⚡ Кубок мира. Самуэльссон выиграл спринт, Джакомель – 2-й, Фрей – 3-й

Себастьян Самуэльссон выиграл спринт на Кубке мира в Рупольдинге.

17 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге прошел мужской спринт. Победу одержал швед Себастьян Самуэльссон. Кубок мира по биатлону-2025/26 5-й этап Рупольдинг, Германия Мужчины, спринт 1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 21.53,8 (0) 2. Томмазо Джакомель (Италия) – 17,6 (1) 3. Исак Фрей (Норвегия) – 34,1 (0) 4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 41,2 (0) 5. Эрик Перро (Франция) – 42,2 (1) 6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 45,8 (1) 7-8. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 46,7 (0) 7-8. Эмильен Жаклен (Франция) – 46,7 (1) 9. Давид Цобель (Германия) – 47,6 (0) 10. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 53,5 (0)