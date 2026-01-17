⚡ Кубок мира. Самуэльссон выиграл спринт, Джакомель – 2-й, Фрей – 3-й
Себастьян Самуэльссон выиграл спринт на Кубке мира в Рупольдинге.
17 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге прошел мужской спринт. Победу одержал швед Себастьян Самуэльссон.
Кубок мира по биатлону-2025/26
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Мужчины, спринт
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 21.53,8 (0)
2. Томмазо Джакомель (Италия) – 17,6 (1)
3. Исак Фрей (Норвегия) – 34,1 (0)
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 41,2 (0)
5. Эрик Перро (Франция) – 42,2 (1)
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 45,8 (1)
7-8. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 46,7 (0)
7-8. Эмильен Жаклен (Франция) – 46,7 (1)
9. Давид Цобель (Германия) – 47,6 (0)
10. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 53,5 (0)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
