⚡ Кубок мира. Самуэльссон выиграл спринт, Джакомель – 2-й, Фрей – 3-й

Себастьян Самуэльссон выиграл спринт на Кубке мира в Рупольдинге.

17 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге прошел мужской спринт. Победу одержал швед Себастьян Самуэльссон.

Кубок мира по биатлону-2025/26

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Мужчины, спринт

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 21.53,8 (0)

2. Томмазо Джакомель (Италия) – 17,6 (1)

3. Исак Фрей (Норвегия) – 34,1 (0)

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 41,2 (0)

5. Эрик Перро (Франция) – 42,2 (1)

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 45,8 (1)

7-8. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 46,7 (0)

7-8. Эмильен Жаклен (Франция) – 46,7 (1)

9. Давид Цобель (Германия) – 47,6 (0)

10. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 53,5 (0)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
