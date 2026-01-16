Жюлия Симон пропустит гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Симон не выступит в гонке преследования на этапе в Рупольдинге.

Французская биатлонистка Жюлия Симон из-за болезни не выступит в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. В спринте Симон заняла 25-е место с чистой стрельбой. Женская гонка преследования пройдет в воскресенье, 18 января. «Выходные для меня», – написала спортсменка, опубликовав фото в медицинской маске.