2025/26 6-й этап Нове-Место, Чехия Расписание трансляций 22 января, четверг 20:15 – мужчины, короткая индивидуальная гонка / результаты 23 января, пятница 20:15 – женщины, короткая индивидуальная гонка / результаты 24 января, суббота 15:15 – сингл-микст 17:10 – смешанная эстафета 25 января, воскресенье 17:15 – мужчины, масс-старт 20:15 – женщины, масс-старт ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет Okko.